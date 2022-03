Prof.dr. Dejan Jović : “RS zna da niko ne bi priznao njenu nezavisnost, čak ni Srbija”

“Bosna i Hercegovina ima veće garancije Zapada za vlastiti opstanak od bilo koje druge zemlje u Evropi, a Republika Srpska zna da niko ne bi priznao njenu nezavisnost, pa ni Srbija, zato je i ne proglašava”, rekao je politolog, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Dejan Jović.

“BiH je pod patronatom Zapada. Kad čujem da u BiH ljudi strahuju do sukoba i raspada zemlje, mislim da nema dovoljno svijesti o tome koji tip garancije Zapad daje opstanku BiH. U BiH ljudi trebaju znati da je BiH ne samo simbol Zapada 1992. godine, nego i uspjeha 1995. Mislim da će Zapad čvrsto stajati na odbacivanja bilo kakvih pokušaja (sukoba i otcjepljenja, op.a.)”, rekao je Jović u Pressingu.

Govoreći o aktivnostima Milorada Dodika i izjavama o odcjepljenju Republike Srpske, Jović ističe kako “RS vrlo dobro zna da njihovu nezavisnost ne bi priznao niko, čak ni Srbija”. Podsjeća da to nisu učinili 1995. godine kada su izrazili želju da se odcijepe.

“To je iluzorno. Oni to znaju i zato ne proglašavaju nezavisnost. Ako Kosovo nije uspjelo, a iza sebe imali SAD, kakve su šanse bilo kome drugom na Balkanu da uspije u toj ideji”, istakao je.

“Srbija napravila korak u stranu”

Za ishod današnjeg glasanja u Generalnoj skupštini UN-a kazao je kako ovako nešto ne bi očekivao prije mjesec dana, ali da je ovaj događaj promijenio pozicije nekih aktera ne samo na globalnoj sceni već i u EU. Naveo je primjer Mađarske koja se priklonila EU, jedinstven stav NATO-a i sve zemlje koje zajedno osuđuju Rusiju.

“Srbija je napravila korak u stranu, od svoje prethodne deklaracije koja je bila više na poziciji na kojoj Srbija dugoročno gradi svoju vanjsku politiku kao vojna neutralnost. Ispravno je ocijenila političke realnosti u datom momentu. Još ima aspekata u kojima se izdvaja od ostalih, kada je u pitanju uvođenje sankcija, ali je u ovoj deklaraciji uključila riječ osude, a ne samo žaljenje, kako je bilo u prvoj”, rekao je Jović.

Za male zemlje poput Bosne i Hercegovine preporučuje se, kako ovaj politolog kaže, politika šutljivosti jer “šta god zaključili vrlo je opasno za unutrašnju stabilnost”.

“BiH bi bilo najbolje da izbjegne ovo pitanje. BiH ima vanjsko-politički suverenitet i može izabrati da bude neutralna ako tako odluči”, rekao je.

“Dodik i RS se više oslanja na Rusiju nego Beograd”

Navodi kako je i ova situacija s Ukrajinom pokazala različitost u odnosima Srbije i Rusije te Republike Srpske i Rusije. Ističe da se Dodik i RS mnogo više oslanjaju na Rusiju nego Beograd.

“Beograd je imao nekoliko situacija u kojima smo mogli detektovati razliku pozicije Srbije i Rusije. Sjećate se prvih protesta koji su se dogodili početkom pandemije u parku ispred Narodne skupštine Srbije. Bili su zatečeni ruski građani i tada se spekuliralo u medijima o tome da ti odnosi nisu baš tako idealni i idilični kao što se mislilo. Vučićeva jasna pozicija da želi članstvo u EU je pokazivala želju da se sjedni na dvije stolice. Ali ideja o neutralnosti nije bliska Zapadu, tako ni Moskvi”, rekao je Jović.

Naglašava da je interes Rusije povezan za zemlje koje nisu članice NATO-a, a to su za sada Srbija i BiH, uz Kosovo. Kada su Sjeverna Makedonija i Crna Gora pristupile, podsjeća, interes Rusije je opao.

“Ako se kriza nastavi da dođe do šireg sukoba između Rusije i Zapada, otvorit će se drugi frontovi u političkom smislu, tamo gdje postoje dodirne tačke Zapada i Rusije. U najboljem interesu BiH i Srbije je da se sukob u Ukrajini što prije okonča i ne širi izvan Ukrajine”, rekao je.

“Dodik će imati podršku Putina”

Na pitanje koje Dodik poteze treba povući, a koje mu je, kako se navodi u medijima, Putin naložio, Jović kaže da RS treba shvatiti nove realnosti, a to je da je Zapad prilično ujedinjen, uključujući i Srbiju, u osudi ruskog napada na Ukrajinu, te da poštuje teritorijalni integritet.

“To je jasan signal za teritorijalni integritet i drugih zemalja”, naveo je.

Dodaje da ne očekuje da će se politika unutar BiH značajnije promijeniti jer su “politički akteri u visokoj mjeri autonomni, nisu marionete drugih stranih interesa, posebno ne tako dalekih kao da je Rusija”.

“Dodik će imati podršku Putina i dalje, pitanje je hoće li Vučić nakon danas”, zaključuje.

“Previše razgovaramo o ratu u BiH”

Smatra kako sve zemlje Zapadnog Balkana ubrzano i zajedno moraju ući u Evropsku uniju kako ne bi bilo mogućnosti da jedna drugu blokiraju, kao što je to, ističe, iz nacionalističkih razloga činila Slovenija Hrvatskoj i Grčka Makedoniji.

O ratu u BiH, kaže, govore često razni zlonamjerni ljudi, ljudi zlonamjerni prema budućnosti BiH.

“Ima onih koji govore potajno nadajući se da će se dogoditi kako bi onaj prethodni s rezultatom kojim nisu zadovoljni pretvorili u nešto drugo. Previše razgovaramo o ratu u BiH”, kazao je.

Smatra da građani trebaju odlučivati o svojoj budućnosti, a ne da o njoj odlučuju Vučić, Milanović i Erdogan. Ističe kako to nije dobra ideja jer bi onda Dodik mogao pozvati i Putina da se uključi u razgovore. Ponovio je kako zagovara građansku BiH koja neće umanjivati značaj etničke pripadnosti, ali će dati jednako pravo onima koji se izjasne kao Bosanci i Hercegovini kao i onima koji se izjasne etnički. Poručuje da građane treba ohrabriti, a ne da slušaju priče u kojima govore da promjene nisu moguće, da je Dejton zakovao BiH i da se ona treba raspasti.

“Rusija htjela pokazati da je sila”

Posljedice invazije na Ukrajinu bit će novi svjetski poredak, a on će, prema Jovićevim riječima, biti bipolaran i tripolaran, odnosno sa ili bez Rusije.

“To je vjerovatno bio jedan od motiva Rusije za ovo da se pokažu kao sila. Rusija je osjetila da slabi i doista jeste. Zaključila je da SAD i Kina žele stvoriti poredak u kojem nema mjesta za Rusiju. Spominjanje nuklearnog oružja je podsjećanje da je Rusija broj dva i jednaka SAD-u. Lavrova izjava je da su jedini oni i Amerikanci ozbiljne nuklearne sile i niko drugi. Ali Rusija se precijenila i dosta je izgubila. Zapad će postati manje liberalan. to će biti posljedica ovog sukoba”, rekao je Jović.

Na pitanje da li će Rusija biti izbačena iz UN-a, odgovorio je: “Teško mi je to zamisliti, a da to ne implicira sam raspad UN. To je veliki udarac za organizaciju koja je bila simbolički i stvrano fundamentalna za osiguranje globalne koletkivnesigurnosti”.

(N1)