Predsjednik Srbije zabrinut : Vučić bi mogao završiti kao Zoran Ðinđić

Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je zabrinut za život premijera Srbije Aleksandra Vučića koga su, kako je ocijenio, mogli da ga ubiju kao njegovog prethodnika Zorana Ðinđića.

On je u intervjuu za Kurir istakao da Vučića niko iz službi sigurnosti nije ranije obavijestio da se nešto priprema i poručio da je neophodno da se zna da li u tim službama postoje strani agenti, koji rade za druge službe.

“Naravno da sam zabrinut za mog prijatelja Aleksandra (Vučića). Radi se o predsedniku Vlade, a meni je lično još veći problem što je on moj prijatelj, što je o tome da je ugrožen saznao tek kad je bio zaista ugrožen”, rekao je Nikolić.

Vučić, naglasio je Nikolić, ne smije biti “sklonjen”.

“Ne samo na taj najbrutaliniji način već nikako. Od njega trenutno zavisi sudbina Vlade, koju izvanredno vodi. S druge strane, to je porodični čovek, koji ima decu. Ko je to mogao da poželi da nečije dete na tako brutalan način ostane bez roditelja? Ovo što je moglo da se desi Aleksandru Vučiću, to u Srbiji nikad ne sme da se desi. A moglo je da mu se desi da ga ubiju kao Ðinđića”, navodi Nikolić.

Prema njegovim riječima, bombe i zolje, koje su pronađene u blizini porodične kuće premijera Srbije, ukazuju na to da je riječ o pokušaju njegovog ubistva jer se zolja, istakao je, „stavlja na oklop“, a jedini oklopljeni automobil koji tuda prolazi je onaj kojim se vozi Vučić.

Vučića, tvrdi Nikolić, niko iz sigurnosnih službi nije obavijestio ni da postoji nekakva naznaka, da se priprema oružje, lokacija…

“I to je ono što strahovito uznemirava javnost, čak i one koji ne vole Aleksandra Vučića ili se preko društvenih mreža s celim tim događajem sprdaju. Znam da su, kad sede sami i o tome razmišljaju, i oni zabrinuti. Radi se o besmislenom i besomučnom pokušaju da se vratimo u 2003. godinu, kada je ubijen Ðinđić. Šta je onda radila Srbija 13 godina, ako bi to moglo da se ponovi?”, upitao je Nikolić.

Atmosfera pogibije Đinđića

Na pitanje da li to znači da ga trenutna atmosfera podsjeća na situaciju uoči ubistva Ðinđića, Nikolić kaže da o tome, kao bilo koji drugi građanin, može samo da nagađa, i poručuje da je na sigurnosnim službama da kažu o čemu se radi.

“Ili da kažu da nisu sposobni da kažu o čemu se radi. Druge nema”, ocijenio je Nikolić.

O tome je, kako je rekao, razgovarao i sa premijerom, s kojim će ponovo, najavio je, razgovarati na tu temu nakon 12. novembra, kad se obojica vrate s puta.

“Mislim da su uspavani ljudi u mnogim službama. To jednom mora da se raščisti. Mora da se zna da li u tim službama postoje ljudi koji su strani agenti, koji rade za druge službe, koji se i ne boje da kažu da im je važnije šta misle neke strane tajne službe o njihovom radu, nego šta mislimo mi. Nismo, valjda, pod firmom pregovora sa EU, spremni da trpimo strane agenture u Srbiji”, rekao je Nikolić.

Upitan da li je moguće da je Vučić tek kad je pronađeno oružje kod njegove porodične kuće u Jajincima saznao da je u opasnosti, predsjednik Srbije je rekao da “garantuje” da od službi ranije nije dobijao takve informacije.

Neefikasne sigurnosne agencije?

“A šta je onda dobijao ako nije dobio informaciju da se sprema napad na tom i tom mestu. Šta je onda dobio? Da mu neko psuje majku na Twitteru? Za to su sposobni da otkriju, a za ovo nisu? A da li ovo nisu bili sposobni da otkriju ili nisu hteli, tu je neophodna istraga. Mislim i da se Aleksandar potpuno slaže s tim”, smatra Nikolić.

Na pitanje da li se Vučić upašio za svoj život, on je odgovorio da “čovek na toj funkciji ne sme da se plaši”, ali da misli da je shvatio ozbiljno.

On je, također, izrazio sumnju da se u Srbiji neovlašteno prisluškuju pojedine osobe .

“Ne postoje džaba obaveštajne nauke, to se uči. A naši u službama to, izgleda, ne rade kako treba. Valjda samo sede i prisluškuju privatne razgovore da bi znali ko šta radi, da ih drže u šaci, ucenjuju. Pa i kad jedna Angela Merkel nije zaštićena od prisluškivanja, mislite da je bilo ko od nas? To sad sve treba utvrditi šta oni sve slušaju i da li obavljaju svoj posao kako treba”, rekao je Nikolić.

Dačić: Utvrditi odgovornost

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je za Srpski telegraf da je Vučiću poslata poruka da mu je život u opasnosti.

“Stvar je veoma ozbiljna i teška. Treba utvrditi odgovornost”, poručio je Dačić.

Na pitanje da li je znao, dok je bio ministar policije, da u Upravi kriminalističke policije ima špijuna, Dačić je rekao da to nije znao, kao i da nije imao dobre odnose sa direkcijom policije i da ga o tome nisu obavještavali.

(Kliker.info-Aljazeera)