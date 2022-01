Prerani odlazak doajena bh. novinarstva : Nakon teške bolesti u 65. godini preminuo Vlastimir Mijović

Doajen bh. novinarstva Vlastimir Mijović preminuo je danas u 65. godini nakon nekoliko mjeseci borbe s teškom bolesti.Mijoviću je u oktobru prošle godine dijagnosticiran rak pluća sa metastazama kada je o svemu obavijestio javnost.

“Dragi moji, došlo je do grla. Zbog bolesti sam već pet godina smanjio životni i ugasio profesionalni tempo. Ali, vrag goni po svome. Loša je situacija, ali nisam ni ja slabić. Imam rak na plućima, dijagnosticiran prije osam dana. Od ponedjeljka ću ići na zračenje mozga i bronhoskopiju, pa slijedi čeprkanje po tumoru na plućima. Imam tri metastaze na mozgu”, napisao je tada Mijović.

Prije nekoliko dana pokrenuta je humanitarna akcija jer se Mijović nalazio na liječenju u Istanbulu, a zbog teškog zdravstvenog stanja bio mu je potreban specijalni sanitetski avion za povratak u Sarajevo. Nažalost, ovaj put nije uspio.

Vlastimir Mijović je rođen u Foči, 1956. godine. Osnovnu školu, gimnaziju i Fakultet političkih nauka — odsjek žurnalistike, završio je u Sarajevu, u kojem živi od 1964. godine. Tokom trideset godina profesionalnog rada u novinarstvu, djelovao je u raznim medijima.

Karijeru je započeo 1979. godine, kada je započeo raditi novinar u Našim danima (današnji magazin Dani), a već 1980. godine je postao urednik unutrašnje politike ovog lista. Od 1981. do 1985. godine, bio je glavni i odgovorni urednik lista Naši dani (najmlađi u povijesti SFR Jugoslavije). Od 1985. do 1988. godine bio je glavni i odgovorni urednik tjednog lista Mladost iz Beograda, a nakon toga prelazi i postaje politički komentator dnevnog lista Oslobođenje. Tu novinarsku funkciju obavlja od 1988. do 1990, a od 1990. do 1995. djeluje kao stalni Oslobođenja iz Moskve. Od 1995. do 1996. godine, djeluje kao glavni i odgovorni urednik lista Oslobođenje, izdanje za inostranstvo, čije se sjedište nalazilo u Ljubljani. Godine 1996. postaje zamjenik glavnog urednika magazina Svijet, a tokom 1996. i 1997. pomoćnik je glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Oslobođenje. Od 2000. do 2001. godone bio i odgovorni urednik lista Poslovnih novosti, a od 2001. do 2003. glavni i odgovorni urednik je dnevnog lista na engleskom jeziku Bosnia Daily. Od 2003. do 2005. glavni i odgovorni urednik je lista Poslovne novosti. Od 2005. do 2007. godine bio je glavni i odgovorni urednik mjesečnog magazina Strogo pov, da bi od 2007. do 2008. godine bio glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Oslobođenje.

Također, od 1997. do 2000. bio je urednik i voditelj 70-minutnih političkih talk-show emisija Argumenti i Otvorena vrata na tadašnjoj TV BiH, koje su u toj kategoriji bile najgledanije u Bosni i Hercegovini i emitovane u prime-time terminu. Tijekom 2005. bio je izvršni ravnatelj za komunikacije i koordinaciju programa FTV.

U svojoj karijeri, napisao je više hiljada novinskih tekstova u, osim pomenutih, listovima Svijet, Danas, NIN i Duga, Delo i Mladina, Slobodna Dalmacija, Walter, Business magazine, Globus. Od 1979. do danas objavio je više stotina izvještaja i komentara na radio stanicama Slobodna Europa (Prag), Radio svoboda (na ruskom jeziku) (Prag), BBC na ruskom jeziku (Moskva), Radio Deutsche Welle, Radio Sarajevo, Radio Bosne i Hercegovine.

Za svoj novinarski angažman dobio je priznanje Novinar godine 1998, u izboru Udruženja novinara Bosne i Hercegovine.

