Predsjednik Ustavnog suda BiH: Sukcesor iza bivše Jugoslavije nije Federacija ni RS, nego država, ostalo ona treba riješiti (Video)

Ustavni sud BiH nije političko tijelo, a izmjene Izbornog zakona, kao jedno od gorućih domaćih pitanja isklljučivo je politički problem, poručili su predsjednik i potpredsjednici Ustavnog suda tokom dugometražne konferencije za medije. Dotakli su se i odluka o poljoprivrednom zemljištu i šumama u RS-u, ali i političkih pritisaka na rad sudaca, te uloge troje stranih sudija.

Po pitanju izmjena Izbornog zakona, posebno presude Ustavnog suda u predmetu Božo Ljubić, na koju se HDZ gotovo svakodnevno poziva, a kojom je Sud neustavnim ocijenio način popunjavanja federalnog Doma naroda, iz Suda navode da su s tim završili, te da se ne namjeravaju dalje uključivati u to pitanje. Naložili su državnom Parlamentu da uskladi Izborni zakon u tom dijelu sa Ustavom. Ustavni sud ne smatra okončanim ni ocjenu ustavnosti poteza RS na izgradnji hidroelektrane Buk Bijela. Nije razmatrana ni privremena mjera eventualne zabrane izgradnje.

– Zato što Zajednička komisija, kojoj je data naredba da odradio dio koji treba, to nije odradila. A nije istekao rok od šest mjeseci. Imamo neslužbene informacije da je Komisija za koncesije u međuvremenu kompletirana, naveo je predsjednik Ustavnog suda BiH Mato Tadić.

Kategoričan je Tadić da Ustavni sud ne želi zamijeniti redovne institucije u BiH. Objasnili su, na upit medija iz RS-a, pitanje vlasništva nad javnom svojinom, a nakon odluka o šumama i poljoprivrednom zemljištu. Tadić ističe da nijednom odlukom Ustavni sud nije rekao da entiteti ne mogu biti vlasnici, odnosno da to mora biti isključivo BiH. To, kaže, treba urediti okvirnim zakonom na nivou BiH.

– Sukcesor iza bivše Jugoslavije nije Federacija, nije RS, nego država. Da li će ona reći da se sve knjiži na RS ili Federaciju, to nije naš problem. Ona to samo treba okvirno da riješi, objasnio je.

Novinari iz RS-a problematizirali su i rad stranih sudija, ali i nezadovoljstvo nekim odliukama Suda koje se tiču tog entiteta. To, kaže predsjednik, normalno doživaljavaju.

Po pitanju stranih sudija, jasan je da to Parlament može promijeniti kada želi.

– Normalno da nam nije svejedno ako neko izađe u medije i kaže da tamo sjede kriminalci i da će podnijeti kaznenu prijavu protiv svih sudaca. Ali vjerujte mi da smo već oguglali na to, više ni ne obraćamo pažnju na to, dodao je Tadić.

Poručili su još i to da je za Ustavni sud izvršenje presuda po apelacijama najveći problem, jer vlast u budžetima ne osigurava za to potrebna sredstva, te da se to u 90 posto slučajeva odnosi na nivo Federacije. Prema posljednjim podacima, broj neprovedenih ocjena ustavnosti je osam. Jedna je djelomično neizvršena. Četiri nije proveo državni Parlament, tri Parlament Federacije, te jednu NSRS. Djelimično izvršena odnosi se na Mostar jer nije izmjenjen Statut Grada.