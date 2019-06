Predsjednik SDP BiH poručio : “Ovdje žive tri naroda, jedna duša i ja želim da svima bude bolje”

Gostujuči na TV N1 predsjednik SDP BiH Nermin Nikšič je istakao da je Milorad Dodik ključni razlog što Godišnji nacionalni program nije usvojen, te da dok BiH ne dobije “NATO kišobran” teško da se može očekivati stabilizacija sigurnosne situacije.

Matthew Palmer, zamjenik pomoćnika generalnog sekretara SAD-a, boravi u posjeti BiH, poruke – nije se sastao sa Dodikom, ali je održao sastanak sa čelnicima sigurnosnih agencija – kako vidi posjetu?

“Nadam se da ova posjeta pokazuje kako američka adminsitracija želi u žižu interesovanja vratiti Bosnu i Hercegovinu, bilo bi mi drago da je to tako. Posjeta nije kurtoazna, nije došla da bi Palmer bio tu. Bio je aktivno uključen u predizbornom periodu u pokušajima da donesemo izmjene Izbornog zakona. Drago mi je i siguran sam da je dobro informisan o stanju u BiH, iako nekima odgovoara ovdje stanje i status quo”, poručio je Nikšić.

Prema njegovim mišljenju Dodik je ključni razlog što BiH još nije usvojila ANP.

“Dodik ključni razlog što akcioni plan nije usvojen i što stoji na početku. Njegova izjava ima težinu. Članstvo u NATO je ključni prioritet. Dok ne dobijemo taj kišobran teško da možemo očekivati stabilizaciju sigurnosne situacije.”

Očekuje li pritisak ili odgovor na ruski utjecaj?

“Ne očekujem da će se zvanično pojačati pritisak u javnosti. Nadam se da će razgovori biti iskreni izvan fokusa javnosti, da će američki zvaničnici i naše vlasti shvatiti u kojoj se fazi nalazi BiH. I da je nužno da pokažemo spremnost da se bavimo BiH i da ne očekujemo da neko sa strane riješi probleme”, kazao je Nikšić.

Palmer je rekao da ostaju sankcije SAD-a protiv Milorada Dodika i Nikole Špirića, jer nisu promijenili retoriku. Da li očekuje nove sakcije?

“Teško, mislim – naš narod kaže da je pametnom i išaret dosta. Činjenica je da nema sankcija na domaćem planu i da oni koji žele da se bave takvom retorikom, koji postavljaju svoje norme ponašanja – nemaju nekih posebnih sankcija. Dok im to prolazi nema potrebe da mijenjaju ponašanje”, naveo je.

Komentarišući sastanak ambasadora Erica Nelsona, Palmera sa čelnicima sigurnosnih agencija u BiH, Nikšić je kazao da administracija SAD-a doživljava BiH kao zemlju sa posebnim fokusom.

“Jasno je da se ovdje sukobljavaju različiti interesi istoka i zapada. Američka administracija BiH doživljava kao zemlju sa svojim posebnim fokusom. U interesu građana je da znaju da imaju profesionalne strukture koje će se baviti svojim poslom. Nisam uvjeren da ovi ljudi koji su u policijskim sturkturama da se mogu oduprijeti političkim utjecajima, jer mislim da su javno involvirani i vezani za pojedine strukture vladajućih partija. Svako ko želi profesionalno da se bavi ovim poslom ovakva posjeta može da da vjetar u leđa”, kazao je.

Počela sjedica Vijeća za provedbu mira, trajat će dva dana – a kakve poruke očekuje?

“Svi smo svjesni da iz sjednice u sjednicu Vijeća dobijamo iste ili slične poruke. U posljednje vrijeme kada pokušaju da ukažu na problem – to odmah nije jednoglasno, imate izdvajanje stavova i mišljenja. Ne očekujem da će ova sjednica ukazati na uzroke problema u BiH”, izjavio je Nikšić za N1.

Upitan da prokomentariše izjavu Ivice Dačića, ministra vanjskih poslova Srbije sa sa izbornog Sabora SNSD-a, Nikšić je rekao je to doljevanje ulja na vatru i podgrijavanje atmosfere sukoba.

“Često izbjegavam da reagujem na izjave, jer ljudi koji su vlasti u Srbiji i u BiH nisu u stanju da rješavaju probleme građana, pa se nađe neka izjava oko koje će se svađati i davati na značaju. Nije slučajna, to je procjena da je to dobro onima koji slučaju. Svjestan je da je tom insinuacijom dolio ulje na vatru i podgrijava atmosferu sukoba. Građani BiH su iznad toga. Siguran sam da većina Bošnjaka, Srba i Hrvata ne želi BiH samo za sebe. Druga manjina glasnija od tih ljudi, ali Dačiću poslati poruku da se on to ne pita. BiH je zemlja građana BiH kako su to antifašisti zaključili i svih onih građana koji se osjećaju kao građani BiH.”

Ivica Dačić, Aleksandar Vulin dolaze u Banjaluku, ali Aleksandra Vučića nema?

“Nažalost, moram primijetiti da često zvanične izjave zvaničnika Hrvatske i Srbije odudaraju od onoga što se dešava na terenu. Ja nemam problem da imaju interes, da kažu da im je prioritet jedan narod. Smatram da što je dobro u RS, da se to preljeva u FBiH. Ovdje žive tri naroda, jedna duša i ja želim da svima bude bolje”, izjavio je za N1.

Mišljenje određenih eksperata je da Srbija koristi Republiku Srpsku kao monetu za potkusurivanje zbog Kosova?

“Apsolutno, očito je. Pada to na plodno tlo u Republici Srpskoj. Aktuelni političari u vlasti podgrijavaju tu atmosferu i žele nametnuti tu priču. Jasno je rečeno da se to jedno s drugim ne može porediti. Mi ovdje treba da zadržimo hladnokrvnost, strpljenje i da ne gledamo jedni druge kao neprijatelje nego da nam bude bolje”, zaključio je Nermin Nikšić.

Šta očekuje od sastanka Milorada Dodika i Viktora Orbana u Mađarskoj?

“Možemo očekivati poruke koje će homogenizirati narode u BiH. To je nešto što je svakodnevnica. Važno je da učinimo sve što je u našoj moći da stvaramo i budimo odnos povjerenja i solidarnosti. Uvijek će biti onih koji će zagovarati nešto drugo. Vlast zagovara takve odnose, ali nadam se da dolazi vrijeme kada će građani shvatiti da se trebaju okrenuti prema onome koji će uraditi nešto za interes građana BiH, u interesu boljeg života, a ne ko je veći nacionalista i ko navodno više voli svoj narod”, kazao je za N1.

Komentarišući migrantsku krizu, Nikšić je kazao da migranti ne žele, i nisu došli da ostanu u BiH. Ali da je BiH napravila problem na način da su isporučeni lokalnim vlastima USK.

“Mi se ubismo da kao opozicija zakažemo sjednicu Parlamenta. Nažalost i to je blokirano. Nadam se da neće moći blokirati nastavak sjednice. Prolongirano vrijeme, ali na osnovu iskustva iz prethodnih mandata – predsjedavajuća je zloupotrijebila ovlasti. Glasa se o dopunama dnevnog reda, o dnevnom redu se ne glasa”, dodao je.

HDZ ponavlja da treba formirati Vijeće ministara, pa onda razgovarati o NATO-u. Nikšić je rekao da je to uslovljavanje – a da građani sve vrijeme nemaju vlast.

“Uslovljavamo jedni druge, jedni konstituisanjem federalne Vlade, drugi Vijećem ministara. Građani nemaju vlasti i izloženi smo problemima. Imamo situaciju uslovljavanja, ali postavlja se pitanje – ko treba da riješi pitanje i Vijeća ministara i federalne Vlade. Da li je kriva opozcija ili većina?”, poručio je.

Da li je OK stav?

“Nije OK. Teško će se deblokirati to. Neko ko hoće da bude predsjedavajući Vijeća ministara mora da izloži plan šta će da radi. Ako neće nacionalni plan – onda nije logično da date podršku. Nadam se da će biti deblokirano na način da svi prihvate da je to zakon i da je to prihvaćeno ranije”, rekao je Nermin Nikšić za N1.