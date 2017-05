Priprema se atentat na ministra Dragana Mektića : “Dirnuo sam u osinje gnijezdo ,vjerujem u rad domaćih agencija”

Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine (OSA) obavijestila je Dragana Mektića, državnog ministra sigurnosti, da postoje saznanja da mu je život ugrožen.Sve ovo znao je i ministar.

“Nisam htio praviti nikakvu buku oko toga, vjerujem u rad domaćih agencija.“Nemam nikakav komentar osim što to mogu dovesti u vezu s a poslom koji radim i načina na koji ga radim. Ja imam povjerenje u naše agencije to rasvijetliti i da će se utvrditi šta stoji iza svega toga. Ja koliko imam informacije, oni imaju indicije o svemu tome. To apsolutno ništa neće utjecati na moj dosadašnji rad, čak naprotiv ću dodati još gasa.Znam, dirnuo sam u osinje gnijezdo i u velike interese i sad se to pokušava vratiti na takav način. Nisam ja tu bitan apsolutno nego da pokažemo da je država jača od mafije. Nisam uplašen, ali će mi to dati dozu dodatnog opreza“. kaže Mektić.

Mektić nije ni demantirao, ni potvrdio da li je povećao broj pripadnika ličnog osiguranja.Saznanja koja sada ima kao ministar sigurnosti govore da je bilo šta planirano protiv njega vezano za posao koji radi.

“Obavještajno-sigurnosne agencije imaju saznanja da je ova situacija i mogućnost da me neko fizički eliminiše vezana isključivo za moju trenutnu poziciju i način na koji radim. E, kome to smeta, bolje da odgovore agencije, a ne da se ja branim sam k'o Boško Buha”, dodaje Mektić.

Pojačanje zaštite

Ministar Mektić je većinu slučajeva koje nije htjelo ili moglo riješiti entitetsko pravosuđe prebacio na državni nivo – od “Bobar banke”, “Pavlović banke”, pa do optužnica protiv predsjednika bh. entiteta Republike Srpske Milorada Dodika, zbog čega je došao u sukob sa bivšim državnim tužiocem Goranom Salihovićem, kojem se sada sudi za zloupotrebu položaja.

OSA BiH je ranije uputila depešu svim policijskim agencijama u kojoj je navedeno da se priprema atentat na Mektića.

Pozivajući se na saznanja iz najmanje tri izvora, sarajevski portal Žurnal prenosi da kriminalne grupacije sa područja BiH i zemalja iz okruženja pripremaju atentat.

“Priča nije bezazlena. Naprotiv, ozbiljna je”, tvrdi za taj portal jedan od čelnih ljudi policijsko-obavještajnih agencija u BiH, koji je pročitao depešu.

Depeša OSA-e, kako saznaje portal, upućena je početkom ove sedmice, a dostavljena je na adrese Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), MUP-a RS te Federalne uprave policije.

Čelnici tih agencija već su poduzeli mjere koje bi trebale rezultirati podizanjem stepena zaštite Mektića.

Agencija je dokumentirala da se u podzemlju već traži osoba koja bi pripremila i izvršila atentat. Da li su kriminalci koji pripremaju atentat u bilo kakvim odnosima sa politikom, u aktu OSA-e nije navedeno.

(Kliker.info-agencije)