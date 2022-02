Predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić : Na sceni su ucjene, političke trgovine i pokušaj ovladavanja pravosuđem

U prvom ovosedmičnom izdanju Rezimea razgovarali smo sa Nerminom Nikšićem, predsjednikom SDP-a BiH.Na početku kaže daje SDP vrlo jasno rekao svoje stavove o sastancima u Neumu.

“Još prije par mjeseci SDP je rekao da zamrzava učešće u pregovorima oko ustavnih promjena i Izbornog zakona u situaciji kada imamo otvoreni napad na ustavno uređenje i državni poredak BiH, kada imamo donesene zakone u NSR-u i odluke koje planiraju donošenje zakona. Mi smatramo da bi bilo prilično licemjerno govoriti o drugim stvarima praveći se da se ništa ne dešava, a vidimo kako se dešava. Čak smo smatrali da je to kupovina vremena gospodinu Dodiku i njegovim sljedbenicima da prođu ovi rokovi o kojima su oni govorili i da se suočimo sa činjenicom da je moguće da se donesu zakoni i da imamo nastavak tog ataka na državu BiH. Potvrdu svog opredjenjenja dobili smo u činjenici da je očito od strane međunarodnih medijatora i predstavnika međunarodne zajednice prihvaćen ultimatum gospodin Dodika koji je rekao da se ne smiju petljati u izbore u RS-u. I onda su oni u Neumu napravili jedan sastanak, bošnjačko-hrvatski razgovor o državi BiH i FBiH. Kao građanskoj stranci, i drago mi je da još dvije građanske političke partije, DF i Naša stranka, zajedno sa SDP-om nisu učestvovale u ovome, jer smatram da mi ne možemo u istu rečenicu kad govorimo o zajedničkim stavovima bošnjačke reprezentacije. Mi pokušavamo da budemo i želimo biti bh. reprezentacija i političke partije koje se zastupati interese svih građana u cijeloj BiH.”

Na pitanje da li je bilo pametno EU i SAD-u reći ne, odgovara: “Može se posmatrati iz tog ugla. Da li će to sad proizvesti nekakve konsekvence, vjerujem da neće, ali bez obzira, potpuno smo svjesni svih konsekvenci koje mogu proizaći. Smatram da je konačno vrijeme da u nekim stvarima kažemo dosta je. Dosta je da podržavamo i da popuštamo onima koji otvoreno ruše državu BiH i koji ucjenama pokušavaju da ostvare interese. Ne prihvatamo razgovor na temu biće ovako kako mi kažemo ili neće biti nikako. Ne može tako više. Što se tiče SDP-a, dosta je.”

Svako od nas nosi teret svojih odluka

Naglašava da svako bira svoj politički put i kako će provoditi odluke.

“Svako od nas nosi teret svojih odluka. Ništa se u Neumu nije dešavalo, a da ne znaju šta je bio naš stav i kakav je naš stav jer smo o tome bezbroj puta pričali i ništa se na kraju nije ni dogovorilo.”

Nikšić kaže da SDP ne traži da neko drugi radi njihov posao.

“Nažalost, nalazimo se u takvoj situaciji u kakvoj se nalazimo. Da smo se mi mogli dogovoriti ne bi nam bio potreban ni visoki predstavnik, ni Evropska komisija, ni medijatori. Mi samo želimo da se slože prioriteti. I dopuštamo da neko drugi ima druge prioritete. Za nas je prioritet država BiH. Za nas je prioritet da u ovom trenutku što hitnije počnemo razgovarati o odlukama NSRS-a i o tome kako te odluke dovesti u okvir zakona, kako zaustaviti te odluke, kako ih poništiti. To je ključna stvar. Šta će se desiti ako mi nastavimo pregovore o Izbornom zakonu, nećemo se dogovoriti i ne dogovorimo se još mjesec, dva, tri, suočimo se s time da je proteklo šest mjeseci, niko nije ni spomenuo. Kako je moguće da se o Izbornom zakonu, o državi BiH rješava a da nije pozvana ni jedna stranka sa sjedištem u RS-u? Ni pozicija ni opozicija. Dakle problem u ovoj zemlji su odnosi Bošnjaka i Hrvata, a nije problem ovo što je Narodna skupština donijela odluke?”

Navodi da se dio bošnjačke reprezentacije zaista zalagao za neke određene građanske principe.

“Principi koje zagovaraju SDP i ostale građanske stranke su općepoznati i o njima u ovom trenutku ne treba da razgovaramo dok se ne riješi ovo pitanje koje lebdi iznad BiH – moguće secesije, otvorenog udara na ustavni poredak.”

Nećemo više popuštati, imamo svoje prioritete

Ističe da je SDP lider opozciije kao najjača opoziciona multietnička politička partija u BiH.

“Ne želim nikome da oduzimam njegov prefiks i odnos. Nije nikakva tajna da smo mi vlast u KS-u kao Trojka i da imamo jedan širok dijapazon političkog pristupa političkih stranaka i opredjeljenja. Mi smo vlast i u Tuzlanskom kantonu, gdje takođe imamo neke druge političke partije za koje možemo reći da su više etničke nego građanske. Mi smo dio vlasti u USK-u. Naravno da je to širok dijapazon, to ništa ne isključuje nekakvu našu saradnju. Ništa meni ne smeta što je SDA bošnjačka stranka, SBB, NiP, zašto bi? Jednostavno pokušavamo da izgradimo svoj politički put. Mislim da to ne može poremetiti jedinstvo Trojke u Sarajevu. Konaković mi je rekao da je iznenađen nekim tvrdim stavovima pojedinih političkih partija, ali i smatra da su otvorili neka pitanja koja su interesantna. Narvno on je potpuno svjestan nekih naših političkih pozicija, kao što smo i mi svjesni da ukoliko ove političke partije koje su bile u Neumu i političke partije iz RS-a postignu određeni dogovor, oni imaju potrebnu većinu da to mogu izglasati u Parlamentu. Za to vrijeme mi ćemo uvijek nuditi određena rješenja i stalno ćemo slagati ove prioritete o kojima mi mislimo. Puno je otvorenih pitanja kad govorimo o građanskom konceptu koje treba staviti na sto i koje treba probati posložiti. Dakle mi insistiramo na nekoliko principa – sasvim nam je svejedno da li će biti direktni ili indirektni izbori za člana Predsjedništva, ali da budu u cijeloj BiH, ne prihvatamo nikakva asimetrična rješenja. I druga stvar, koja je nama važnija u ovom trenutku, je pitanje nadležnosti Doma naroda i svođenje na odlučivanje samo o vitalnom nacionalnom interesu.”

Na pitanje da li je nepojavljivanje DF-a, Naše stranke i SDP-a u Neumu početak stvaranja koalicije, Nikšić kaže: “Znate da su SDP, DF i Naša stranka u jednom periodu bili Bh. blok. Imali smo i kvalitetan izborni rezultat koji nam je omogućavao da puno bolje kao Bh. blok nastupimo na političkoj sceni. Nažalost u tim trenucima nije bilo razumijevanja. U tom trenutku DF je sebi složio neke druge prioritete. Sad uopšte nismo razgovarali o tome. Ja vidim sad da je to neka zavjera moja, Peđina i Željkova. Željko i ja se nismo mjesec dana čuli, vidjeli smo se jednom. Nema veze odluka DF-a sa odlukom SDP-a ili da smo mi sad nešto napravili protiv onih koji su otišli u Neum. Ja se borim za to da niko ne može prigovoriti onima koji su otišli i učestvovali, a sad bi trebalo da oni prigovaraju nama što mi nismo otišli. Mi smo do sada učestvovali u svim pregovorima, nudili rješenja, vidjeli da se niko baš previše ne osvrće na ono što mi nudimo rješenja, da niko ne govori o građanskom principu, da svi gledaju kako će zadovoljiti etnički princip i znali smo da od ovoga nema ništa. I evo pokazalo se, nažalost, da nema ništa. Ja sam bio spreman biti prvi čovjek koji će im čestitati da su došli do kvalitetnog dogovora. Ali dosta je više da se podrazumijeva kako će SDP popustiti zato što je SDP državotvorna stranka. Nećemo više popuštati, imamo svoje prioritete. U ovom trenutku smatramo da je ugrožena država BiH, da je iluzorno uopšte pričati o ovome u situaciji kada imamo odluke NSRS-a koje vode u direktnu disoluciju BiH.”

Građani BiH zaslužuju sve one standarde koje imaju drugi u demokratskom svijetu

Smatra da je elektorski način izbora člana Predsjedništva neprihvatljiv.

“Prije svega to je asimetrično rješenje. Zamislite šta to znači. Onda BiH nije jedna država, to je zajednica država. Govorimo o jednoj državi, o članovima istog organa. Može elektorski da nađemo model i u RS-u i u FBiH. Može indirektno, u Parlamentu sva tri člana. Može i direktno. Palmer i Eichhorst su prihvatili Dodikovu ucjenu. Ne znam u čemu je politička trgovina, vidjet ćemo.”

O protivljenju HDZ-a i HNS-a reduciranju nadležnosti Doma naroda, kaže: “Ja mogu da razumijem razloge koji njih rukovode jer to je njihov mehanizam utjecaja i na izvršnu vlast i blokada. Ja razumijem tu poziciju, ali je činjenica da mi u ovom trenutku imamo nešto što nema nigdje u svijetu i da to ne zaslužuju građani BiH. Građani BiH zaslužuju sve one standarde koje imaju drugi u demokratskom svijetu. Smatram da Dom naroda treba da odlučuje samo o pitanjima od vitalnog nacionalnog interesa pri tome zbog naše historije, zbog onoga što smo prošli, zbog rata i agresije, zbog nepovjerenja koje imamo, nemamo nikakav problem da se taj spektar zakona i pitanja koja su vitalni nacionalni interes proširi i poveća. Ali ne pristajemo na to da imamo dva predstavnička doma gdje je jedan važniji.”

Naglašava da SDP nije promijenio svoj stav, te da će javnost biti obaviještena ukoliko do toga dođe.

“Za nas je prihvatljivo da se priča vrati u institucije.”

Kada je riječ o sankcijama EU Nikšić navodi da je očito da neće biti koncenzusa u EU.

“To znači da neće biti sankcija, ja duboko vjerujem da će određene članice donijeti sankcije. Vjerujem da će i SAD nastaviti sa sankcijama. Sankcije nisu jedino rješenje, ali jesu korak za eliminaciju i kažnjavanje onih koji opstruiraju. Rješenje je nešto što bi domaći političari trebali da donesu u Parlamentu BiH.”

Izborni zakon je i politički i pravni problem

Kaže da ne zna da li je ono što Nenad Stevandić govori politika Milorada Dodika.

“Stevandićev istup je zaokret kursa. To pokazuje da oni u RS-u neće odustati od toga da se zaštite od odgovoaranja pred bh. pravosuđem. S druge strane, UIO i vojska su u ovom trenutku jako veliki teret za izvršnu vlast u RS-u i oni to sigurno ne bi mogli ni isfinansirati ni iznijeti ni podnijeti da krenu u tu avanturu. Dakle ništa se tu ne dešava neplanirano i slučajno. Priča o VSTV-u je ustvari pokušaj bježanja od odgovornosti i sazrijevanja svijesti i kod njih šta su napravili, da će kad tad doći vrijeme kad će morati položiti račun pred bh. pravosuđem.”

Smatra da u RS-u trebaju prihvatiti argumente i odustati od prenosa nadležnosti.

“Očito imamo lidere koji su prešli crvenu liniju, koji su shvatili da im nema povratka, da gube pozicije koje imaju i da jedino na taj način mogu ostati na slobodi. I oni će ići do kraja u pokušaju realizacije tih svojih ciljeva.Rješenje je jedan dio sankcionisanje koje mora dati određene rezultate jer ovo je Balkan. I drugo je kvalitetan politički odgovor političkih partija na sceni u državnom Parlamentu.”

Naglašava da je Izborni zakon i politički i pravni problem.

“Ali mi sad pokušavamo da riješimo neko pitanje na način da izoliramo dio države u kojem je gore stanje nego ovdje u Federaciji. Imamo dva moguća scenarija kada je riječ o održavanju izbora – jedan je bojkot izbora, a jedan je blokada, odnosno sprječavanje izbora. Domaće vlasti i međunarodna zajednica moraju imati spremne odgovore na te situacije.”

(FTV)