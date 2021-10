Predstavnički dom Parlamenta BiH odlučio : Sifet Podžić ostaje ministar odbrane BiHc

Sifet Podžić ostaje ministar odbrane Bosne i Hercegovine.



Odlučio je to Predstavnički dom Parlamenta BiH na današnjoj sjednici, na kojoj nije bilo dovoljno “ruku” za Podžićevu smjenu.



Odluka o potvrđivanju smjene ministra odbrane BiH na današnjoj sjednici dobila je podršku 7 poslanika, dok je 20 bilo protiv. Suzdržanih nije bilo.



Smjenu je, podsjetimo, 6. oktobra inicirao predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, zbog Podžićeve odluke da odgodi zajedničku vojnu vježbu OS BiH i Vojske Srbije, koja je na Manjači kod Banjaluke trebala biti održana od 9. do 16. oktobra.



Obrazlažući zašto je pokrenuo smjenu Podžića, Tegeltija je danas rekao da su razlozi za to kršenje Zakona o odbrani, a ne politički i lični.



Tegeltija je naglasio da je Podžić spomenutu vježbu odgodio “jednostranom odlukom koja je donesena izvan ovlaštenja ministra odbrane i predstavlja nedemokratski odnos prema Srbiji”.



Inače, današnjoj sjednici Predstavničkog doma, odnosno konkretnije samo trećoj tački dnevnog reda koja se ticala smjene ministra Podžića, nakon nekoliko mjeseci bojkota prisustvovali su poslanici iz SNSD-a. No, na prethodnim i tačkama dnevnog reda koje su uslijedile odlučili su da izađu iz sale.



S druge strane, poslanici opozicije iz RS-a (SDS, PDP, DNS) uopšte ne prisustvuju sjednici Predstavničkog doma, iako se u vrijeme njenog održavanja nalaze u zgradi Parlamenta BiH.

