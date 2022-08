Preminuo posljednji predsjednik Sovjetskog Saveza :  Mihail Gorbačov je okončao Hladni rat, ali nije uspio spriječiti raspad SSSR-a

Mihail Gorbačov, koji je okončao Hladni rat bez krvoprolića, ali nije uspio spriječiti raspad Sovjetskog Saveza, preminuo je u utorak u 92. godini, prenijele su ruske novinske agencije pozivajući se na bolničke zvaničnike.

Gorbačov, posljednji sovjetski predsjednik, sklopio je sporazume o smanjenju naoružanja sa Sjedinjenim Američkim Državama i partnerstva sa zapadnim silama kako bi uklonio željeznu zavjesu koja je dijelila Evropu od Drugog svjetskog rata i doveo do ponovnog ujedinjenja Njemačke, piše Reuters.

Mihail Sergejevič Gorbačov rođen je 2. marta 1931. godine u mjestu Privoljnoje u današnjoj Ukrajini.

Bio je politički vođa Sovjetskog Saveza od 1985. do 1991. i generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog Saveza.

Njegov pokušaj reformi je doveo do kraja Hladnog rata, ali je također doveo i do kraja vrhovne političke vlasti Komunističke Partije Sovjetskog Saveza (KPSS) i do raspada Sovjetskog Saveza.

Nagrađen je Nobelovom nagradom za mir 1990. godine.

Ideološki gledano, Gorbačov je u početku svoje političke karijere bio naklonjen marksizmu i lenjinizmu, ali se do ranih 90-ih okrenuo ideji socijaldemokracije.

Vladavina Mihaila Gorbačova bila je obilježena pojmovima “perestrojka” i “glasnost” (reforme i otvorenost).

Kad je 1985. godine postao glavni sekretar sovjetske komunističke partije, u dobi od 54 godine, krenuo je revitalizirati sistem uvođenjem ograničenih političkih i ekonomskih sloboda, ali su njegove reforme izmakle kontroli.

Njegova politika ‘glasnosti’ – slobode govora – omogućila je do tada nezamislivu kritiku stranke i države, ali je također ohrabrila nacionaliste koji su počeli vršiti pritisak za nezavisnost u baltičkim republikama Latviji, Litvi, Estoniji i drugim mjestima.

Mnogi Rusi nikada nisu oprostili Gorbačovu turbulencije koje su njegove reforme izazvale, smatrajući kasniji pad životnog standarda previsokom cijenom za demokratiju.

Nakon što je 30. juna posjetio Gorbačova u bolnici, liberalni ekonomist Ruslan Grinberg rekao je novinskom izdanju oružanih snaga Zvezda: “Svima nam je dao slobodu – ali ne znamo što bismo s njom.”

Godine 1992. Gorbač je pokrenuo međunarodni fond socioekonomskih i političkih studija poznat pod imenom Gorbačovljeva fondacija, zatim Međunarodni zeleni krst, a postao je i član Rimskog kluba.

(AJB)