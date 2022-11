Priča se o pregovorima, a nema ni prekida vatre: ‘SAD u tišini priprema teren, zna se i s kim‘

Jesu li doista mogući (skori) pregovori Ukrajine i Rusije o završetku rata? Naime, stalno se spekulira o toj mogućnosti, premda su u ovoj situaciji razlike i uvjeti pod kojima bi dvije zemlje sjele za stol pregovora toliko velike da se to čini posve nemogućom misijom, iako i iz Moskve i Kijeva govore da su “otvoreni za tu soluciju”. Ali, kako kaže Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov, “trenutačno za pregovore praktički nema šanse”.

Predsjednik Volodimir Zelenski je čak rekao da je spreman na pregovore, ali ne s Vladimirom Putinom, a na to je Peskov uzvratio da u tom slučaju treba “ili čekati da se sadašnji ukrajinski predsjednik predomisli ili pričekati nekog budućeg predsjednika”. No, američki The Wall Street Journal (WSJ), iz svojih izvora, navodi kako se između Washingtona i Moskve već dulje vrijeme vode tajni razgovori koji bi trebali dovesti do ukrajinsko-ruskih pregovora.

Kako piše WSJ, savjetnik američkog predsjednik Bidena za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan razgovara o tome s Putinovim pomoćnikom za međunarodne odnose Jurijem Ušakovom i tajnikom ruskog Vijeća sigurnosti (kojeg predvodi Putin) Nikolajem Patruševom. Cilj toga je da se, piše list, spriječi moguće rusko korištenje nuklearnog oružja te da se obustavi uništavanje ukrajinske energetske infrastrukture po sistemu “vraćanja Ukrajine u kameno doba”.

NATO za pregovore nakon povrata Hersona

Kremaljski glasnogovornik Peskov pak na to odmahuje rukom i kaže da je to “još jedna patka anglosaksonskih medija” te da o tome ne pitaju njega nego ili “uredništvo WSJ ili Bijelu kuću”. Doduše, i sam WSJ kaže da Sullivanova inicijativa ne nailazi ni na odobrenje “mnogih u Bidenovoj administraciji”. Tako Ned Price, glasnogovornik američkog državnog tajništva, kaže da “SAD ne primorava i ne tjera Ukrajinu na pregovore s Moskvom”, ali da je Rusija ta koja izbjegava pregovore. Price je dodao da to što Zelenski ne želi pregovarati s Putinom uopće ne znači da se SAD i Ukrajina “zalažu za smjenu ili promjenu režima u Rusiji”.

S druge strane, rimska La Repubblica piše da bi SAD i NATO pristali na ukrajinsko-ruske pregovore, ali tek nakon što Ukrajina “vrati Herson” jer bi “njegovo oslobađanje imalo veliki strateški i diplomatski značaj”. Naime, nakon “deokupacije Hersona” Ukrajina bi imala jaču pregovaračku poziciju. U razgovoru za madridski El Pais ukrajinski predsjednik Zelenski je pak rekao da bi Ukrajina mogla pristati na “dijalog s Rusijom” ako se ona povuče s okupiranih područja Ukrajine te “prizna svoju grešku” i “podmiri štetu koju su počinili Ukrajini”.

Rusija na tako što teško može pristati, pogotovo nakon što su anektirali četiri jugoistočne ukrajinske regije (Zaporižja, Doneck, Luhansk i Herson), koje čak ni u trenutku pripajanja teritorijalno nisu kontrolirali u cjelini. Osim toga, kremaljski jastrebovi ionako stalno govore da s Ukrajincima mogu sjesti za isti stol samo ako oni potpišu kapitulaciju. Ruska agencija Ria novosti pak piše kako je “specijalna vojna operacija pokrenuta da se oslobodi Donbas te ojača i zajamči sigurnost Rusije”.

Oprečni uvjeti

Mihailo Podoljak, glavni savjetnik predsjednika Zelenskog, kaže da Ukrajina nije protiv pregovora, ali tek kada se “Rusija povuče s ukrajinskog teritorija. Prvo povlačenje Rusa iz Ukrajine, a zatim sve ostalo”, kaže Podoljak. “Je li Putin spreman na to? Očito nije. Zato smo i rekli da ćemo o tome pregovarati sa sljedećim ruskim predsjednikom”, ističe Podoljak.

Kako god bilo, u ovom trenutku teško je vidjeti da bi se iznašao neki kompromis za pregovore, pogotovo one koji neće imati repove i generirati neki novi sukob u bližoj ili daljoj budućnosti. Ukrajina trenutačno dobro stoji na bojištu i ima priliku vratiti Herson, ali niti Rusija nije na “rubu poraza”.

Doduše, kako pišu neki ukrajinski portali, u ovom trenutku teško je naći i prostor za pregovore o prekidu vatre, a kamoli o kakvom smislenom dugoročnom mirovinom sporazumu. Rat traje i kraj mu se, zasad, ne nazire.

(Jutarnji list)