Prepoznat kao kočničar : Dragan Čović na udaru kritika iz Amerike i Njemačke

Američka ambasada je pojasnila da – Čović nije bio ni ranije zainteresiran za postizanje kompromisa, a nije zainteresiran za kompromis ni sada. Bio je to stav po pitanju izjave lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića da izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine nakon raspisivanja izbora “ne dolaze u obzir”.

Zbog toga je predsjednik Hrvatske stranke BiH Božo Skopljaković pozvao vođu HDZ BiH da svojima prijetnjama i obmanama prestane uvlačiti Hrvate iz BiH u sukob sa EU i SAD.

– U zadnje vrijeme nažalost svjedočimo sve češćim i otvorenijim osudama politika u BiH od prijatelja iz Europe i Amerike, a Hrvate se obilježava kao glavne protagoniste retrogradnih politika u BiH i kao najveće kočničare naprednih euroatlantskih procesa u zemlji. Još prije nekoliko dana je Dragan Čović u Berlinu, sa druga dva člana Predsjedništva BiH, obećao njemačkoj kancelarki Angeli Merkel da će učiniti sve da ne dođe do paralize sustava u BiH nakon parlamentarnih izbora, a već danas šalje poruke da nema smisla više pregovarati o izmjenama Izbornoga zakona čime praktično prijeti, planom ‘B’, blokadama na svim razinama”, naveo je predsjednik Hrvatske stranke BiH, kaže Skopljaković.

Sličnog je stava i doktor političkih nauka Slaven Kovačević koji za Vijesti.ba kaže da je Ambasada SAD-a na svojoj koži uvidjela kako izgleda politika Dragana Čovića, a da je osjetno kako je ova njegova priča pošla nakon sastanka kod kancelarke Angele Merkel. Osim toga, Kovačević smatra da Čović sada postaje problem i za Hrvatsku.

– To je eskaliralo do te mjere da sada Hrvatska ima poseban negativan oreol u europskim institucijama radi podrške politikama Dragana Čovića i vjerujem da je njemu rečeno da malo »spusti loptu« jer to postaje sve veći problem za susjednu Hrvatsku, koja ima dovoljno i svojih problema”, smatra Kovačević.

Njemački stručnjak za politiku EU prema Balkanu Bodo Weber nedavno je za Vijesti.ba podijelio i svoj stav kako u ovoj zemlji gledaju na politiku lidea HDZ-a.

– U političkom Berlinu, kao i u svim važnim zapadnim prestonicama, raste nervoza oko prijeteće političke krize poslije oktobarskih izbora, te ljutnja na Dragana Čovića, koji je sve više identifikovan kao glavni nekonstruktivan faktor koji koči postizanje kompromisa, naglasio je Weber.

Predsjednik SDP-a BIH Nermin Nikšić za Vijesti.ba slaže se da je stav Ambasade SAD, nakon dugo vremena jasan i ispravan, te da ništa nije slučajno i da je ovakav stav vjerovatno usaglašen i sa drugim predstavnicima međunarodne zajednice.

– Odavno je svima jasno kako HDZ vodi politiku kojoj je cilj etnička podjela BiH i osiguravanje toga da ova stranka bude vječito vlast, bez obzira koliku podršku imala na izborima. Da bi se to ostvarilo koriste se svi mehanizmi blokade i na taj način stopira i blokira svaki iskorak i napredak BiH, a sve pod krinkom tobožnjih evropskih vrijednosti. Daleko je to od bilo kakvih vrijednosti, a kamoli evropskih. Očito da predstavnici SAD-a više nemaju problem da to Čoviću i HDZ-u kažu vrlo direktno, kaže Nikšić.

Odustajanje predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića od razgovora o izmjenama Izbornog zakona BiH najbolje je okvalifikovala Ambasada SAD- u našoj zemlji, poručio je u izjavi za Vijesti.ba potpredsjednik SDA Safet Softić.

– Američka ambasada je u svom saopštenju kazala da je indikativno iz svega ovoga da Čović ni ranije nije htio kompromis i rješenje. To je sasvim dobro rečeno i odražava suštinu cjelokupnog problema koji je pratio razogovore o izmjenama izbornog zakonodavstva BiH”, smatra Softić.

