Pritisnut aferama Dodik prijeti BiH : Povlačimo saglasnost za Oružane snage i VSTV

Sve što je štetno po interese Republike Srpske moramo odbaciti, izjavio je član Predsjedništba Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, prenosi njegova stranka na Twitteru.

“Ovih dana popisujemo sve ono što je urađeno od strane visokih predstavnika ili kroz naše sporazume i davanja saglasnosti. Mi ćemo povući našu saglasnost iz sporazuma o vojsci i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću“, rekao je Dodik, predsjednik Stranke nezavisnih socijaldemokrata novinarima u Banjoj Luci.

On je istakao da postoji želja da se predloži da se kroz “rušenje” Zakona o Oružanim snagama BiH u roku od nekoliko mjeseci formira vojska Republike Srpske.

“O tome ćemo ovih dana odlučivati.”

“To sve imamo u skladu sa Ustavom i nema mjesta na svijetu gdje se zakonom pokušava srušiti Ustav, samo nama pokušavaju tako nešto da kažu.

“U Ustavu BiH piše da postoji vojska Republike Srpske”, naveo je Dodik.

Inače, Oružane snage BiH formirane su prije 2005. godine spajanjem Vojske bosanskohercegovačkih entiteta Federacije BiH i RS-a.

Njihovom formiranju prethodila je reforma odbrane u BiH koja je provedena 2004. godine. Tada su ukinuta entitetska ministarstva odbrane i entitetske vojske (Vojska RS-a i Vojska FBiH), te formirane jedinstvene Oružane snage BiH.

Ovo nije prvi put da Dodik daje slične izjave. 12. maja ove godine izjavio je da je “vrlo brzo moguće ponovo mobilizovati vojsku Republike Srpske.”

A prošle godine je kazao da je odluka o ukidanju Vojske Republike bila greška, a “pod pritiskom međunarodnog faktora formiranje Oružanih snaga BiH”.

On je pozvao na konsenzus u Narodnoj skupštini Republike Srpske o tim, i drugim bitnim pitanjima za ovaj entitet, među kojima su i nametnute odluke visokih predstavnika.

Prema njegovim riječima, konsenuz mora biti suštinski, mora biti rigorozan odnos u odbijanju svih odluka visokih predstavnika koje nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

On je ukazao na to da u RS-u postoji većina koja može odlučivati, dodajući da bi bilo dobro da u stvarima bitnim po Republiku Srpsku svi u tome budu, te ih je i pozvao na to.

“Mi smo ti koji imamo izvorna ovlaštenja, a to što neko kome je dato da tumači Dejtonski sporazum kroz izvršne odluke nameće promjenu ustavnog sistema, to mu nije dato”, istakao je Milorad Dodik.

Navodi da vlast i skupštinska većina raspolažu sa dovoljno kapaciteta da rade ono što je neophodno.

Šta je VSTV?

Prema zakonskoj regulativi VSTV BiH je nezavisna institucija osnovana 2004. godine, čiji je osnovni mandat uspostavljanje i očuvanje nezavisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa.

VSTV je i regulatorno tijelo na nivou Bosne i Hercegovine koje uspostavlja etičke i profesionalne standarde za pravosudnu profesionalnu zajednicu, navodi se u zakonu kojim je uspostavljen 2004. godine.

(Kliker.info-RSE)