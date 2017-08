Prizivanje ni pobjede ni poraza : Vučić spreman za kompromis na Kosovu

Ako napravimo osovinu mira i stabilnosti na liniji „sjever-jug“ na Zapadnom Balkanu, između dva najveća naroda, Srba i Albanaca, u narednih 100 godina riješili smo 80 posto naših političkih problema, kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić .

On je najavio kako će u septembru pokušati dodatno da „institucionalizujemo unutrašnji dijalog u svim forumima“.

„Ostaje nam još bitan odnos sa Bošnjacima. Sve ostalo ćemo držati pod kontrolom“, rekao je Vučić za TV Pink, objašnjavajući zašto smatra izuzetno važnim unutrašnji dijalog o Kosovu na koji je pozvao najširi krug aktera društvenog i političkog života u Srbiji.

Stoga je, istakao je, spreman učestvovati u pronalaženju kompromisnog rješenja kada je riječ o Kosovu, rješenja koje bi bilo nezadovoljavajuće za obje strane „jer samo takvo i može da bude kompromisno“, te ukazao kako „mi danas ne odlučujemo samo o našoj prošlosti, već i o svojoj sadašnjosti i budućnosti“.

Važno je, rekao je Vučić, da sa Albancima imamo dobre odnose i da ih uredimo jednom za svagda, a ne da držimo zamrznut konflikt.

Predsjednik Srbije je naveo kako njegova nada nije velika, ali da postoji, te kako u otvaranje takvog pitanja ne bi ni ulazio da nema takvu nadu.

„Ovo sam rekao, iako znam da kakav god kompromis da napravite, da vam to Srbija neće oprostiti i znam kakve su posledice lične i političke onoga ko u tome učestvuje“, podvukao je on.

Dva mišljenja

Tu se, dodao je, postavlja suštinsko pitanje – hoćemo li imati dovoljno hrabrosti da sebi pogledamo u oči i kažemo „ovo je realno, ovo nije“ i dovoljno hrabrosti da kažemo – ne može neko što je nešto nametao da prođe samo zato što on misli da tako mora da prođe, a da ne ponudi ozbiljnu argumentaciju, već da sučelimo sve argumente i da dođemo određnih rješenja.

Na konstataciju kako su se uglavnom čula dva mišljenja, jedno da treba zadržati status quo, a drugo da treba Kosovo predati Albancima, te upitan šta je realno stanje za Srbiju, Vučić je rekao kako se sve možda može podijeliti u te dve grupe, ali je primijetio i kako nisu baš svi spremni čuti sve.

„Možda možete u te dve glavne grupe da podelite, ali videćete naročitu nervozu u pojedinim medijima na ono što je izgovorio Dačić. Takvu nervozu, za mene je interesantno, nije izazvalo ni to da nikad ništa ne treba da se menja, a ni to da treba sve da damo Albancima i da priznamo sve. To mi govori o činjenici da nisu baš svi bili spremni da slušaju i da čuju baš sve“, rekao je Vučić.

Ukazao je kako nema gotovih rješenja i kako neće biti lakih rješenja, ali „da je za nas važno da dijalog pokušamo dodatno da institucionalizujemo od septembra u svim forumima“.

„Svi govorimo samo o srpskom interesu i šta dobijamo u ternutku, a mislim da je važno da sa Albancima imamo dobre odnose, da ih uredimo jednom za svagda, a ne da držimo zamrznut konflikt“, rekao je Vučić.

(Kliker.info-AJB)