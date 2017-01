Pretučeni Srebrenčanin najavljuje tužbu : Od mog posla zavise četiri porodice, neko će morati to da plati !

U nedjelju je u prostorijama Medžlisa IZ Srebrenica trebao da bude održan sastanak Povjereništva SDA zbog problema u srebreničkoj SDA. Međutim, sastanak je prekinula grupa građana. U svemu tome su dva lica povrijeđena od kojih jedno teže. Teže je povrijeđen Sevdet Atić koji se oglasio u javnosti

– Bio sam u prostorijama Islamske zajednice Srebrenica kada je prekinut politički sastanak. Kada je Adil Osmanović izašao masa ljudi je još bila tu. Čuo sam glasove koji su govorili „Što će politički sastanak u prostorijama Medžlisa, imate prostorije SDA“ i „Sadike i Alija vi ste krivi za sve“. To je masa ljudi govorila. U tom momentu ja sam stajao sa Sadikom Ahmetovićem koji me zagrlio.

Pričali smo normalno dok je Alija Tabaković u međuvremenu zvao Mirnesa Hasanovića. Mirnes se ubrzo pojavio tu, dok ranije nije bio prisutan. Alija mu je nešto govorio na uho, nakon čega je Mirnes prišao blizu mene i Sadika dok me tog momenta Sadik i dalje grlio i pričao sa mnom. Taj kako kažu tjelohranitelj Alije Tabakovića i Damira Peštalića kukavički i iz prevare me udario pesnicom i drugi put nogom. Tad sam i zadobio teže povrede ruke i tad je nastala masovna tuča. Dobro znam da taj Mirnes nije izazvao incident to nista ne bi bilo, odgovorno tvrdim. Ja ću lično tužiti Aliju, Sadika i Mirnesa. Oni su krivi za sve ovo, za moje teže povrede ruke zbog kojih ja ne mogu sad raditi. Od mog posla zavise četiri porodice. Ne mogu voziti vozilo i moram tražiti da me neko vozi. Tražiću odštetu za sve ovo i neko će morati da plati – kaže Atić.

(Kliker.info)