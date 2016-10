Predsjedništvo DF-a: Nema koalicije sa SDA, SBB i HDZ, oni koji to žele neka napuste DF

Predsjedništvo Demokratske fronte održalo je sjednicu u Sarajevu, na kojoj su analizirani rezultati nedavno održanih lokalnih izbora. Mada još uvijek nisu objavljeni konačni rezultati u nekim sredinama, na osnovu do sada prikupljenih podataka i ocjene Centralnog izbornog štaba – generalno, pošto su u pitanju naši prvi opštinski izbori – stranka može biti relativno zadovoljna sa osvojena (za sada) 93 vijećnička/odbornička mjesta, saopćeno je iz DF-a, prenosi Patria.

Istovremeno, Predsjedništvo je konstatovalo da je taj rezultat, a pogotovo rezultat kandidata za načelnička i gradonačelnička mjesta, daleko ispod očekivanja stranke. I ovaj put Predsjedništvo je podsjetilo da su, od početka kampanje, kako za načelnike i gradonačelnike, tako i vijećnike, sve ingerencije date opštinskim i kantonalnim organizacijama i njihovim povjerenicima, te njihovim prvobitnim procjenama uspjeha stranke. Odatle i najveći dio odgovornosti za neispunjavanje planiranih kvota se i odnosi upravo na te stranačke strukture.

Naravno, to nikako ne amnestira i ostale nivoe stranke, među kojima su i predsjednik i Predsjedništvo DF. Stoga je Predsjedništvo odlučilo da se do detalja uradi analiza za svaku opštinsku i kantonalnu organizaciju, da se nakon toga organizuju unutarstranački izbori u kojima će se šansa pružiti novim – svježim i mladim stranačkim kadrovima, koje prije svega opredjeljuje ideja Demokratske fronte, uradiće se takođe i reevidencija članstva, tako da se tačno zna na koga se u budućem vremenu može računati, te zahvaliti svima koji ili ne žele više biti u stranci ili im je stranka poslužila samo za lični probitak ili trgovinu mandatima.

Predsjedništvo je još jednom ponovilo princip o kojem će obavijestiti sve nivoe organizovanja, da nikakve koalicije neće biti sa SDA, SBB i HDZ – om, i poručilo svima koji se i pored ovog upozorenja na to odluče, odmah mogu napustiti redove Demokratske fronte. Dakle, Predsjedništvo je odlučilo da se na taj način, korak po korak ide na svojevrsnu obnovu stranke, od baze pa do stranačkog vrha. Za sve one koji ostanu u stranci, posebno za mlađe snage koje će nam se pridružiti, važiće pravila i principi na osnovu kojih je DF i stekao ugled i autoritet kod građana ove zemlje. Od toga nećemo odustati.

Na taj način ćemo se i pripremati za naredne opšte izbore u BiH, što spremnije dočekati turbulentna vremena što slijede i ostati do kraja vjerni ideji i borbi za poštivanje Ustava i zakona, za nepodijeljenu Bosnu i Hercegovinu, za borbu protiv kriminala i korupcije, za radnička prava i građanske slobode. Istovremeno DF će učestvovati u projektu ujedinjenja ljevice i u tom smislu je danas formiran pregovarački tim.

Na današnjoj sjednici, Predsjedništvo je jednoglasno imenovalo dva nova člana: dr. Hasana Tanovića i dr. Gorana Kovačevića.

