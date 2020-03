Priča dana : Kako korona utječe na naš seksualni život

Koronavirus trenutačno mijenja sve, pa i seksualne odnose. To se moglo vidjeti i sredinom marta u petak uvečer u Berlinu: ulaz kluba Insomnia, berlinskog okupljališta svingera, fetišista i hedonista iz cijelog svijeta, nije nadzirao inače obvezatni čuvar. A pogotovo nije bilo dugačkog reda u kojem čekaju seksualni slobodoumnici.

Umjesto toga na vratima je zalijepljena obavijest da je Berlinski senat, odnosno vlada savezne pokrajine Berlin, naredio zatvaranje kluba. Na internetskoj stranici Insomnia-tim i posebno jedan „Dominique” optimistično poručuju: „Ostanite zdravi, štitite se, a ja se nadam da ćemo za pet sedmica moći slaviti zajedno.”

Loša vremena za samce

I dok su klubovi već bili zatvoreni, restorani su sredinom marta još radili. Ispred jednog lokala sjedi nekoliko mladih ljudi na proljetnom suncu. Jedna žena kroz smijeh dovikuje: „Baš sad u proljeće je korona. To je loše za nas samce.”

Nekoliko dana kasnije zatvoreni su i restorani, plesne škole, barovi – sva mjesta na kojima osobe bez partnera mogu uspostaviti kontakte i eventualno se zaljubiti. Ili na kojima preljubnici mogu naći partnera za seksualnu avanturu . Autor i psihoterapeut Wolfgang Krüger sažima: „Samci su općenito u lošijoj poziciji, čak i bez korone. Udana 60-godišnja žena ima znatno bogatiji seksualni život od 30-godišnjeg samca. I kvaliteta spolnog odnosa je kod samca lošija.”

Internet u ova krizna vremena omogućava kontaktiranje bez kršenja odredbe o distanci

Kako bi to promijenili, miloni žena i muškaraca traže odgovarajućeg partnera putem specijaliziranih internetskih portala. Hoće li i oni osjetiti posljedice straha od virusa? To pitanje postavljamo PR-menadžerici Jani Bogatz iz online servisa za pronalaženje partnera Parship.

Pomoću tog portala navodno se svakih 11 minuta netko zaljubi – tako barem tvrdi Parship u svojoj reklami. Jana Bogatz kaže da još nisu primijetili posljedice korona-krize i čak smatra da trenutačna situacija pogoduje ovakvim servisima.

„Svi građani Njemačke su sada pozvani da na minimum smanje svoje društvene kontakte. Naravno, to ograničava mogućnosti za dating”, kaže Jana Bogatz. Objašnjava da ljudi u ovo krizno doba mogu nastaviti kontaktirati preko Interneta ili čak uspostavljati nove kontakte. Upitno je jesu li svi zadovoljni višemjesečnim dopisivanjem ili će ipak riskirati opasnost od zaraze…

Ima još onih koji profitiraju u ovoj situaciji. Budući da samci sada moraju, da tako kažemo, opskrbiti sami sebe, raste potražnja za pornografskim filmovima i seksualnim pomagalima . Odgovarajuće prodavaonice preorijentirale su se na prodaju preko Interneta. Oni snalažljiviji čak nude brzu dostavu taksijem. I tako barem malo pomažu opstanku taksista u ova teška vremena.

Parovi su u prednosti

Za parove je situacija jednostavnija. Ova blokada, pa i rad od kuće, mogu čak oživjeti partnerstvo. Jer trenutačno se baš ne može puno toga raditi u slobodno vrijeme. Teretane, kina, kazališta – sve je zatvoreno. I nogomet je priča iz nekog drugog, prošlog vremena.

Korona-kriza kao rješenje za demografske probleme?

No sve se može vrlo brzo promijeniti. Kao kod Rolfa. On već godinama zbog posla preko sedmice živi odvojeno od supruge. Na početku mu se svidio rad od kuće: kao dobrodošla prilika da zajedno žive, i to ne samo vikendom. No nakon sedam dana oboje su na rubu živčanog sloma. Zajedničke akcije, poput pranja prozora, završile su skoro razvodom. Rolf je nakon toga opet počeo raditi u drugom gradu. „Prisilna bliskost je kao prisilni brak. Tu seks ne pričinjava zadovoljstvo”, kaže Rolf.

Psihoterapeuta Wolfganga Krügera to ne iznenađuje. „Poremećeno je pravilo distanciranja”, kaže i dodaje da je u tom slučaju partner previše prisutan. „Erotska privlačnost nastaje kroz izmjenjivanje bliskosti i distance.”

No on smatra da bi parovi koji vladaju tom igrom bliskosti i distance mogli doživjeti lijepo razdoblje: „U doba nevolje i straha raste seksualna potreba. Seksualnost je najbolja mogućnost za potiskivanje straha.”

Babyboom za devet mjeseci?

No ako kod mnogih seksualni život doživi polet, to bi moglo imati vrlo opipljive posljedice. Wolfgang Krüger je uvjeren: „Rodit će se više djece.”

To se naučno i statistički ne može dokazati. Ta teza se uvijek iznova pojavljuje kod dužih prekida opskrbe strujom i velikih vremenskih nepogoda. No nikada nije bila dokazana.

Šteta!

Bettina Stehkämper (DW)