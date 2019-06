Preminuo Žarko Varajić, kapiten šampionske generacije sarajevske Bosne

Proslavljeni košarkaš Žarko Varajić preminuo je nakon duže bolesti u 67. godini.

Kapiten legendarne generacije Bosne, ali i Sutjeske i Al Aina ostaće upamćen kao jedan od istinskih velikana igre pod obručima, naročito zbog 45 postignutig poena u finalu Evrolige protiv Emersona, kada je Bosnu vodio do prvaka Evrope. Njegov rekord ni danas nije oboren.

Rođenjem Nikšićanin za A reprezentaciju je nastupio 126 puta, bio je srebrni na Olimpijskim igrama u Montrealu, osvojio je zlato na Evropskom prvenstvu u Liježu 1977, bronzu dve godine kasnije u Torinu, zlato na Mediteranskim igrama 1975m kao i dva zlata na Balkanskim igrama u Solunu 1974. i u Burgasu 1976.

Varajić je bio sportski direktor muških reprezentativnih selekcija u Košarkaškom savezu Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije. Bio je zamenik saveznog minsitra za sport.

Tokom karijere dobio je brojne nagrade, među kojima su Super Oskar za najboljeg igrača Evrope u svim Evropskim kupovima 1979, Majka nagrada – najveće društveno priznanje u Bosni i Hercegovini, Šestoaprilska nagrada – najveće društveno priznanje grada Sarajeva, tri zlatne značke SOFKA Jugoslavije, Orden Nemanje prvog stapena SR Jugoslavije, Orden jugoslovenske zastave prvog reda.

Volontirao je kao član Olimpijskih igara u Sarajevu, kao predsednik Stručnog saveza Košarkaškog saveza Jugoslavije od 1987. do 1992, kao predsjednik Programske komisije jugoslovenskog Olimpijskog komiteta od 1996. do 2000, kao sportski direktor olimpijskog tima Srbije na Igrama u Sidneju 2000, kao predsjednik Sportskog saveza Srbije od 2003. do 2006, učestvovao je aktivno u organizaciji Evropskog prvenstva u košarci u Beogradu 2005, a bio je i direktor turnira EYOF 2007.

