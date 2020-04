Priča o politici i nauci: Trump jedno, stručnjaci drugo

Na posljednjoj konferenciji za novinare održanoj u Bijeloj kući predsjednik SAD-a Donald Trump je rekao da postoje “izgledi da najesen nećemo imati COVID-19”.

Na istom susretu s novinarima, doktor Anthony Fauci, vodeći američki infektolog je rekao: “Definitivno ćemo imati COVID-19 najesen”.

Liječnik koji je vodio državnu agenciju za razvijanje cjepiva protiv korona virusa uklonjen je s te pozicije zato što je osporavao korištenje lijeka kojeg promovira predsjednik Trump.

Doktor Rick Bright je, u pismenom priopćenju, rekao da je uklanjanje odgovor na njegovo insistiranje da američka vlada investira milijarde dolara u razvijanje znanstveno provjerenog rješenja, a ne u lijekove, cjepiva ili tehnologije koje nemaju znanstvenu vrijednost. Priopćenje je izravno ciljano na stalno Trumpovo promoviranje lijeka Hidroksiklorokina.

Doktor Bright je također priopćio da je odlučio javno govoriti “zato što borbu protiv smrtonosnog virusa, trebaju predvoditi znanost, a ne politika ili kronizam”.

Upitan da prokomentira uklanjanje doktora Brighta, predsjednik Trump je rekao da nikada nije čuo za njega.

Kongres, novac i neuposleni

Nakon što je Senat u utorak usvojio prijedlog da odvoji novih 484 milijardi dolara za malu privredu, očekuje se da bi to isto mogli učiniti zakonodavci u Zastupničkom domu.

Riječ je o dodatku financijskom podsticaju vrijednom 2,2 bilijuna dolara. U tom je paketu bilo predviđeno 350 milijardi dolara zajmova za vlasnike manjih poduzeća, ali je taj novac bio potrošen za nekoliko dana. Razlog – dio novca je otišao na račune velikih kompanija umjesto na račune malih biznisa.

Ekonomisti očekuju da bi se u četvrtak moglo objaviti da je izgubljeno novih 4,5 milijuna radnih mjesta, samo za posljednji tjedan. To bi značilo da 26,5 milijuna Amerikanaca traži posao kojeg su izgubili u kratkom period od samo pet tjedana. To je veći broj od svih otvorenih radnih mjesta u oporavku od velike recesije koja je počela 2008. godine.

Predsjednik, guverner i pranje ruku

Predsjednik Trump je ranije rekao da se “jako ne slaže” s odlukom guvernera savezne države Georgia, Briana Kempa, da dozvoli otvaranje frizerskih salona, teretana i sličnih servisnih usluga, počevši od petka.

“U isto vrijeme on mora učiniti što on misli da je u redu. Želim da on učini ono što misli on da je u redu. Ali, ne slažem se s njim oko toga što radi”.

Do ove Trumpove izjave je došlo samo dan nakon što je odao priznanje tom istom guverneru riječima: “Guverner Kemp je sposoban čovjek koji zna što radi!”

Uglavnom, Kemp je na kraju poručio da neće odustati.

Ostaje pitanje zbog čega je Trump promijenio svoje mišljenje o potezima guvernera Kempa? Možda zato što ne želi snositi nikakvu odgovornost ako se u Georgiji zaraza počne širiti nakon ranog otvaranja ekonomije, iako Donald Trump, istodobno, podržava zahtjeve prosvjednika koji traže da što to prije počne ekonomsko otvaranje.

