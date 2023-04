Preliminarni rezultati: Milatović vodi na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori

Prvi prelimininarni rezultati drugog kruga predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, održanih u nedjelju, pokazali su da 36-godišnji bivši ministar ekonomije i jedan od lidera pokreta Evropa sad Jakov Milatović ima ubjedljivu prednost nad dosadašnjim dugogodišnjim predsjednikom i liderom Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića.

Centar za monitoring i istraživanje objavio je, na osnovu 61 odsto obrađenog uzorka, da je za Milatovića glasalo 60.1 odsto birača, dok je Đukanović osvojio 39.9 odsto glasova.

“Ovaj uzorak je indikator da se rezultati neće značajno mijenjati”, rekla je Ana Nenezić iz CEMI-ja.

“Prvi rezultati su indikativni, veoma je teško vjerovati da ovakva razlika može da bude promijenjena u krajnjem ishodu”, rekao je analitičar Miloš Bešić u emisiji “Izborna noć” na RTCG.

Prema podacima Centra za demokratsku tranziciju, izlasnost na izborima bila je 70,7 odsto (383.300), što je 7,7 odsto više nego u prvom krugu 19. marta (63 procenta).

U istom periodu, na predsjedničkim izborima 2018. godine glasalo je 63,9 odsto, na parlamentarnim 2016. 73,3 procenata, a 2020. godine 76,6 odsto.

“Ovo je vrlo visoka izlaznost, i u uslovima jednog vrlo mirnog izbornog dana, rezultati imaju visok legitimitet”, rekao je analitičar Miloš Bešić.

Oba predsjednička kandidata iskoristila su biračko pravo u Podgorici. Nakon glasanja, poručili su da su uvjereni u pobjedu.

Manje nepravilnosti tokom glasanja

Glasanje je proteklo mirno uz manje nepravilnosti koje nisu uticale na izborni proces – pojedini birači su fotografisali biračke listiće i objavljivali ih na društvenim mrežama, dok na nekim biračkim mjestima nisu bili prisutni svi članovi odbora. Ispred jedno birališta u Podgorici, kako prenosi Centar za demokratsku tranziciju, došlo je do incidenta u kome je jedna osoba povrijeđena nožem.

“Iz Uprave policije je saopšteno da događaj nije povezan sa izbornim procesom, već je riječ o ranijem sukobu između članova porodice. Glasanje je nastavljeno nakon kraćeg prekida“, navodi CDT.

Na jednom biračkom mjestu zabilježen je jedan slučaj povrede tajnosti glasanja, tako što je birač nakon ubacivanja glasačkog listića na glas izgovorio za koga je glasao. Glasački listić nije poništen.

Iz CEMI-ja je saopšteno da mu je iz više izvora prijavljena “kupovina glasova u prostorijama hotela u Rožajama – Suho Polje, od strane predstavnika jedne političke partije”.

iz Uprave policije je saopšteno da “sa aspekta bezbjednosti, izborni dan protiče mirno”.

„Policija će nastaviti da preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti, kako bi izborni dan protekao bezbjedno i neometano“, navedeno je u saopštenju.

Apeluju na građane i aktere društveno – političkog života da svojim djelovanjem doprinesu da izborni dan, protekne i okonča se mirno, u skladu sa zakonom.

Iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT) su saopštili da je u ovom izbornom procesu odobreno oko 12.000 zahtjeva za glasanje putem pisma što je oko 2,2 odsto ukupno upisanih birača. U prvom krugu predsjedničkih izbora odobreno je 9.839 zahtjeva za glasanje putem pisma ili 1,81 odsto upisanih birača.

Četvrti predsjednički izbori od obnove nezavisnosti

Glasačko pravo na predsjedničkim izborima imalo je 542.154 građana, a za predsjednika Crne Gore u drugom krugu biće izabran kandidat koji dobije veći broj glasova izašlih birača.

U prvom krugu izbora, glasalo je oko 64 odsto birača, a učestvovalo je sedam kandidata. Pored Đukanovića i Milatovića u izbornoj trci su bili i lider Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić koji je tada osvojio 19.32, predsjednik Demokrata Aleksa Bečić 11.1, poslanica Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković 3.15, Goran Danilović iz Ujedinjene Crne Gore 1.38 i nezavisni kandidat Jovan Radulović 0.76 odsto glasova.

Nedjeljni izbori bili su su četvrti predsjednički od obnove nezavisnosti Crne Gore 2006. i osmi od uvođenja višestranačkog sistema 1990, a sva trojica postkomunističkih šefova države u vrijeme njihovih mandata bili su iz Demokratske partije socijalista, nasljednice Saveza komunista.

Od 1990. do 1998. predsjednik Crne Gore bio je Momir Bulatović, koga je na izborima krajem 1997. pobijedio najbliži saradnik i dotadašnji premijer Milo Đukanović i na toj funkciji ostao do 2003, kada ga je na toj funkciji, sve do 2018. naslijedio Filip Vujanović.

Đukanović je ponovo izabran za predsjednika 2018. godine, nakon što je u prvom krugu pobijedio kandidata opozicije Mladena Bojanića.

(Kliker.info-Glas Amerike)