Prepao se gubitka vlasti : Nakon svega izrečenog,Dodik se sada izvinjava Davoru Dragičeviću!?

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik komentarisao je za televiziju “Prva” slučaj “David Dragičević” i istakao da je situacija veoma kompleksna, emotivna i delikatna, te da podržava oca nastradalog mladića Davora Dragičevića u traženju pravde.

– Ja ne mogu ništa tom čovjeku da kažem. Sve što je on rekao i što očekuje, u pravu je, jer je izgubio sina. U tom pogledu, možda smo i mi pogriješili u početku, pojavila se neka konferencija za štampu nekih pripadnika policije, koji su još neistraženi slučaj pokušali da interpretiraju i tu je bilo greške i ja sam rekao da je bila greška – rekao je Dodik.

On je dodao da sve ono što je činio bilo da se pomogne, a čak je naložio da se u tim policije koji je istraživao taj slučaj, uključi i otac, koji je taj tim napustio.

– Ja mu se mogu samo izviniti za sve ono što je evenutalno njega povrijedilo kao oca. Sve ostalo nije vezano za njega, nego za neke druge, koji pokušavaju to da spekulišu. On se ne bavi direktno politikom, to je tačno, on traži pravdu i ja ga u tome podržavam – rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da je prenio Davoru Dragičeviću da ostaje pri tome da se nađe istina i pravda, ali da to ne traži predsjednik, predsjednik Vlade ili politička partija, nego tužilac i tužilaštvo.

– Tužilaštvo radi svoj posao, imaju neke pomake, tužilaštvo je adresa na kojoj treba sve to da se traži. Angažovana je grupa stranih advokata, koja je rekla da je njihov utisak da tužilaštvo preduzima sve neophodne mjere. Međutim, imate izvan porodice jedan broj ljudi koji pokušavaju da to na svoj način spekulišu, pa se čak uključuju neki iz Federacije BiH, pa dio opozicije – naveo je Dodik.

Na pitanje zašto je izjavio da Davor Dragičević od 8. oktobra više neće biti na Trgu u Banjaluci, Dodik je rekao da je mislio u političkom smislu da će mnoge teme nestati i da će se stvoriti uslovi da se može objektivnije i racionalnije baviti činjenicama i pravdom, a ne da će “neko nekoga uzeti za rame i odvesti”, te dodao da ne spori ljudima da izražavaju svoj stav.

(Kliker.info-TV BN)