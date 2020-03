Profesor Fakulteta islamskih nauka (FIN) u Sarajevu dr. Ahmet Alibašić objavio je danas kako nije iznenađen najnovijim slučajem razotkrivanja korupcije u političkim krugovima, ali da je pogođen i zabrinut što se sve “pokriva vjerom”.

– Nije me iznenadilo najnovije razotkrivanje korupcije u političkim krugovima. Pogodilo me i zabrinulo pokrivanje svega vjerom. Rastužilo me spominjanje moga fakulteta. Radi javnosti i onih koji znaju koliko se dekan i njegovi saradnici trude da se poštuje vladavina prava, želim kazati da mi svoje studente ucimo upravo suprotnom ponašanju od onoga koje smo mogli čuti – napisao je profesor Alibašić na svom Facebook profilu.

Naglasio je da studente uče da je vjerska obaveza javne poslove dati najsposobnijim i da onaj ko ne radi tako, da je izdao Boga i Njegovog Poslanika a.s., koji nas je uz to upozorio da je takva praksa najava Sudnjeg dana.

– Ne čudi što mnogi bjeze od ovog lokalnog sudnjeg dana tamo gdje se javni poslovi dodjeljuju po drugim kriterijima. Bože, nemoj nas kazniti zbog onoga sto nemoralni među nama čine! Ima u ovoj zemlji puno časnog svijeta – napisao je profesor Alibašić.