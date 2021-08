Predviđanja Semira Efendića : Dodik je bliži sudbini Karadžića i Miloševića, nego njihovim ciljevima

Semir Efendić v.d. predsjednik Stranke za BiH i načelnik Općine Novi Grad govorio je za Hayat TV o zakonu o zabrani negiranja genocida u BiH rekavši da je to trebalo biti urađeno davno.

“Konačno je to bio jedan ozbiljan potez međunarodne zajednice u BiH i bilo je i krajnje vrijeme. Ovaj zakon je šansa da se zaustavi jedna spirala zla koju proizvodi negiranje zločina i veličanje ratnih zločinaca. Također mislim da je ova odluka važna kao satisfakcija za žrtve.

Danas smo u Omarskoj obilježili godišnjicu zatvaranja logora Omarska i tu su bile prisutne žrtve i članovi porodica žrtava. Zaista je bolno slušati iskustva tih ljudi koji su danas širom svijeta. I dalje žive agoniju, sanjaju sve ono što su proživjeli i u razgovoru s njima moglo se vidjeti da je to bila jedna vrsta satisfakcija. Veliko je poniženje i produženi zločin govoriti tim ljudima da se to nije desilo, negirati ili veličati zločine. Ovo je jedna velika šansa da se zaustavi spirala zla koju proizvodi svako negiranje genocida – jasan je Efendić.

Na reakcije iz entiteta RS, Efendić kaže da je odluku donio onaj koji je pozvan da je donese, odnosno visoki predstavnik.

“Oni kažu da je to nametnuta odluka, a kada se u Parlamentu BiH pokrene procedura donošenja ovakvog zakona, onda oni nametnu odluku preko entitetskog glasanja da se takav zakon ne donese. Imamo situaciju da u svim našim institucijama gdje važe pravila tvz. entitetskog glasanja da se i tu nameću odluke s njihove strane.

Ovdje je bar odluka nametnuta od onog koji je pozvan da je nametne, ipak neko neutralan. Visoki predstavnik je uspostavljen kao tumač Dejtona i zadužen da provodi Dejtonski mirovni sporazum. Naravno da se on ne može sprovesti ako neko sve vrijeme negira presuđene zločine, genocid, koje su najveće sudske instance u svijetu dokazale”, rekao je Efendić.

O skandaloznim izjavama Milorada Dodika kaže da smo naučili gledati više lica tog političara.

“Bilo je vrijeme kada je priznavao da se u Srebrenici desio genocid, kada je za Karadžića govorio da je bitanga. Ali ovo je dosad, može se reći, možda i najgore lice koje pokazuje. Njegove izjave o tome da narodi u BiH ne mogu živjeti zajedno, da trebaju praviti odvojene države, da su Bošnjaci podanički narod, da su konvertiti, to je fašistički riječnik preko kojeg se ne može prelaziti. Na to se niko ne smije navići. I prije njega smo imali Karadžića i Miloševića koji su išli istim stopama. Lično mislim da je on bliži njihovoj sudbini nego njihovim ciljevima koje uporno slijedi”, zaključio je on.

(Radio Sarajevo)