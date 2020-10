Preminuo Sean Connery, prvi James Bond

Umro je glumac sir Sean Connery, javljaju svjetske agencije.Imao je 90 godina.Škotski glumac bio je najpoznatiji po ulogama Jamesa Bonda, a upravo je on prema mnogima najbolje utjelovio najpoznatijeg filmskog špijuna.

No osim Bonda snimio je cijeli niz filmskih klasika kao što su Lov na Crveni oktobar, Indiana Jones i posljednji križarski rat te mnogi drugi.U dugačkoj karijeri dobio je jedan Oscar, dvije Bafte i tri Zlatna globusa.

Oscar je osvojio 1988. godine za najbolju sporednu ulogu u filmu The Untouchables.Britanska kraljica ga je 2000. godine proglasila vitezom.

Thomas Sean Connery rođen je u u Edinburghu 25. septembra 1930. godine kao sin katoličkog tvorničkog radnika i protestantske domaće čistačice. Odrastao je u podstanarskoj sobi sa zajedničkim WC-om i bez tople vode.

Napustio je školu s 13 godina i počeo raditi, a kasnije se pridružio Kraljevskoj mornarici. Tri godine kasnije, onesposobljen je iz službe zbog zdravlja. U Edinburghu je stekao reputaciju “snažnog čovjeka” kada mu je šest članova bande pokušalo ukrasti kaput. Connery im se sam usprotivio.

U slobodno vrijeme bavio se bodybuildingom. Radio je razne poslove kako bi si osigurao prihode za život, a bio je i veoma dobar fudbaler. No, nogometnu karijeru je odbacio jer je zaključio da je prekratka i odlučio potražiti budućnost na filmskoj i kazališnoj sceni. Kasnije je rekao da mu je to bio jedan od najinteligentnijih poteza. Natjecao se i za titulu Mister Universe.

Prve glumačke korake odradio je u kazalištu, a na filmu se prvi put pojavio 1954., kao statist u Lilacs in the Spring. Nakon toga je dobivao i neke manje uloge na televiziji. 1957. dobio je prvu glavnu ulogu u Blood Moneyu, u kojoj je glumio boksača čija karijera propada.

A onda je došao Bond.

Bonda je glumio i u nastavcima Iz Rusije s ljubavlju (1963.), Goldfinger (1964.), Thunderball (1965.) i You Only Live Twice (1967.). Nakon 1967. godine Connery se zasitio uloge, no producenti su ga uspjeli nagovoriti da se vrati i 1971. za nastavak Diamonds Are Forever.

(Index)