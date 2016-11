Prevarama u vezi s nekretninama : Pripadnici SIPA-e uhapsili Eseda Radeljaša !

Pored Radeljaša uhapšeni su i Jasmina Horo, pomoćnica načelnika Općine Novi Grad Damira Hadžića, Nedžad Kapetanović, bivši pravobranilac Općine Novi Grad i Jusuf Čaušević, šef Odsjeka za imovinsko-pravne poslove Općine Novi Grad.

“Esed Radeljaš se sumnjiči za krivična djela ovjeravanje neistinitog sadržaja, podstrekavanje na zloupotrebu položaja, davanje dara i drugih oblika koristi te pranje novca. Počinjenjem ovih krivičnih djela Esed Radeljaš pribavio je sebi i drugima protivpravnu imovinsku korist u iznosu od blizu milion KM. Ostale tri osumnjičene osobe Radeljašu su kroz upravni postupak Radeljašu omogućile da nezakonito stekne novac i imovinu”, kazala je za Klix.ba Azra Bavčić, glasnogovornica Tužilaštva KS.

Nakon kriminalističke obrade u SIPI uhaopšeni će biti predati Tužilaštvu KS. Nakon što ih tužilac sasluša odlučit će o eventualnom zahtjevu za određivanje pritvora.

Centar za istraživačko novinarstvo ranije je detaljno pisao o Radeljaševim prevarama u vezi s nekretninama.

Radeljaš je poznat kao političar koji u svom vlasništvu ima veliki broj nekretnina u Sarajevu, Foči i Ustikolini, ali je većinu stekao na nezakonit način. Zbog jedne takve malverzacije, kada je riječ o prodaji nekretnina, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) ga je 2005. godine pravosnažno osudio na godinu dana zatvora, ali je zatvor izbjegao jer je u presudi njegovo ime bilo pogrešno napisano.

Ispravka greške je trajala četiri godine, zbog čega je nastupila zastara izvršenja presude.

Prodaja druge nekretnine se odnosi na Općinu Novi Grad koja mu je u toku njegovog mandata općinskog vijećnika na korištenje dodijelila parcelu u naselju Nedžarići uz naknadu od 51.340 KM, uz uslov da na njoj za godinu dana izgradi poslovni objekat.

S obzirom na to da to nije učinio, Općina mu je oduzela pravo raspolaganja zemljištem. On je zbog toga zatražio odštetu i dobio ju je i to u visini nešto više od milion KM.

Inače, to nije jedino zemljište koje je Općina Novi Grad dodijelila Radeljašu te je on na državnoj parceli od 781 kvadratni metar izgradio poslovni objekat bez dozvole za gradnju. Da bi ga legalizirao, tražio je od Općine Novi Grad da mu dodijeli ovo zemljište, što je 2004. i urađeno, uz naknadu od blizu 50.000 KM.

Bivšem pravobraniocu Općine Novi Grad Nedžadu Kapetanoviću Radeljaš je prodao vikendicu na Bijambarama za 10.000 KM.

Dvadeset mjeseci ranije Radeljaš je od ove Općine dobio odštetu od blizu milion KM na osnovu spora u kojem je Kapetanović učestvovao kao pravobranilac.

Naime, Radeljašu je 2006. godine dodijeljeno općinsko zemljište u Nedžarićima za koje je platio naknadu od 44.404 marke. Zakon o građevinskom zemljištu FBiH kaže da se fizičkoj osobi ne može bez javnog poziva dodijeliti državno zemljište. Saglasnost da se Radeljašu dodijeli zemljište bez javnog poziva dao je i pravobranilac. Kapetanović je novinarima CIN-a kazao da je Radeljaš od ranije posjedovao dvije trećine te parcele.

“A onda za ostatak nema logike ići na konkurs”, objašnjava on.

Radeljašu je pravo na zemljište oduzeto 2010. godine zato što nije ispoštovao obaveze i u predviđenom zakonskom roku izgradio poslovni objekat.

Kad je Radeljašu oduzeto pravo na raspolaganje zemljištem, on je od Općine zatražio odštetu. Nakon vještačenja vrijednosti zemljišta donesen je nalog da se Radeljašu isplati 1,03 miliona maraka, odnosno 23 puta više nego što je platio.

Nalog za isplatu odštete Radeljašu potpisan je početkom 2010. godine. On je u to vrijeme bio općinski vijećnik u Novom Gradu, nakon što je na lokalnim izborima 2008. godine osvojio mandat kao kandidat Bosanske stranke (BOSS).

Ugovor o kupoprodaji vikendice Kapetanović i Radeljaš su potpisali u oktobru 2011. godine. U njemu je navedeno da je Kapetanović novac za vikendicu isplatio prije potpisivanja ugovora.

