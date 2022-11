Primjenjena odluka visokog predstavnika : .Alen Taletović novi sudija Ustavnog suda Federacije BiH

Alen Taletović je izabran za četvrtog sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.Za izbor Taletovića glasala su 33 delegata nakon čega je sjednica završila.

Podsjetimo, današnja sjednica je nastavak one od 19. oktobra koja je prekinuta jer nije bilo kvoruma.

Osim Taletovića, Dom naroda je potvrdio imenovanje i sljedećih sudija: Ajše Softić (Bošnjakinja), Mirka Milićevića (Hrvat) i Branimira Orašanina (Srbin).

Biranjem četvrtog sudije Ustavnog suda Federacije BiH se prvi put primijenila odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Naime, predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH nisu postigli saglasnost, te nisu mogli predložiti ime za četvrtog sudiju, pa su to učinili delegati Doma naroda.

Upravo je Schmidtovom odlukom o izmjenama Ustava Federacije BiH od 2. oktobra predviđeno da te izmjene predviđaju da ako predsjednik Federacije BiH ne predloži suce, većina prisutnih u Domu naroda glasa o potvrđivanju najviše rangiranog kandidata s liste koju je dostavio VSTV BiH.

Podsjetimo, Ustavni sud Federacije BiH imao je od 2019. godine pet izabranih od ukupno devet sudaca, jer nije bilo saglasnosti oko imenovanja nedostajućih četiri. To je onemogućilo funkcioniranje Vijeća za zaštitu nacionalnih interesa, koje podrazumijeva određeni nacionalni sastav sudaca Ustavnog suda FBiH.

Taletović na ovu funkciju dolazi sa dužnosti pomoćnika federalnog ministra pravde, gdje je bio zadužen za resor uprave. Ranije je obavljao i ministarsku dužnost. Naime, 2011. je bio imenovan za ministra pravde i uprave u Vladi TK.

U prvoj izjavi za medije, koju je nakon imenovanja dao za Oslobođenje, osvrnuo se na današnju odluku Doma naroda o njegovom postavljanju.

– Bio sam kandidat. Prošao sam proceduru Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, dobio sam najbolje ocjene. Danas na sjednici Doma naroda sam dobio podršku šireg kruga delegata. Mogu se samo zahvaliti na tom povjerenju i časti koje su mi ukazali, ali i odgovornosti koju imam kao budući sudija Ustavnog suda FBiH, kazao je Taletović.

U svojoj izjavi prokomentarisao je i činjenicu da predsjednik i potpredsjednici FBiH nisu mogli postići saglasnost o njegovom imenovanju, kao i da je procedura imenovanja članova Ustavnog suda FBiH trajala više od dvije godine.

– Nemam neki komentar na to. Kod nas mnogo šta ne može biti predmetom nekog usaglašavanja, pa i ta pojedinačna odluka. Međutim, evo završilo se drugim putem, onako kako je to Ustav propisao. Dom naroda je rekao svoje i ja mogu samo još jednom reći da sam izuzetno počašćen i spreman za nove izazove. Zaista bi bilo neodgovorno da o tome dajem bilo kakve dalje komentare, dodao je Taletović.

Ono o čemu je bio mnogo spremniji da govori je njegovo viđenje prioriteta u njegovom i radu Ustavnog suda FBiH u narednom periodu.

– U fokusu Ustavnog suda FBiH, koji je mojim današnjim imenovanjem kompletiran u punom sastavu, pretpostavljam da će biti, a to javnost čini mi se i očekuje, rješavanje predmeta vitalnog nacionalnog interesa, koji su bili toliko dugo u ladicama, jer nije bilo kvoruma da se oni rješavaju. Mojim imenovanjem i to je riješeno. Vjerujem da će to biti u fokusu našeg rada, da će Ustavni sud u skladu sa ustavnim odredbama izabrati Vijeće za vitalni nacionalni interes, te da ono profunkcionira. Pretpostavljam da je tu najveći zastoj i “usko grlo” u radu i da će fokus biti na rješavanju tih stvari, ali i ostali predmeti koji su u domenu rada Ustavnog suda FBiH, zaključio je Taletović.

