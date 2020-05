PRIVOĐENJE NOVALIĆA, SOLAKA I HODŽIĆA: Obračun sa kriminalom ili malina u grlu Gordane Tadić?

“Vidjet ćemo, ko se posljednji smije – najslađe se smije”, poručila je prije tri nepuna mjeseca glavna tužiteljica BiH Gordana Tadić sa govornice Parlamenta Bosne i Hercegovine, nježno pogledala šefa HDZ Dragana Čovića i dodala: “Nemojte misliti da u narednom periodu neće biti predmeta visoke korupcije. Bit će i s osuđujućim presudama. Stanje u zemlji nije dobro”. Nije teško pretpostaviti kolika je širina osmijeha tužiteljice Tadić, ali najmanje trojici ljudi jutros nije do smijeha.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, direktor Uprave Civilne zaštite FBiH Fahrudin Solak i vlasnik firme “Srebrena malina” Fikret Hodžić zadržani su sinoć u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu u Istočnom Sarajevu. To je rezultat istrage o neregularnostima oko nabavke 100 respiratora u vrijeme pandemije izazvane korona virusom. Nažalost, kao i bezbroj puta do sada, ne radi se o trijumfu pravde u Bosni i Hercegovini, nego o sukobu udruženih zločinačkih poduhvata, sa ozbiljnim političkim posljedicama na život građana na ovim prostorima.

PRIJETNJE GORDANE TADIĆ

Novalić, Solak i Hodžić zadržani su u SIPA-i zbog afere oko nabavke respiratora preko firme “Srebrena Malina”. Mimo zakonske procedure za javne nabavke firma koja se bavi uzgojem malina trebalo je da nabavi sto respiratora, koji se upotrebljavaju za održavanje na životu teško oboljelih od korona virusa. Sve u tom procesu nabavke bilo je sporno, pa čak i sami respiratori za koje se na kraju ispostavilo da se ne mogu upotrebljavati za liječenje, zbog čega su i nabavljeni. Teško da u tom lancu nabavki i odgovornosti ima neko ko nije kriv. Za sada, Tužilaštvo ovu trojicu vodi kao osumnjičene. Još uvijek se očekuje kada će im se pridružiti Jelka Milićević, ministrica finansija u Novalićevoj vladi, koja je jednako odgovorna za nered oko respiratora.

Izgleda kao da verbalne prijetnje Gordane Tadić sa parlamentarne govornice dobijaju svoju konkretnu formu. Vijest da su konačno krenula hapšenja zbog korupcije i kriminala trebalo bi da obraduje svakog u ovoj državi. Svakog ko nije u sistemu vlasti. Odlučnost Tužilaštva BiH trebalo bi da zabrine sve one koji su decenijama vodili ovu zemlju, kako one na vlasti, tako i one koji su jednako odgovorni što korupcija do sada nije procesuirana, a najodgovorniji što “stanje u zemlji nije dobro” šetaju slobodno i dalje vladaju. Samo u posljednjih godinu dana javnost u ovoj zemlji je saznala za “potkivanje”predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltije, kako se u Širokom Brijegu kupuju diplome, kako hrvatske obavještajne službe po Bosni i Hercegovini vrbuju islamske teroriste, kako se migranti ubacuju iz Srbije, a vraćaju u BiH iz Hrvatske, kako premijer Federacije sa svojim ministrom dogovara poslove u namjenskoj proizvodnji za vlastitu firmu, kako sin člana Predsjedništva BiH “sarađuje sa IT kompanijom” koja dobija milionske poslove, kako “kalira” 18 tona papira za štampanje izbornih listića u štamparijama pod kontrolom SNSD-a… Skoro da nije bilo dana, a da se u Bosni i Hercegovini nije pojavila neka nova korupcijska afera. O neriješenim ubistvima Davida Dragičevića i Dženana Memića da ne govorimo.

NOĆENJE U SIPA-I

Slučaj sa nabavkom stotinu respiratora ili poljske bolnice u organizaciji Radovana Viškovića, premijera Republike Srpske, tačnije šatora vrijednih više od četiri miliona maraka, samo su posljednji u tom predugom nizu kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini. “Srebrena malina” je tek onaj ukras na gorkoj torti kriminala i korupcije iz kuhinje SDA-HDZ-SNSD. Možemo li vjerovati kako je glavna tužiteljica Gordana Tadić odlučila da konačno proguta ovaj gorki desert pa je krenula od ukrasne delicije? Treba vjerovati da hoće. Da će nakon Novalića, Solaka i Hodžića, u prostorijama SIPA-e “biti zadržani” i Milan Tegeltija, Dodik&sin, Dragan Čović, Sebija Izetbegović, Radovan Višković, Fahrudin Radončić, Dragan Lukač, Asim Sarajlić, Dino Konaković… Ogormna je lista čekanja za smještaj na ovoj neatraktivnoj lokaciji u Istočnom Sarajevu. Možda će i sama morati koju noć provesti na kancelarijskom otomanu svog druga Đure Kneževića, tek da mu objasni šta jedna kladionica radi u poslovnom prostoru njene kuće, pardon, kuće njenog svekra, gdje ona sasvim slučajno živi.

Treba vjerovati da će se nastaviti ovaj nepopularni, ali za Bosnu i Hercegovinu vrlo atraktivan turistički aranžman u prostorijama SIPA-e. Ako se ova turistička ponuda okonča “noćenjem” ove trojice u aferi “Respirator”, onda bi neko mogao pomisliti kako je sve ovo samo nastavak politiziranja pravosuđa. Neko bi, ne daj Bože, mogao pomisliti kako se jedan očiti slučaj korupcije i kriminala, kao i hapšenje premijera želi iskoristiti za blokiranje Federacije. Kako HDZ želi preko Marinka Čavare da preuzme kontrolu nad Federacijom BiH. Da neko sprema konačnu realizaciju plana Milorada Dodika i Dragana Čovića o secesiji Bosne i Hercegovine. Da se od Federacije želi napraviti jedan trajni “Mostar”. Da se zbog izbora članova Centralne izborne komisije, koji nisu po volji HDZ-u i Dodiku, Dragan Čović želi, preko Tadićke i Kneževića, osvetiti SDA, svom decenijskom političkom partneru u kriminalu. Da će ova dvojica realizirati dugogodišnji plan njihovih prijatelja iz Ruske Federacije o uspostavi apsolutne kontrole na ovom prostoru do konačno raspada države. Da je nedavna misa za Bleiburg u Sarajevu, u režiji hrvatskog Sabora, bila samo uvodna predstava o tome kako postoji sukob između Bošnjaka i Hrvata u BiH.

Svašta bi čovjek mogao pomisliti ukoliko Tadićka zaustavi borbu protiv korupcije i prestanu hapšenja za sve dosadašnje korupcijeske afere. Ukoliko izgubi apetit nakon što pojede malinu sa ove teškojestive torte. Bez obzira koliko ona srebrena bila.

Eldin Karić (Žurnal)