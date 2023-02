Prestao mandat Osmana Mehmedagića Osmice : Potvrđeno imenovanje Almira Džuve kao direktora OSA-e BiH

Vijeće ministara BiH potvrdilo je imenovanje Almira Džuve za direktora Obavještajno-sigurnosne agencije. Njegovi zamjenici će biti Risto Zarić i glavni federalni inspektor Damir Bevanda. Ovom odlukom zvanično je prestao mandat Osmana Mehmedagića.

Odluku o imenovanju novog rukovodstva donio je Izvršno-obavještajni odbor, a potvrđena je na sjednici Vijeća ministara BiH. Već ranije je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković naglasio da nema pravnih prepreka za imenovanje Džuve, a poznato je da se njegovom imenovanju ne protive ni partneri Trojke na državnom nivou – SNSD i HDZ BiH.

Nasljedniku Osmana Mehmedagića neće biti prvi put da obavlja ovu funkciju. Bio je direktor OSA-e do 2015. godine. Na toj poziciji je bio duže od 10 godina, a postavljen je kao profesionalni policajac s iskustvom u obavještajnoj službi Federacije BiH. No, nakon direktorske pozicije karijeru je nastavio u drugom smjeru, te je imenovan za šefa Misije BiH pri NATO-u. Podsjetit ćemo da je prije ovih angažmana Džuvo bio ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u od 2000. do 2002. godine.

Ugled koju uživa kod američke administracije za brojne je bio važan faktor pri njegovom imenovanja na direktorsku poziciju. Dokaz koji to potvrđuje je pismo iz 2015. godine direktora CIA-e Johna Brennana. Tada je uputio pismo na adresu tadašnjeg predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića, izrazivši iznimno zadovoljstvo dotadašnjom saradnjom s Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH. U pismo je podcrtano koliko je OSA bitan partner SAD-a, ali je naglašena i važnost odluke ko će biti imenovan na poziciju direktora te agencije.

Za potvrdu imenovanja Džuve od Vijeća ministara BiH zeleno svjetlo su dali Predsjedništvo BiH i zajedničke komisija oba doma parlamenta, kao i Izvršno-obavještajni odbor.

Inače, Vijeće ministara je usvojilo i izmjene i dopune Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, kao i programe rada većine ministarstava, te je data saglasnost za brojne kapitalne projekte.

Na dnevnom redu se našlo pitanje Trgovske gore, no, prema riječima predsjedavajuće Borjane Krišto, izvršene su samo dopune pojedinih odluka i formirani su ekspertni timovi za traženje rješenja.

Kao što je ranije najavljeno, izgradnja Istočne interkonekcije za gas nije bila na dnevnom redu.

