Princip reciprociteta : “BiH ima spisak od 50.000 državljana Srbije koji su učestvovali na ratištima na području BiH”

Ako ste državljanin Bosne i Hercegovine i ako ste na bilo koji način bili uključeni u odbranu Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do kraja 1995. godine do daljnjeg ne putujte u Republiku Srbiju, stoji u preporuci ministarstva vanjskih poslova BiH. Upozorenje se izdaje zbog rizika od hapšenja i procesuiranja u Republici Srbiji pod optužbama za ratni zločin. Do ove preporuke dolazi nakon posljednjeg hapšenja Edina Vranja u Srbiji, zbog navodne umješanosti u ratni zločin u Goraždu. Vranju je danas određen jednomjesečni pritvor.

Najmanje 30 dana Edin Vranj ostaje u pritvoru. Tako je zatražilo Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu po čijem nalogu je nedavno uhapšen, a sudija za prethodni postupak odlučio jer, kako navode u saopštenju Višeg suda, postoji opasnost ukoliko Vranj ostane na slobodi – od bjekstva.

“Ambasada u Beogradu je, kao što smo ranije rekli, zatražila da može posjetiti gospodina Vranja. Mi još uvijek očekujemo pozitivnu informaciju. Ono što znamo da je gospodin Vranj zatražio pomoć Ambasade što je osnov da nam se omogući da mu pružimo sve ono što je moguće u smislu pravne pomoći u ovom slučaju”, kaže Tarik Lazović, Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Branilac Edina Vranja nedostupan je bh. medijima. Javnost nije upoznata do kraja s detaljima onoga što mu se stavlja na teret, izuzev nekoliko šturih rečenica iz tamošnjeg Ministarstva unutrašnjih poslova. Bh. ambasadorica Aida Smajić povučena je sa službe u Beogradu i do daljnjeg ostaje u Sarajevu. O ovom slučaju danas je s visokim predstavnikom Christianom Schmidtom pričao i predsjedavajući Predsjedništva BiH, Željko Komšić.

“Što je po meni jako loše i sigurno će utjecati na buduće odnose naše dvije zemlje, mora imati refleksije. Postoje trenuci kada morate reći dostav više i ponižavanja i svega”, poručuje Komšić.

Prethodno su kako Komšić, tako i član Predsjedništva Šefik Džaferović otkazali učešće na predstojećem Samitu nesvrstanih u Beogradu. A srbijanski ministar policije Aleksandar Vulin nazvao ih je licemjernim, jer kritikuju Srbiju koja, kako navodi Vulin, traži pravdu, a ne spominju srpske žrtve. Kolege iz Predsjedništva iskritikovao je i Dodik.

“Treba sve zločince pohapsiti naravno, ovima iz Sarajeva sve nešto ne valja Srbija a svi tamo nešto idu. Što se tiče ove dvojice, umalo ne rekoh šta su njih dvojica, apsolutno oni nisu BiH. Predsjedništvo samo može donositi odluke ako sva tri člana o tome odlučuju. Ono što su oni jučer uradili to je jedna karikatura, ne doprinosi ničemu”, zaključuje Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH.

Istraga protiv Vranja ranije je pred bh. pravosuđem okončana zbog nedostatka dokaza. Zbog čega onda Republika Srbija insistira? Gdje je saradnja institucija? Provodi li Srbija operativne mjere na terenu BiH?

“Ono što BiH sada treba uraditi jeste da formira vrhunski advokatski tim ovdje u BiH koji će istraživati, prikupljati dokaze i servisirati advokata u Srbiji. A ono što bih ja uradio je i princip reciprociteta, opet se suočavam sa spiskom od 2.500 do 3.000 ljudi koje Srbija ima za lišavanje slobode, pa i mi kao institucije u ovoj zemlji imamo više od 50 hiljada imena državljana Srbije koji su učestvovali na ratištima na području BiH pa ne vidim zašto ne bismo krenuli istim principom”, ističe Sendi Dizdarević, stručnjak za sigurnost.



Odbrani Edina Vranja ostala su tri dana da ulože žalbu na odluku o pritvoru. Iz njegovog bh. advokatskog tima, kao i iz Ministarstva vanjskih poslova tvrde, kako ulažu sve pravne i diplomatske napore da zaštite ovog bh. državljanina.

Adisa Imamović (N1)