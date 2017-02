Preminuo Predrag Matvejević : Odlazak jednog od najvećih intelektualaca na Balkanu

Nakon duge i teške bolesti preminuo je istaknuti intelektualac hrvatskog, talijanskog i bosanskohercegovačkog porijekla Predrag Matvejević.Informacija je potvrđena iz kruga njegovih bliskih prijatelja. Kako se doznaje, njegova želja je da se ispraćaj dogodi u uskom krugu najbližih.

Pisac čija su djela prevođena na brojne svjetske jezike preminuo je u četvrtak oko 14 sati u Zagrebu, u 85. godini života.Matvejević je rođen 7. oktobra 1932. godine u Mostaru. Majka mu je Hrvatica, a otac mu je bio Rus.

Matvejević je bio humanist, kozmopolit, poliglot i aktivist, posjećujući prosvjede do svoje kasne dobi, zalažući se uvijek za ljudska prava, mirotvorstvo i razum.

Njegov “Mediteranski brevijar” preveden je na brojne svjetske jezike, od Tokija do Los Angelesa.

Šezdesetak uglednih talijanskih umjetnika potpisalo je prije godinu dana inicijativu da se Predragu Matvejeviću dodijeli Nobelova nagrada za književnost upravo zbog “Mediteranskog brevijara”. Među začetnicima te ideje bili su i glasoviti talijanski književnik Umberto Eco te Claudio Magris.

“Predrag Matvejević je sinteza Europe i Istočne Europe, koja se prepoznaje po Mediteranu i njegovoj povijesti: po njegovom životu, njegovoj obitelji, njegovom književnom i književno-političkom opusu, u vremenima Željezne zavjese, gdje se sreću pripadnici svih etničkih skupina, religija, nacionalnosti i kultura i koji danas, kao i jučer, neki žele pretvoriti u regiju sukoba. Matvejevićeva djela, posebice nenadmašni ‘Mediteranski brevijar’ pretresa te navodne razlike, dokazujući na način na koji to nitko nije napravio, osim njega i Braudela, koliko su one naše i pripadaju svakom od nas, mijenjajući ih pritom u razloge suživota, obogaćivanja, razmjene”, započinjalo je njihovo pismo.

Matvejević je doktorirao na Sorbonni, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predavao je francusku književnost od 1959. do 1991. godine, na Trećemu pariškom sveučilištu (Nouvelle Sorbonne), predavao je slavenske književnosti od 1991. do 1994., a od 1994. do 2007. srpski i hrvatski jezik i srpsku i hrvatsku književnost na rimskom sveučilištu La Sapienza. Matvejević je primio počasne doktorate u Francuskoj, BiH, Italiji. Počasni je doživotni potpredsjednik Međunarodnoga PEN kluba u Londonu i jedan od najprevođenijih hrvatskih autora u svijetu.

