Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić: Ne pada nam na pamet da ratujemo protiv Bošnjaka (VIDEO)

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da srpskim vlastima ne pada na pamet da vode ratove protiv Bošnjaka i da politika Beograda mora da bude “politika ispružene ruke” prema bošnjačkom narodu.

Upitan da prokomentariše stav lidera Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića da Srbija treba da plati ratnu odštetu Bosni i Hercegovini, Vučić je za RTS rekao da je to njegov “način da dobije glasove”.

“Naša politika mora da bude politika ispružene ruke prema Bošnjacima, imamo mnogo Bošnaka koji žive u Srbiji, a on (Izetbegović) neka priča šta hoće. Mi se za ratove ne spremamo, ne pada nam na pamet da vodimo ratove protiv Bošnjaka”, kazao je Vučić.

Povodom predstojeće godišnjice hrvatske akcije “Oluja” iz 1995. godine, Vučić je rekao da će Srbija “da tuguje i da obilježi” egzodus srpskog naroda iz Hrvatske.

“Nisam ljubitelj programa vaše televizije, naročito informativnog dijela, ali sam sretan što ćete večeras emitovati film ‘Dara iz Jasenovca’. Dobro je da to ljudi pogledaju po nekoliko puta, molim ih da pogledaju originalni govor Maksa Luburića, da vide kako je on to predviđao šta će da se desi za 50 godina”, naveo je Vučić.

(Kliker.info-Beta)