Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić : Beograd i Zagreb imaju 90 posto usaglašene stavove o BiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tokom samita EU – Zapadni Balkan, u prisustvu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačke kancelarke Angele Merkel, razgovarao sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem o priznavanju diploma i zanimanja.

Vučić je rekao da će se dijalog sa Prištinom nastaviti, i da nema sumnje da će rješavanje pitanja između Beograda i Prištine biti uslov bez kojeg nema članstva u Evropskoj uniji. Također, otkrio je kako Beograd i Zagreb imaju 90 posto usaglašene stavove o Bosni i Hercegovini.

“Nisu rekli na taj način, jer je pet zemalja koje ne priznaju Kosovo, ali nemam sumnje da će rješavanje problema, na ovaj ili onaj način, između Prištine i Beograda biti potrebno“, rekao je Vučić novinarima poslije samita EU – Zapadni Balkan na pitanje da li je neko rekao da će priznanje Kosova biti uslov za članstvo Srbije u EU.



Vučić je rekao da je sa Kurtijem tokom samita u Sloveniji, razgovarao o međusobnom priznavanju diploma i zanimanja, i da je ostalo da se riješe još neke tehničke stvari, ali da u vezi sa tim ne bi trebalo da bude problema u budućnosti.



Istakao je da to nije statusno pitanje, i da bi dogovor na tom polju doprinio slobodi kretanja u regionu, i pomoglo ljudima bez obzira na njihovu nacionalnost.



Predsjednik Srbije najavio je i da će se dijalog sa Prištinom nastaviti.



„Znate sve razlike između nas, i nastavit će se taj proces usaglašavnaja u narednom periodu (…) Prva tema treba da bude Zajednica srpskih opština, baš kako je napisano u ‘press releaseu’ (saopštenju) EU“, poručio je Aleksandar Vučić.



Na pitanje novinara o inicijativi da se u dijalog Beograda i Prištine uključi i predstavnik Sjedinjenih Država, Vučić je podsjetio da se dijalog odvija pod posredovanjem EU i poručio da je Srbija ozbiljna država koja poštuje sve ono što je bilo koja vlast prethodno dogovorila.



Kazao je i da je Srbija u potpunosti spremna da sprovede Vašingtonski sporazum u djelo, i da je jedina tačka koja je za Beograd sporna, vezana za odnose sa Izraelom.



„Sve drugo smo spremni da poštujemo, samo što je Priština rekla da to za njih ne važi“, naveo je Vučić.



On je dodao da želi da vjeruje da je budućnost regiona zaista u EU, ali da niko nema pravo „da nam zamjera što želimo da živimo i preživimo“.



Kazao je da je na samitu pokrenuto pitanje energetike, i da i zemlje EU moraju da razmišljaju kako će da prežive danas, s obzirom na vrtoglav rast cijena gasa i struje.



„Tako i mi razmišljamo, glava me boli, sa mukom sam zaspao razmišljajući o struji i gasu. Vidim da niko ništa ne preduzima! To postaje ludilo, a kad vam bude pola stepena hladnije u stanu, bit ću ja kriv“, rekao je Vučić.



Cijene struje i gasa, kako je rekao, nisu normalne i nemoguće ih je izdržati. Najavio je da će sutra razgovarati sa potpredsjednikom Vlade Rusije Jurijem Borisovim, i da će mu prenijeti molbu za predsjednika Vladimira Putina da pri obračunu cijene gasa za Srbiju primijeni „naftna formula“ u što većem procentu, jer berzansku cijenu, kako je istakao, niko ne može da izdrži.



Srbija, poručio je Vučić, mora da vodi računa o sebi, svojim odnosima sa Rusijom i Kinom, ali i odnosima unutar Zapadnog Balkana.



Na kraju je Vučić dodao kako Beograd i Zagreb imaju 90 posto usaglašene stavove o Bosni i Hercegovini, pogotovo o Dejtonskom sporazumu i, kako je rekao, “legitimnoj i legalnoj reprezentativnosti”.

