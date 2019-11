Princeza Victoria u Sarajevu : 60.000 izbjeglica iz BiH je pomoglo da izgradimo bolju Švedsku

Švedska princeza Victoria zajedno s princom Danielom i svojom delegacijom održala je u Parlamentu Bosne i Hercegovine konferenciju o klimi i inovacijama.

Princeza prestolonasljednica, koju je generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao jednom od 17 ambasadora Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030, kazala je danas u uvodnom govoru na otvaranju konferencije da su odnosi između BiH i Švedske veoma dobri na nekoliko nivoa.



“Švedska je bila dom za 60.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, a većina njih je i ostala. To su ljudi koji su izgradili svoje živote i koji su učestvovali u izgradnji švedskog društva u cilju stvaranja bolje i dinamičnije države”, rekla je švedska prestolonasljednica.



Ona je istakla kako smatra da je borba za bolji životni okoliš i borba protiv klimatskih promjena izuzetno važna te da će ona i njen suprug, kao što to rade u mnogim krajevima svijeta, po tom pitanju sarađivati s mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine.



Upozorila je da zagađenje zraka predstavlja jedan od najvećih uzroka prerane smrti u svijetu, ali nažalost i u BiH, zbog čega je današnji skup prilika da se razmijene iskustva i predoče nove inovativnije prakse.



“Klimatske promjene i zagađenje zraka su stvarni problemi i potrebno je djelovati sada”, zaključila je Victoria koja je pozvala učesnike konferencije da iskoriste ovakve mogućnosti za učenje, ali i kasnije za razmjenu iskustava s drugima.



Podsjetimo, kada je riječ o borbi za bolju životnu sredinu i okoliš, princeza Victoria će u četvrtak posjetiti sarajevsku planinu Trebević gdje će s mladim ljudima te gradonačelnicima Sarajeva i Istočnog Sarajeva održati ekološku radionicu.



Ministrica za okoliš i klimu Isabelle Lövin također je nakon konferencije istakla dobru saradnju s Bosnom i Hercegovinom.



“Ova posjeta fokusira se na zaštitu okoline, poduzetništvo, učešće mladih u poduzetništvu, reforme na putu ka EU i pospješivanje života građana BiH. Švedska je godinama jedan od najvećih pomagača Bosni i Hercegovini, a prošle godine je Švedska Bosni i Hercegovini osigurala 18 miliona eura”, rekla je Lövin.



Pristutnima su se kasnije obratili i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Srebrenka Golić te rezidentna predstavnica UNDP-ja u BiH Steliana Nedera.



Šarović je rekao da je, zahvaljujući podršci Švedske, BiH postala bolje mjesto za život. On je podsjetio da je BiH razmjere štete izazvane klimatskim promjenama osjetila naročito 2014. godine kada je više od polovine zemlje bilo zahvaćeno katastrofalnim poplavama i kada je pričinjena šteta od više milijardi eura.



Prema Šarovićevim riječima, trenutni projekti koje u oblasti osiguravanja čistog zraka, uklanjanja i zbrinjavanja opasnog otpada u BiH finansira Švedska vrijedni su više od 10 miliona eura.

