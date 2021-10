Predsjednik Srbije Srbima sa sjevera Kosova : Najmoćnije sile tražiće nestanak RS prije proljeća

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa Srbima sa sjevera Kosova.

Sastanak je protekao burno. Mještani su od njega tražili da im kaže “da li će stati iza njih da ih odbrani?”. Optužio je da iza današnjih događaja u Raškoj i akcije ROSA-e stoje Zapadne sile, odnosno barem jedna zemlja te da im je cilj “cjelovito nezavisno Kosovo i sukobi”.



“Mislim sve što i vi. Dio momaka znam sa stadiona, s dijelom sam se družio i radili smo dosta toga o čemu ne bih pred kamerama. Šta je pametna reakcija? Ja sam taj koji je kriv i molio da ne napadate ROSA-e. Sva sramota i ljaga na mene. Sve sam ih molio da ih ne napadaju jer sam brinuo za njih i da će jedva dočekati napad da ubiju nekog od njih. Čuo sam da je metak izvađen iz tijela Srećka i da će biti dobro. Danas sam pozvao i rekao zaustavite ih. Ako niste u stanju, mi ćemo. Ovo danas što su izvodili, imali su podršku makar jedne države, a pri tome to nije zemlja današnje EU”, rekao je Vučić.



“Amerika, Britanija, Njemačka, Francuska, Italija neće odustati od nezavisnog Kosova”



Kazao je kako su “dočekali da na ih na limenke Coca Cole i Fante napadaju dugim cijevima”, a potom naveo tri razloga “zašto ovo rade” (Albanci, op.a.).



“Velike sile ih požuruju. Dio velikih sila Zapada žele da se sve uruši i destabilizuje, da bi oni bolje mogli upravljati procesima jer se samo tu nalaze. Njima nije cilj samo nezavisno Kosovo, već slabljenje Srbije. Mislite da nekome od njih odgovara da Srbija raste i razvija se? Nekada smo bili četvrti u regiji, a sada prvi po platama. Naravno da nije. Zato je potrebno zaustaviti Srbiju. Oni neće odustati. Amerika, Britanija, Njemačka, Francuska, Italija – neće odustati od punog i nezavisnog Kosova i baš ih briga šta će da rade”, rekao je Vučić.



Vučić: Zlonamjerni u međunarodnoj zajednici žele sukob



Istakao je kako je zvao stotine lidera iz cijelog svijeta i Miroslava Lajčaka i obavijestio o tome šta se dešava na sjeveru Kosova. Istakao je kako su se Albanci s Kosova pretvarali da ne znaju o čemu se radi, a da su ih potom obavijestili da su to dogovorili s jednom od pet zemalja koje je naveo.



“Šta nam je činiti. Vidim kakvo je raspoloženje kod vas. Šta god da vas zamolim nećete poslušati, šta god da kažem ne vrijedi. Došao sam da se obratim jer sam imao dovoljno hrabrosti, iako nisam ja potpisao Briselski sporazum i odbio UN i Albance na sjeveru Kosova. Samo zahvaljujući tome to danas nemate. Svađao sam se Dragišom i svima u Kosovskoj Mitrovici jer sam znao da time kupujemo vrijeme i život za naš narod na Kosovu. Nisam tako loše procijenio. Danas se plašim da imamo nekoga ko je potpuno iracionalan u Prištini i imamo zlonamjerne u međunarodnoj zajednici koji iskreno žele sukobe ovdje”, rekao je Vučić.



“Razumijem vašu odluku”



Kazao je kao “razumije njihovu odluku i da bi volio da su razmislili racionalnije”.



“Nisam glup da ne vidim da je to vaš dogovor. To ne znači da ima bilo šta nečasno u tome, ali ne mislim da je to u ovom trenutku najpametnije. Šta god da se desi, Srbija će biti uz vas”, rekao je Vučić.



Istakao je da će biti ogromni pritisci na Republiku Srpsku.



– Sve to pada na pleća Srbije, a sve to rade najmoćnije zemlje svijeta – dodao je Vučić.



Pred Srbijom je težak period, tražiće nestanak Republike Srpske prije proljeća, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa Srbima sa Kosmeta.