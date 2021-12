Prof. Alija Kožljak, bivši predstavnik BiH pri NATO-u : Rata neće biti, ali hoće žestokih i bolnih sankcija

“Ugrožena je percepcija sigurnosti i stabilnosti u BiH, taj osjećaj, građani su uplašeni”, istakao je u posljednjem ovosedmičnom izdanju Rezimea prof. Alija Kožljak, bivši predstavnik BiH pri NATO-u.

“U posljednjem vrijeme imamo i ozbiljnih naznaka direktnog ugrožavanja sigurnosti, pa time i stabilnosti BiH jer ovi direktni udari na ustavni poredak su direktno ugrožavanje i državnog poretka, samim tim i suvereniteta BiH i očigledno je da se i međunarodna zajednica i domaći zvaničnici pitaju u kojoj mjeri je ugrožena stabilnost i je li potrebno djelovati.”

Kaže da svi ključni akteri govore da ne žele rat, i domaći i strani.

“Međunarodna zajednica poduzima neke poteze kojima uistinu daje do znanja da želi da prevenira bilo kakvo narušavanje mira, pogotovo nekim oružanim sukobom. Nekih argumenata, naznaka uistinu postoji koji bi mogli dovesti do toga da se to ugrožavanje sigurnosti upravo i vidi kao neki predznak i tih najcrnjih slutnji oružanog sukoba. Ja sam ipak uvjeren da će teško do toga doći, prvenstveno iz razloga što i ova dešavanja u BiH, bez obzira koliko izgledala samo naš unutrašnji problem, ona su u velikoj mjeri međunarodni, regionalni, pa čak i širi problem.”

NATO ima mandat da djeluje u BiH

Na pitanje da li NATO ima mandat da intervenira, dođe u BiH i stacionira svoje trupe, Kožljak odgovara: “NATO je već sada u BiH s nekim ograničenim snagama, EUFOR također. Mandat je eksplicite jasan. On je donesen Rezolucijom Vijeća sigurnosti iz 2004.godine i koliko je NATO vodio računa tada o svojoj odgovornosti za sigurnost u ovom području govori činjenica da 2004. kada je prepuštao mandat EUFOR-u, da je ipak ostala klauzula da i EUFOR i NATO imaju taj nastavak mandata da u slučaju potrebe djeluju u BiH. Nikakva druga odluka nije potrebna NATO-u, pogotovo od domaćih institucija, da u slučaju potrebe djeluju. Ja ne vidim nikakvu mogućnost izvođenja oružanih snaga na granice. Prije toga će djelovati NATO ako dođe do potrebe. Svakodnevno se u NATO-u vrše procjene situacije. Odavno je na stolu nekoliko opcija i čeka se samo momenat da eventualno neka od njih se aktivira. Ja se iskreno nadam da će diplomatsko i političko djelovanje prevenirati čak i tu akciju NATO-a.”

Pojašnjava da, da smo članica NATO-a, Vašingtonski sporazum eksplicite kaže da je bilo kakvo ugrožavanje sigurnosti bilo koje od članica NATO-a napad na cjelokupni NATO.

“Mislim da je sad samo političko pitanje pristupanja BiH NATO-u. Samim aktiviranjem Akcionog plana za članstvo, koji uistinu ne garantuje i ne obavezuje da ćemo postati članica, ali nam je otvorio ta vrata, što znači svaki naredni korak je politički po tom pitanju.”

Pitanja BiH i Ukrajine su trenutno dva najaktuelnija pitanja

O najavama Milorada Dodika o formiranju vojske RS-a kaže: “Ja ne sumnjam da on to želi jer on mora izvršiti ove zadatke i naloge koje je dobio i od jednog i od drugog mentora sa strane i on ide u tom smjeru jer je vjerovatno, na neki način, plaćen za to. Ali ja mislim da do toga neće moći doći jer svaki pokušaj stvaranja bilo kakvih oružanih snaga je krivično djelo. Ako nisu u stanju domaće institucije da reaguju, eto tad će se jedna od pomenutih opcija NATO-a aktivirati. Alternativa tome je zasigurno oružani sukob.”

Kožljak ističe daje ovakva situacija sigurnosna prijetnja i regionu.

“Svako ugrožavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta bilo koje države bi izazvalo efekat prelivanja. BiH pogotovo je pod ogromnim i uticajem, ali i ogromni su interesi i susjednih i drugih zemalja u regionu i za dešavanja, a i za budući razvoj događaja. Na sreću ili nesreću mi uistinu jesmo ponovo ta linija fronta između velikih sila. Upravo smo mi jedan od tih faktora, odnosno elemenata s kojim se trguje iza zavjese. Mislim da su pitanja BiH i Ukrajine trenutno dva najaktuelnija pitanja kada se govori o trgovinama i pregovorima velikih sila.”

Smatra da Ruska Federacija podržava RS samo onoliko koliko će podržati njene nacionalne interese.

“Očigledno je da po pitanju Ukrajine to joj ostaje jedno najjače oružje, da koristi Zapadni Balkan i svoj utjecaj tu, pravo veta u Vijeću sigurnosti da blokira bilo koju odluku. RS i visoki predstavnik su samo oružje koje je na raspolaganju Ruskoj Federaciji, a mislim da je njen interes negdje drugo.”

Da je EU jedini akter koji se brine o sudbini BiH to bi bio veliki problem za BiH

Kada je riječ o EU kaže da je ona oduvijek bila obezglavljena, nejedinstvena.

“To nije ni čudo s obzirom na načine odlučivanja i brojne različite interese u samoj EU. Pogotovo ako znamo da je ona politički podijeljena. Upravo to nejedinstvo EU se dešavalo i ‘90-ih godina zbog čega je BiH bila u krvi četiri godine. Da je EU jedini akter koji se brine o sudbini BiH to bi bio veliki problem za BiH. U ovom momentu imamo najviše tih snaga koje bi u suštini podržale stabilnost u BiH, pa čak i integriranje BiH u EU. Ali i dalje sama EU ne bi mogla riješiti ovaj problem.”

Smatra da nas ne treba zabrinuti što su Palmer i Eichhorst odustali od pregovora o izmjenama Izbornog zakona.

“To je bio samo jedan inicijalni pokušaj da se na taj način smire tenzije. Napravio se pomak po pitanju deblokade institucija.”

Na Mađarsku će biti izvršen pritisak

Naglašava da se od sankcija nikada nije odustalo, te da one definitivno idu.

“Mislim da će EU naći način da djeluje, a to će biti prije svega djelovanje pojedinačnih država svojim nacionalnim politikama. Vidjet ćete da će na Mađarsku biti izvršen pritisak i da će ona promijeniti svoju politiku. Sankcije će biti kombinacija. Nekad krajem januara možemo očekivati saopštenje tih mjera.”

Kožljak ističe da je Dodik potvrdio da izvršava nečiji nalog i da je naučio sadržaj pjesmice koju mu je neko izdiktirao.

“Sadržaj te pjesmice smo vidjeli u SANU 2. On će definitivno ići do kraja, ne blefira. Ti nalozi su već naplaćeni. Mislim da radi po nalogu nekoga iz Srbije.”

