Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić: Ključni odnosi u budućnosti su s Bošnjacima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije kategorički odbacio mogućnost uvođenja sankcija Rusiji, mada nije ni bio eksplicitan da hoće. Gostujući sinoć u emisiji “Hit Tvit” na TV Pink, on je detaljno govorio o mnogim temama.

No, potrudio se da rusku agresiju na Ukrajinu ne elaborira. Naveo da bi to “moglo imati posljedice po Srbiju”.

“Ako bih govorio sa ličnom konotacijom, moglo bi imati posljedice po Srbiju, zato vam na to ne mogu odgovoriti – rekao je.

Pohvalio se i da je drugi Srbin u historiji koji je dobio orden Aleksandra Nevskog.

Iznio je i ocjnu da “posljedice vojnog sukoba u Ukarjini neće proći tri ili četiri godine”.

Najavio je i da će zbog toga Srbija plaćati skuplji plin iz Rusije, te da već plaća skuplju naftu.

“Da danas želim biti svjetski heroj broj jedan, bilo bi dovoljno da kažem bilo šta protiv Putina, i svi bi mi dijelili nagrade i govorili da sam najveći demokrata na svijetu”, rekao je Vučić dalje.

U više navrata ponovio je da Srbiju “mnogo košta što nismo uveli sankcije Rusjii”.

“Jedan moj dobar poznanik je danas rekao: “Rusija je propala, gotovo je to, ulazi ovamo ili onamo”. A ja sam zapitao – kakve to ima veze sa spomenicima Žukovu, Dostojevskom, Čajkovskom. On kaže “Koga briga, sve će to da izbace iz udžbenika”. A ja kažem, mi nećemo. Jel treba da izbacujemo Šekspira zato što Britanci šalju oružje Albancima”, rekao je Vučić dalje.

I ovo pojavljivanje na TV iskoristio je za uobičajene predstave o tome da je žrtva, da ga nazivaju svakojakim pogrdnim imenima, ali da on sve trpi – zbog Srbije.

Osvrnuo se i na isporuke britanskog oružja Kosovu, te istako da “Srbija sprema defanzivno oružje”, dok Hrvatska kupuje “pancerhaubice”, “Rafale” i “Kajove” sa “helfajer” raketama.

“Šta, hoće da napadnu Austriju ili Sloveniju. Pa se Milanović čudi. Ima tu još nešto gore.

Ključni odnosi u budućnosti su odnosi sa Bošnjacima.

A oni mrtvi hladni mene pitaju zašto ja puštam Dodika da priča sa mnom o čemu hoće.

Kao da sam ja policajac.

A onda kažu Srbija misli da se može naoružavati, a ljuta je što se naoružava Kosovo.

I onda se zapitate jesu li ovi ljudi svjesni šta govore.

Srbija je suverena, međunarodno priznata država.

Kosovo ne postoji.

A onda oni koji svakoga dana pričaju o Rs, tako olako priznaju nezavisnost neke druge teritorije”, rekao je Vučić.

Zapitao je i da li ljudi u Sarajevu koji tako govore imaju bar malo obraza.

Dodao je da nikome neće davati obećanja o sankcijama Rusiji, i da sankcije nisu spas u politici.

(Politički.ba)