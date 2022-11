Predsjednik SDP BIh Nermin Nikšić : Radit ćemo na izmjeni Izbornog zakona, ali ne kako želi HDZ

Na pitanje novinara da li je bez HDZ-a BiH i SNSD-a moguće formirati vlast u BiH, on je rekao da to jeste moguće na državnom nivou, prenosi N1.

“Međutim, nije realno da se formira na nivou BiH bez barem jednog od tih partnera jer je poznato da se na nivou Federacije BiH ne može formirati vlast bez HDZ-a. Tako da baš HDZ dopusti formiranje vlasti u FBiH u kojoj je on, a da pusti da se drugačije formira vlada na državnom nivou, to nije moguće. Ovaj bi jedan bio moguć sa opozicijom iz Republike Srpske, kada bi opozicija pokazala malo odlučnosti da bude zaista opozicija i da je spremna da kaže neke stvari bez kojih se ne može dalje”, dodao je Nikšić.

Zatim je dodao da za formiranje vlasti nema nikakvih radikalnih uslova.

“Ima da kažemo da smo spremni da radimo na evropskom putu, izvršavati obaveze, planirati put BiH, članstvo u NATO savezu, a imati retoriku potpuno identičnu kao pozicija u Republici Srpskoj u odnosu na državu BiH i instituciju i očekivati da ste nešto poželjniji, mislim da kada razgovarate o partnerstvu, pa i između muškarca i žene mora se naći neki dogovor. Razgovarat ćemo, pa vidjet ćemo na šta su spremni”, naglasio je predsjednik SDP-a.

S obzirom na to da je član Osmorke Elmedin Konaković kojoj pripada i Nikšić, rekao u sinoćnjem programu FTV-a da je sporazum koji će potpisati sa HDZ-om skoro cijeli napisala upravo ta stranka, a da su tek nešto malo oni, Nikšić je i to prokomentarisao jer je novinare interesovalo da li to znači da će u sporazumu biti i stavka o izmjenama izbornog zakona.

“Dobro, malo je Dino preletio tom izjavom. Ništa ružno nije rekao, ali ni Dino ni ja nismo učestvovali u kreiranju sporazuma, učestvovale su naše radne grupe koje su sjedile u SDP-u (Osmorke, pa onda HDZ-a) i uopće je nevažno, oni su zajedno došli do teksta sporazuma, i potpuno je nevažno je li 70 posto sporazuma napisala jedna stranka. Tehnika pripreme sporazuma je bila da su sve političke partije Osmorke poslale svoje viđenje i želje i onda smo to sublimirali u jedan program. HDZ je poslao program svojih partnera i onda smo ta dva programa na sastanku radnih grupa u SDP-u dogovorili. Nevažno ko ga je pravio. Dino neće tu da gura prst u oko. U programu stoji da ćemo raditi i tu je jedan od uslova na Izbornom zakonu, ali nigdje ne stoji onako kako to želi HDZ. I SDP želi da se donese novi Izborni zakon, treba nam. Pogledajte šta se dešava od izbora, kradu se ljudi. Radit ćemo na tome da primaknemo stavove da dođemo do Izbornog zakona koji će biti prihvatljiv svim političkim partijama i onda naravno, od koga će koristi imati građani”, poručio je Nikšić.

S obzirom na to da se protekle četiri godine SDA suočila sa brojnim blokadama HDZ-a u radu institucija, Nikšić smatra da su te obje stranke jedna drugu blokirale.

“Jedni zbog jednih, drugi zbog drugih razloga. Imali smo Federalnu vladu koja je četiri godine bila u tehničkom mandatu. Dakle, ništa novo kad je u pitanju njihov odnos. Mi gradimo odnos na principu povjerenja, razgovora. Može se razgovarati o svemu, o svim stvarima, ali kad se nešto potpiše onda se mora provoditi. To je jedna od ključnih razlika i ključni razlog što je HDZ tako nastupao. Niko nije nerazuman da smatra će biti samo onako kako on kaže. Svi znamo o čemu govorim, da je SDA izigrala taj dogovor. E, mi nećemo potpisati nešto oko čega se ne možemo dogovoriti i ne treba se niko plašiti, pogotovo ne SDA da ćemo mi nešto izdati. U konačnici, od njih očekujem da se ponašaju onako kako se SDP ponašao kao opozicija, da svaki projekat koji je u interesu građana podrže, a neka nas kritikuju u svemu što nije u redu”, zaključio je Nikšić.

(Kliker.info-Vijesti)