Predsjednik SDP-a okupio opozicione stranke : Opozicija u FBiH jedinstveno će djelovati u pregovorima o izbornom zakonu

Opozicione stranke iz Federacije BiH neće sudjelovati u donošenju bitnih izmjena izbornog zakona sve dok se ne deblokira rad državnih tijela vlasti i ne uvedu tehničke prilagodbe nužne za sprječavanje izbornih prijevara, zajednička je odluka čelnika tih stranaka koji su se u srijedu sastali u Sarajevu.

Sastanak je inicirao predsjednik Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH) Nermin Nikšić koji je novinarima kazao kako je rezultat odluka da se ubuduće djeluje zajednički.

Ponajprije se inzistira na deblokiranju rada parlamenta BiH i na tome da rasprave o izmjenama izbornog zakona vode u parlamentu, a ne među čelnicima vladajućih stranaka kako je to do sada bio slučaj, rekao je Nikšić.

Vladajuće stranke u postojećim okolnostima ne trebaju računati na glasove opozici zastupnika za bilo kakav dogovor o ozbiljnijim izmjenama izbornog zakona prije nego što se dogovore tehničke prilagodbe poput skeniranja glasačkih listića i bolje provjere identiteta birača, rekao je.

“Tek nakon toga može se pristupiti izmjenama ustava i dubinskim izmjenama izbornog zakona koje se odnose na izbor članova Predsjedništva BiH i zastupnika u domovima naroda”, kazao je Nikšić.

Za bilo kakve izmjene ustava kojima bi se na novi način regulirao izbor članova držanog vrha potrebna je podrška dvije trećine zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta BiH pa ih vladajuće nacionalne stranke ne mogu provesti bez podrške barem dijela opozicionih zastupnika.

Nikšić je istaknuo da Stranka demokratske akcije (SDA) i HDZ BiH sada moraju računati na to da se moraju suočiti s jedinstvenim opozicionim blokom iza kojega stoje glasovi 450 hiljada birača.

Opozicija je dala čvrstu podršku Christianu Schmidtu kao visokom predstavniku pozivajući ga da koristi sve ovlasti koje mu stoje na raspolaganju ne bi li se riješila sadašnja politička kriza u zemlji.

“Svi koji žele preuranjeno zatvaranje OHR-a ne misle dobro BiH”, kazao je Nikšić prenoseći zaključke opozicionih čelnika.

Pregovori o izmjenama izbornog zakona BiH do sada nisu doveli do konkretnih rezultata,m a posebni američki izaslanik za izbornu reformu Matthew Palmer ponovno bi sredinom mjeseca trebao doputovati u Sarajevo kako bi nastavio posredničku misiju u svrhu postizanja dogovora do kraja godine.

(Kliker.info-Hina)