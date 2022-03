Predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić : Izbora će biti, tu ne smije biti nikakve dileme

“Pokazujemo demokratskom svijetu i EU s kim ovdje imaju posla. Jednostavno ne mogu da razumijem da na početku sjednice Doma naroda se usvoji zaključak kojim se traži žurna procedura za prijem BiH u EU, a onda u toku sjednice srušite tri zakona koja su uvjet za pristupanje Eu – Zakon o sukobu interesa, o VSTV-u i javnim nabavkama”, istakao je u Dnevniku D predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić.

“U tim zakonima ne može biti apsolutno ništa sporno. Nikakve priče o nekakvom ugrožavanju vitalnog interesa, o nekakvim spornim stvarima za predstavnike političkih partija koje vole sebe predstavljati kao zastupnike svojih naroda.”

Smatra da je to demonstracija sile i pokušaj ucjenjivanja za neke druge stvari.

“Naravno to nekim ljudima očito i ne odgovara, put BiH u EU. Licemjerno je donijeti zaključak kojim to tražite, a onda ne glasati za taj zakon. Kako drugačije tumačiti i glasanje oko inicijative za pridruživanje BiH sankcijama koje EU i sav demokratski svijet izriče za ovu besramnu agresiju koju Ruska Federacija radi na Ukrajinu. Dakle, danas smo još jednom imali priliku vidjeti kako izgleda da demonstracija i danas smo ponovo imali priliku da vidimo kako je velika razlika jesu li tri ili četiri, a znate da nas je gospodin Izetbegović ubjeđivao kakve veze ima jesu li tri ili četiri iz SNSD-a u Domu naroda i iz HDZ-a u Klubu Hrvata, odnosno Klubu Srba. SDA je njima osigurala da imaju apsolutnu većinu.”

Nikšić ističe da se ni Vijeće ministara ne trudi da povede BiH prema EU.

“Osim ovog deklarativnog, licemjernog glasanja, niti tu ima neki konkretan plan koji bi to trebao da realizuje. Mi smo u Predstavničkom domu napravili i plan implementacije svih 14 mjera pa smo odustali od toga jer jednostavno više ne znamo kome to ponuditi, s kim pričati. Kao opozicija smo uspjeli, zajedno sa predsjedavajućim Predstavničkog doma PSBiH, inicirati i pokrenuti priču u Predstavničkom domu i zaista mi je drago bilo kad su se pojavili svi zastupnici, iz svih političkih partija jer je mjesto na kojem treba das pričamo parlamentarna sala i Skupština BiH.”

Spremni smo na svako rješenje koje će podržavati evropske standarde

Navodi da nije dobio poziv evropske delegacije da u pregovorima učestvuje u funkciji predsjednika stranke, te pojašnjava:

“U ponedjeljak se dešava, oko 12 sati, da dobijamo poziv iz Evropske komisije da dođemo u 2 sata da bi imali video prezentaciju iz Brisela oko pripreme sastanka sa gospodinom Borellom i oko toga šta se dogovorilo. Pitali smo koje političke partije da dođu, rečeno probosanske, SDP, SDA, NiP i SBB. A gdje su DF i Naša stranka? Onda su rekli biće više grupa i više sastanaka. Mi smo rekli da nećemo učestvovati u tome ako ne zovnete i ove druge stranke. I onda je nabrzinu iskoordinirano između predsjednika političkih partija, sa Komšićem i Fortom. Oni su u međuvremenu dobili poziv i otišli su naši predstavnici na taj sastanak. Imali su prezentaciju dokle se došlo kad je u pitanju integritet izbornog procesa, izmjene Izbornog zakona. Dobili smo tekst tog zakona nekad u večernjim satima i dobili poziv za sastanak u 13:30 predstavnika političkih partija. Gospodin Konaković mi je rekao da ima poziv u 2 sata. Onda mi je gospodin Ogrešević takođe rekao da ima sastanak u 2 pa sam ga zamolio da mi pošalje taj poziv gdje piše da ekipa koja je bila u Neumu ima sastanak u 2. Mi smo odlučili da idemo razgovarati o integritetu izbornog procesa i u toku sastanka, dok smo se mi pripremali rečeno nam je da je bio telefonski poziv Evropske komisije da je sastanak pomjeren sa pola 2 na 2. Kad su članovi naše delegacije došli tamo njih su uveli na ovaj sastanak gdje su bili predstavnici političkih partija, čak su stajala i njihova prezimena kao delegacije. Dakle to nije sastanak na koji smo mi pozvani. Gdje su drugi, gdje je DF, gdje je Naša stranka? Oni su u drugoj prostoriji. Dakle nismo ni ja ni Komšič ni Forto dobili poziv za sastanak u 2 sata.”

Nikšić smatra da im nije ni bilo mjesto tamo.

“Vrlo jasno i precizno smo rekli da ne pristajemo na asimetrična rješenja kad je u pitanju izbor člana Predsjedništva. Slažem se da trebamo pričati ako ćemo imati partnere koji će željeti da pričaju o stvarnim rješenjima. Ako mi treba da služimo nekome kao kulisa, iako smo rekli da ne pristajemo na priču o asimetričnom izboru članova Predsjedništva, iako smo rekli da ne pristajemo na priču da je problem samo u Federaciji i na nivou nacionalnih reprezentacija. Za razliku od nas, Narod i pravda ima svoj stav i to je njihovo pravo i mi to nijednog trenutka ne osporavamo. SBB smatra da treba podržati sve što dogovore SDA i HDZ. Dakle mi imamo neki svoj pristup, vodimo svoju politiku i držimo se toga. I meni ne smeta što oni učestvuju, ali nemojte da njima smeta kada mi govorimo o svom programu. Ono što mi tražimo i očekujemo i što smo insistirali u razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice, pa nismo mi ovdje plemena, nismo divljaci. Na stranu ovo što nam se dešavalo, evo dešava se sad i na nekim drugim mjestima. Dakle nemojte zagovarati, podržavati, nagovarati nas da pristanemo na nešto što nema nigdje, ni u jednoj evropskoj zemlji. Spremni smo na svako rješenje koje će podržavati evropske standarde. Neka izaberu zemlju, izborni sistem iz EU, neka ga primijene ovdje, mi ćemo ga bjanko podržati.”

Važno je da Parlament radi

Kaže da bi, da je dobio poziv, vjerovatno otišao.

“Mi smo u međuvremenu imali telefonsku sjednicu. Rekli smo da ne želimo učestvovati u radu i razgovarati o Izbornom zakonu, praviti se da se ništa ne dešava u situaciji kad imamo secesionističke odluke NSRS-a. Milorada Dodika nigdje nema, ni u ovim pregovorima niti ga ko poziva. On je rekao RS ne možete dirati, tako je sve riješeno. Mi smo rekli da ne želimo dok se ne riješi pitanje deblokade institucija i pitanje poništavanja nezakonitih i neustavnih odluka NSRS-a. Naravno da se nije sve to desilo u međuvremenu. Desilo se da je deblokirana PS BiH, da se održavaju sjednice Predstavničkog doma i Doma naroda, desilo se da je EU krenula sa nekim sankcijama koje nije završila i nije do kraja i hajde mi smo rekli da je to djelimično u redu što se tiče SDP-a i da ćemo učestvovati u tim razgovorima. Ponavljam poziv smo dobili i za ono za šta smo dobili, tu smo otišli. Pri tome, i ja lično mislim da nam objektivno tamo nije ni bilo mjesto.”

Na pitanje da li je Dodik na neki način zaustavio blokadu državnih institucija, odgovara: “Fakat je da su zastupnici SNSD-a učestvovali u radu Predstavničkog doma PS BiH. Naravno, činjenica je i da su napustili tu sjednicu kad nije prošao zakon koji su predlagali. Činjenica je i da rade u Domu naroda. Ja to sad ne bih ni koristio kao neki argument da nešto njega prozivam. Ja mislim da je važno da Parlament radi, da Vijeće ministara radi samo kamo sreće da se tamo radi konstruktivno i u interesu građana BiH.”

Predsjednik SDP-a smatra da je završena priča oko izmjena Izbornog zakona i da je vrlo teško očekivati da se sada naprave konkretni iskoraci.

“Ja bih bio najsretniji da usvojimo izmjene Izbornog zakona koje će građanima BiH osigurati fer i poštene izbore, pa onda kad na osnovu toga izaberemo zastupnikena svim nivoima valjda će ti ljudi biti spremniji, normalniji, opredjeljeniji da napravimo neke stvari kad je u pitanju BiH.”

Bolje da nemamo dogovora nego da imamo loš dogovor

Naglašava da ćemo imati izbore ove godine.

“Tu ne smije da bude nikakve dileme i zaista mi je drago da imamo priliku čuti i predstavnike međunarodne zajednice. Potpuno podržavam stav koji je rekao američki ambasador – bolje da nemamo dogovora nego da imamo loš dogovor. Ali izbora mora da bude, treba da bude i niko nema pravo da oduzme pravo građanima BiH da biraju. svako od nas može da bojkotuje izbore, ali niko nema pravo da blokira izbore. Bojkot je potpuno legitiman oblik političke borbe. Naravno da postoje razni načini na koje se izbori mogu opstruirati. Mi ne tražimo ništa nego da primijenimo evropske standarde, da primijenimo ono što je normalno svugdje u demokratskom svijetu i Evropi. Ja ne mogu da prihvatim da ovdje dolaze službenici međunarodne zajednice koji zanemaruju te standarde i principe i ovdje nama prodaju priču kako se god dogovorite mi ćemo podržati. Pa mi da smo se mogli dogovoriti ne bi nam vi trebali.”

O građanskom i etničkom kaže da se ono može pomiriti u BiH jer je u cijelom svijetu tako.

“Uvjeren sam da je velika većina građana zrela za to. Nažalost političari i oni koji vode, koji u tome traže priliku i šansu da svojom radikalizacijom odnosa i prilika u BiH zadrže svoje mandate. U BiH nije problem ni izborna reforma ni ustavna reforma. Ovdje je problem politički kriminal, korupcija i to je ono što blokira naš sistem. Ako ovdje dođu pravila EU, pravila demokratskog svijeta mnogi koji sad koriste te resurse i koji blokiraju napredak BiH će doći pod udar pravosuđa i pravde.”

Asimetrično rješenje je korak unazad

Pojašnjava da ne postoji zemlja u svijetu u kojoj neko nije većina u nekom obliku.

“Mi smo jednom prilikom u razgovoru sa SDA ukazivali na tu priču da, ako govorimo o tome da postoji neko ko zastupa Bošnjake, neko ko zastupa Hrvate, neko ko zastupa Srbe, da evo SDA zastupa Bošnjake i da mi želimo da zastupamo bh. blok, da zastupamo sve građane u BiH. Prirodno SDA je naslonjena i oni povremenu ističu i podržavaju građanske principe. Naravno kad i gdje im odgovara. Nemaju oni nikakav problem da se dogovore sa SNSD-om i HDZ-om. I onda sad kao treba da pravimo neki blok koji će se suprotstavljati sNSD-u i HDZ-u. Naravno da mi ne želimo da budemo dio te priče. Od predstavnika međunarodne zajednice mi je posebno smetalo kada u jednom trenutku kažu da trebamo mi u Federaciji da relaksiramo odnose Bošnjaka i Hrvata i da to riješimo da bi bilo 2:1. Šta znači da bude 2:1 u BiH? U bilo kojem omjeru i bilo koja dva protiv jednog. Valjda treba konačno da bude 1:0 za BiH. Ja se nadam da ćemo već u oktobru ove godine napraviti jedan veliki korak da se primaknemo tom 1:0 za BiH.”

“Bilo je dogovoreno ovo asimetrično rješenje, elektorski način glasanja za članove Predsjedništva u Federaciji i direktni izbori u RS-u. Sumnjam da će to visoki predstavnik nametnuti jer to je vraćanje unazad. Ali svesrdno navijam, ako mi ne budemo spremni u Parlamentu da donesemo izmjene Izbornog zakona koje bi nametnule zaštitu integriteta izbornog procesa, da bi to mogao uraditi visoki predstavnik”, zaključio je Nikšić.

