Presuda koju svi očekuju: Hoće li se saznati ko su ubice Dženana Memića? Ko su saučesnici, a ko je prikrivao ubistvo?

U četvrtak, 24. novembra 2022. godine u 9:00 sati, u Sudu BiH bit će izrečena presuda Zijadu Mutapu, Alisi Ramić (rođ. Mutap), Hasanu Dupovcu, Josipu Bariću i Muameru Ožegoviću u predmetu koji se vodi protiv njih zbog sumnje da su ometali istragu u ubistvu Dženana Memića.

Šehović: „Ekipa koja je izvršila uviđaj konstatuje da je rađen u dobrim vremenskim prilikama i sve što je trebalo – izuzeto je! Dvojica policijskih službenika su došla u smjenu i šef smjene ih je poslao na dodatno ispitivanje, gdje su našli nove komade stakla! Oni to nisu procesno izuzeli uz tužioca niti napravili zapisnik! Oni su to pokupili kako ne treba i onda se na određeni način identifikovalo kome pripada far… Komisija je obavila razgovor s tužiteljicom, a oni nisu objavili da je bio taj uviđaj ujutro. Komadiće trebaju objasniti kolege koje nisu ispoštovale zakon i izvršile ispravno naknadni uviđaj! Ta zabilješka nije imala broja i nije protokolisana!“

Dr. Đelilović je ranije liječila Alisu Mutap, poznavala ju je! Pacijent koji doživi traumu i potres mozga izgubi svijest na dvije minute… kada se probudi – prezentira priču koja traje petnaest minuta, ali vi vidite da se ne sjeća elemenata prije, tokom i poslije samog događaja! Ako pacijent dolazi s pričom da se sjeća svega, osim događaja, pacijent u većini slučajeva budi sumnju! I nakon pet godina osjećam ljudsku potrebu da razjasnim! U nalazu sam spomenuo da bi se za amneziju moralo ispuniti nekoliko faktora!

Alisa je imala uredan CT nalaz; to je tako kod većine pacijenata sa amnezijom, ali u slučaju ovakvih događaja – mora se tražiti magnetna rezonanca! 25% pacijenata ima pozitivan magnet nakon kontuzije mozga! Borba oca Muriza je titanska! Na dan njegove pogibije one pišu tekst gdje ga plaše da će ga tužiti – to je van pameti! To je komplementarno sa slučajem djevojčice Nadin! To je nedostatak emotivne inteligencije! Sebija je interesni faktor kojim se manipuliše! Nedolazak u studio i nerazgovaranje na ovu temu pokazuje da one sebe doživljavaju kao drugu stranu! Trebale su doći, porazgovarati, dati mišljenje! Sebija je dobila naredbu; dvaput je stavila istu osobu u Komisiju zbog nalaza koji ide u prilog ovoj farsi!”

„Snimci kamera obrisani“

Također, Muriz je gostujući na FACE TV više puta ponavljao da su snimci kobne noći sa nadzornih kamera namjerno obrisani!

Zbog Dženanovog ubistva, 1. juna 2016. godine uhapšene su dvije osobe – Ljubo i Bekrija Seferović. Jedan od njih, Ljubo Seferović, priznao je krivicu, ali ubrzo je pušten zbog neodgovarajuće klasifikacije djela. Tada je navedeno da on nije počinio ubistvo, nego da je skrivio teško krivično djelo „Protiv sigurnosti javnog prometa i neukazivanje pomoći povrijeđenoj osobi“. Zbog toga je uhapšen ponovo.

Kantonalni sud u Sarajevu je 16. jula 2018. godine prvi put donio oslobađajuću presudu Ljubi i Bekriji Seferoviću u slučaju „Dženan Memić“. Nakon žalbe Tužilaštva Kantona Sarajevo, Seferovići su se ponovo našli u sudnici, te je Kantonalni sud u Sarajevu drugi put donio oslobađajuću presudu za njih. Nakon žalbe Tužilaštva na oslobađajuću presudu, Vrhovni sud Federacije BiH je dvaput poništio presude i naredio nova suđenja. U trećoj, konačnoj presudi, Vrhovni sud Federacije BiH je u julu 2021. donio oslobađajuću presudu za Ljubu i Bekriju Seferovića. Porodica Dženana Memića konstantno je tvrdila da Seferovići nisu Dženanove ubice.