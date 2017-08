Prjedlog Željka Komšića : Spas za Hrvate u BiH je Čovićevo povlačenje iz političkog života

Komšić upozorava da bi svako ko bi pristao na rješenja koja su predviđena pomenutim prijedlogom, ubio BiH i svaku mogućnost da se u ovoj zemlji živi normalno i civilizovano.

“Prihvatanje takvog prijedloga jednostavno ne dolazi u obzir”, kategoričan je Komšić, koji je i poslanik DF-a u Parlamentu BiH.

Prihvatanje HDZ-ovog prijedloga o izmjenama Izbornog zakona BiH, smatra on, odmaklo bi ovaj prostor, ne samo BiH, nekih stotinjak godina od EU.

“Znaju to i Dragan Čović i HDZ. To im je već i stavljeno do znanja od strane pojedinih zemalja EU, pogotovo od strane Njemačke”, ističe on.

Umjesto takvog prijedloga zakona, predsjednik DF-a mišljenja je da bi spas za Hrvate u BiH, a i za cijeli hrvatski narod na ovim prostorima, bilo konačno povlačenje Dragana Čovića iz političkog života, kao i iz svakog oblika javnog djelovanja.

Podsjećamo, izmjene i dopune Izbornog zakona BiH su, na prijedlog delegata iz hrvatskog naroda, usvojene na sjednici Doma naroda sredinom jula. O ovom pitanju izjasniće se i Predstavnički dom Parlamenta BiH na jednoj od narednih sjednica.

(Kliker.info-)