Premijer USK: Sprema se hapšenje Šuhreta Fazlića i mene kako bi se migrantima otvorio put do Bire

Nakon što je Vijeće ministara usvojilo zaključak kojim se od vlasti Unsko-sanskog kantona traži provođenje odluke o smještaju migranata u Biru u Bihaću, premijer USK Mustafa Ružnić uputio je otvoreno pismo vlasti i javnosti.

Ružnić u pismu navodi da ima operativna saznanja da se u okviru provođenja zaključka Vijeća ministara planira i hapšenje njega i njegovih saradnika, te gradonačelnika Bihaća kako bi se time otvorio put migrantima s Lipe u Biru.



“Još jednom jasno i glasno potvrđujemo da je vlast Unsko- sanskog kantona dio ovog naroda i da predstavlja stav građana ovog dijela BiH i da nam opstanak na vlasti ne znači ništa ukoliko ne zastupamo interese naroda koji nam je povjerio da ga predstavljamo. Preko ovog kantona i leđa njegovih građana u protekle tri godine je prošlo više od 100.000 migranata. Dok su ovdašnja privreda i turizam, mir i sigurnost građana nestajali pred očima države i svih nas, narod Unsko-sanskog kantona je položio sve ispite iz humanosti i niko nema pravo da mu stavlja etikete o nedostatku empatije, ksenofobiji i ostalim negativnostima koje se kroz medije stavljaju na račun svih nas”, poručuje Ružnić u pismu.



Navodi da je temelj svake države pravda, i koliko god kanton na čijem je čelu boli teret nepravde koji mu je nametnut od države, oni koji obnašaju vlast na ovim prostorima “neće biti pomagači te nepravde i neće stati protiv interesa i sigurnosti svoga naroda”.



“Pozivamo sve ostale predstavnike u vlasti iz USK, posebno gospodu Hamdiju Abdića, Huseina Rošića i Šemsudina Dedića da se i oni decidno izjasne, a djelima pokažu, da li su na strani Selme Cikotića ili onih među kojima žive i koji su ih birali da ih predstavljaju u državnoj vlasti. Bihać i Krajina nisu ‘šačica ljudi koja se protivi odlukama državne vlasti’ već jednoglasan stav ovdašnjeg naroda koji očito ne dopire dovoljno daleko kao što je slučaj sa malim grupama pojedinaca koje se okupe oko drugih lokacija u BiH, pošalju poruku da ne žele migrante i ona biva odmah uslišana”, stoji u pismu.

Ističe da su Bihać i Krajina prostor ove države koji se bezbroj puta proslavio upravo hrabrošću, humanošću i po patriotizmu, te da će taj emanet u okvirima svojih nadležnosti sačuvati do kraja.



“Bez obzira na sve posljedice s kojima nam se prijeti sa svih strana jer, veća je čast nestati zbog pravde nego ostati kao slug nepravde! Mi smo posljedice svojih odluka spremni snositi, a neka to budu i svi ostali koji se u ovoj zemlji pitaju i snose pravnu i svaku drugu odgovornost za sigurnost njenih građana, dolazak i prolazak migranata i budućnost ove države. Na kraju, pozivamo Selmu Cikotića, Bakira Izetbegovića, kao i gore navedene predstavnike u vlasti, da napokon dođu pred Biru i čuju mišljenje Bišćana, da uvaže stav onih koji najdirektnije snose posljedice trogodišnje tzv. migrantske krize, a posebno njihovih odluka i izjava koje vrijeđaju, bole i doslovno uništavaju ovaj dio države Bosne i Hercegovine”, zaključio je Ružnić.



Podsjećamo, Vijeće ministara je danas usvojilo zaključak da migranti iz Lipe budu privremeno smješteni u Biru, a gradonačelnik Bihaća je kazao da to neće provesti. Nakon toga su iz Ministarstva sigurnosti BiH saopćili da opstrukcije dodatno otežavaju situaciju, prenosi Klix.

