Prof.dr. Dejan Jović : BiH je drugačija od drugih zemalja, ali iznimnost je normalna

Profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Dejan Jović smatra da se ‘iznimnost’ BiH koristi da bi se na neki način opravdalo zašto se na BiH ne mogu primjenjivati ista pravila i modeli upravljanja koji postoje u manje složenim zemljama i ‘navodno’ manje podijeljenim državama.

To je kazao na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” koja je danas održana u online formatu o temi “Je li Bosna i Hercegovina iznimka – i ako jest, što su posljedice?”.

Jović tvrdi da se često koristi pojam da je BiH poseban slučaj čak i kad se to radi dobronamjerno, kao u slučajevima kada se ističe da BiH treba što prije pristupiti Evropskoj uniji.



Smatra da je BiH dosta različita od drugih zemalja, ali da su i mnoge druge zemlje posebne i da je svaka država koja želi izgraditi identitet specifična. Iznimnost je normalana, naglasio je, te dodao da to ne bi trebalo biti razlog za isključivanje ili posebno tretiranje pojedinih zemlja.



– Hoće li BiH izaći iz ‘statusa quo’ ne zavisi samo do građana, već i od stavova međunarodne zajednice, od kojih zavisi i ‘predaja’ suvereniteta u ruke građana BiH – poručio je.



Također smatra da između Sarajeva i Zagreba nije uspostavljen dijalog te da su veze slabije nego što bi trebale biti.



Predsjednik Asocijacije “Krug 99” Adil Kulenović smatra da je teško govoriti o BiH bez emotivnog patosa, posebno onih koji su preživjeli opsadu i razaranje Sarajeva, genocid i udruženi zločinački pothvat koji se danas pokušava pretvoriti u pravedan čin.



– Međutim, ‘status quo’ je vrijeme bez trajanja i blokade državnog razvitka i hedonizam susjednih država se mora nekada završiti. Ne tražimo ništa više od onoga ‘ZAVNOBIH-skog’, da BiH nije ni srpska ni hrvatska ni muslimanska, već da končao bude i bosanska – zaključio je Kulenović.

