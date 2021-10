Predsjednik SDP BiH : SDP ne može biti opozicija državi BiH

U prostorijama Kantonalnog odbora Zeničko-dobojskog kantona Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine počela je sjednica Glavnog odbora SDP-a BiH, na kojoj će danas biti izabran i novi predsjednik GO SDP-a BiH.

Sjednicu je zakazao potpredsjednik tog tijela, Senad Subašić iz Jelaha kod Tešnja, a sjednici prisustvuje i predsjednik te stranke Nermin Nikšić. Nikšić se i obratio medijima, koji je najavio da, mada kao tačka dnevnog reda nije uvršteno, danas zauzeti i stav te stranke o pregovorima za izmjenu Izbornog zakona BiH. Naravno, najavio je Nikšić, da će to biti i „centralna tačka“ njegovog obraćanja delegatima.

– Sve vrijeme pokušavamo da u svom političkom djelovanju vratimo fokus na životne probleme. Nažalost, to, u ovom trenutku, nije moguće. U ovom trenutku imamo ono što imamo, ponovo, jedan otvoreni udar i blokadu na državne institucije – kazao je Nikšić.

Najveća politička i institucionalna kriza u BiH nakon rata, kazao je, određuje potpuno druge prioritete.

– U toj varijanti ne možete biti opozicija! Mi smo opozicija vlasti, opozicija smo za rješavanje nekakvih životnih problema, ali nismo opozicija u borbi za institucije države BiH – za očuvanje institucija države BiH, za očuvanje ustavnog poretka BiH… Tu ćemo, u svakom slučaju biti, ne volim te krupne riječi, na braniku. Tu ćemo biti oni koji se neće izvlačiti i koji su spremni prvi stati u očuvanje BiH – podvukao je Nikšić.

Dobili su, istakao je, pismo predsjednika Stranke demokratske akcije BiH (SDA BiH) Bakira Izetbegoviću za utvrđivanje zajedničkih principa u pregovorima za izmjene Izbornog zakona BiH.

– Dobili smo to pismo i zvanično, nakon što se prvo našlo u medijima, zbog čega sam reagirao. Smatram da ovo nije utakmica u kojoj se takmičimo za „Mis popularnosti BiH“. I ako smo mi „pružili ruku“ i pokazali da smo spremni da se ne dijelimo na opoziciju i poziciju – nego da svi stanemo u isti stroj, onda, ne vidim nikakav razlog da neko to pušta u medije. Prije svega, zato što su svi prepoznali da je to, što je pušteno u medije, nije pušteno zbog tih principa nego kako bi se pokazalo, kao, da ja nešto radim „iza leđa“ ljudima s kojima smo vlast u Unsko-sanskom, Sarajevskom i Tuzlanskom kantonu – smatra Nikšić, koji je još jednom podvukao kako nisu „opozicija kada je u pitanju država“.

Nažalost, napomenuo je, ono što je jučer čuo od strane Matthewa Palmera i Angeline Eichhorst je da priča o indirektnom izboru članova Predsjedništva BiH je „stavljena na stranu“ te da je na to pristala i SDA.

– Mi smo i prije, kao SDP BiH, rekli da, što se nas tiče, izbor članova Predsjedništva BiH – bilo direktno ili indirektno, je svejedno, samo ne može biti asimetrično rješenje. Isto se moraju birati svi članovi Predsjedništva BiH. Jučer smo imali priliku čuti da postoji i varijanta da se ukine etnički prefiks kandidature za člana Prdsjedništva BiH, što su i principu za koje se zalaže SDP-e i što su ključni demokratski principi, protiv čega ne možemo biti – istakao je Nikšić.

Svjesni su, kaže, da oni tebaju kod glasanja za izmjenu Ustava BiH, što je ustavna materija, a da, nakon toga, ne trebaju „im da usvoje Izborni zakon BiH“.

– Na direktno pitanje šta, to, onda znači i kako će se birati članovi Predsjedništva BiH, dobio sam odgovor koji, naravno, je suprotan principima SDP-a. Da bi to bile, neke, „plutajuće“ izborne jedinice – na 12 ili 24 sata, što je potpuno svejedno, što se nas tiče. Ono što je za nas nešto što ne možemo prihvatiti. Ponavljam, zato im i ne trebaju glasovi SDP-a pa, onda, uđete u neku fazu u kojoj vidite da se priča samo o Domu naroda na državnom nivou, a da Dom naroda FBiH ostaje s istim nadležnostima i s istim prerogativima, koji mu omogućavaju da blokira – kao što danas imamo situaciju. Blokiraju imenovanje Federalne vlade i sve procese u FBiH – upozorava Nikšić.

Zaista je, kaže, komplikovana politička situacija. Ono što je činjenica, napominje, jeste pomalo „konformističko ponašanje predstavnika međunarodne zajednice“.

– Oni kažu, evo, dogovorite se: što se god vi dogovorite, mi smo za. Mi da smo se mogli dogovoriti, ne bi bilo potrebe za predstavnike međunarodne zajednice; ne bi bilo potrebe za Visokim predstavnikom; ne bi nam trebao speciajlni izaslanik Evropske komisije…nego bi se stavri rješavale ovdje. Nažalost, jedini koji imaju nekakvu mogućnost, koji imaju u svojim rukama odluku o sankcijama za one koji opstruiraju, koji se ponašaju na ovaj način, su predstavnici međunarodne zajednice. Nisam sretan zbog toga, više bih volio da funkcioniraju domaće institucije, da funkcionira domaće pravosuđe, da sve nas koji, eventualno, pravimo takve stvari i koji ugrožavamo integritet, teritorijalni i ustavni poredak BiH, privedu „pred lice pravde“. Da zbog toga odgovaramo – napominje Nikšić.

Svjesni su, kaže, realnosti u kojoj živimo te zbog toga je vrlo važno da svi koji razmišljaju o tome i koji ne žele da se ponavlja situacija za vrijeme rata i agresije u BiH, vrlo jasno kažu „da niko neće slati svoju djecu da ratuje i da gine zbog bilo čije političke funkcije“ ili zaštite bilo kojeg imanja, imovine bilo kojeg političara koju je stekao.

– Postavio sam, otvoreno, na ovim razgovorima pitanje kako je moguće, mada i sam znam odgovor, da čovjek koji je bio označen kako najveći kočničar i najveća prepreka na evroatlanskom putu BiH – Dragan Čović, odjednom, bude i osoba kojoj moramo naći način kako da mu napravimo određeni ustupak. Odgovor je vrlo jasan, jer imate, s druge strane, kabadahijsko, siledžijsko, razbojničko ponašanje Milorada Dodika, koji je došao u žižu i postao ključna prijetnja za opstanak BiH. Onda je i logično da predstavnici međunarodne zajednice idu, nekom, “linijom manjeg otpora”, jer im ne treba još jedan problem – smatra Nikšić.

Međutim, upozorava, to ne znači “da smo mi u obavezi da pravimo ustupke koji su ispod standarda o kojima govori i za koje se zalaže SDPBiH”. Dodao je kako nije među onima “koji su očekivali čuda od međunarodne zajednice”, jer se, ipak, kako je kazao, sve mora riješiti u Parlamentu BiH.

(Kliker.info-Fena)