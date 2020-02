Premijerka Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Londonu da je sa specijalnim predstavnikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom razgovarala o situaciji u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, te o tome koliko najnoviji politički potresi mogu da utječu i na regionalnu stabilnost i na ekonomsku situaciju u Srbiji.

– Nismo čak nijednom rečenicom pomenuli takse Prištine, niti novu prištinsku administraciju. To možda najbolje pokazuje koliko u ovom trenutku SAD, sa jedne strane, razmišljaju kakva je moguća destabilizacija u BiH i koliko oni ozbiljno prate situaciju u BiH, ali, s druge strane, i da je Richard Grenell preuzeo u potpunosti pitanje odnosa Beograda i Prištine i taksi – rekla je Brnabić novinarima u Londonu.

Premijerka je rekla da će Palmer razgovarati i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tokom njegove posjete Washingtonu, kao i da će se ona sama sa njim vidjeti još jednom, te da očekuje da će Palmer uskoro posjetiti Beograd.

Brnabić je naglasila da je zaključak razgovora da je regionalna stabilnost apsolutno najvažnija tema, i politički i ekonomski.

– Tu se mi slažemo sa SAD-om. Ne slažemo se po našim pogledima na neke stvari, šta je uzrok, a šta posljedica nekih trenutnih nestabilnsoti u regionu, ali svakako ostaje da razgovaramo o tome – rekla je Brnabić.

Premijerka Srbije je ponovila da je Srbiji u interesu regionalna stabilnost, koja je jedna od najvažnijih stvari, pored evropskih integracija.

– Kada me Palmer pita šta govorimo Miloradu Dodiku kada se vidimo, ja mu odgovorim da je to apsolutni isto ono što govorimo kada razgovaramo o tim temama u javnosti ili na skupovima poput današnjeg – istakla je Brnabić.

Ponovila je netačnu konstataciju da je Srbija „garant Dejtonskog sporazuma“, te ne krije da ima posebne veze sa entitetom RS, što je, kaže, pravo i obaveza.

– Ali, kada govorimo o BiH i RS, važno je da podržavamo regionalnu stabilnost. O tome razgovaramo i sa Dodikom, i tu ne postoje tajne. Imamo posebne odnose sa RS-om, to je naše pravo i želje, a to nikako ne ugrožava BiH, već upravo suprotno. To u BiH treba da gledaju kao ruku pruženu BiH – rekla je Brnabić.

(Kliker.info-Faktor)