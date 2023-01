Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić : “Vaše dezinformacije, laži i besramnost prelaze sve granice. Dosta vas je”

Lider SDP-a Nermin Nikšić oglasio se na Facebooku uoči proslave neustavnog Dana RS u Istočnom Sarajevu. Kako je istakao, očekuje novi nalet populističkog patriotskog zanosa zbog obilježavanja 9. januara i “samo čekam kada će nas prozvati što nismo spriječili dodjelu odlikovanja Putinu”.Prvi čovjek SDP-a Nermin Nikšić oglasio se na Facebooku pred 9. januar.

“I sve to jer smo potpisali dokument naslovljen “Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou BiH za period 2022-26‘”, kaže Nikšić.

“Iako sporazum još nije realiziran, to neće spriječiti medije naklonjene onim koji su sada dio vlasti sa SNSD da šire histeriju kao da se 9. januar prvi put obilježava ove godine i kao da je to rezultat spomenutog sporazuma. Naravno da to nema veze s istinom, ali kada je istina bila važna režimskim medijima i vojsci botova koja ima samo jedan zadatak za sve propuste politike njihovih poslodavaca optužiti nekog drugog?

Pa samo da ih podsjetimo uoči populističkog prozivanja i udara na neke nesporne činjenice:

– Sutra se neustavni praznik 9. januar, kao i svih ovih godina prije, obilježava u trenutku dok je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić (SDA), a ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić (DF). SDP, odnosno Trojka, pa ni Osmorka, nemaju niti jednog kadra u državnoj vlasti!

– Onim koji se brinu što se neustavni praznik 9. januar obilježava u Istočnom Sarajevu postavljam sljedeće pitanje: pa zar i Banja Luka nije Bosna i Hercegovina, te zar nije problem što se uopšte obilježava neustavni praznik nego gdje se obilježavanje održava?

– Odavno logika ne stanuje na našoj političkoj sceni. Jer da nije tako neko bi ove koji se navodno brinu za NATO put Bosne i Hercegovine uputio na izjavu Ambasadora SAD-a, vodeće vojne sile NATO-a. Ambasador je ustvrdio da NATO put BiH nije blokiran i da su stvorene sve pretpostavke za poduzimanje seta koraka koji će produbiti partnerstvo i saradnju BiH sa NATO-om, koja ni na koji način nije dovedena u pitanje sporazumom o formiranju vlasti u BiH.

– Samo se u Bosni i Hercegovini može u isto vrijeme optuživati Osmorku sa ugrožavanje NATO puta, a onda tvrditi da ta ista Osmorka ima podršku ključnih država članica NATO-a, od SAD-a do EU. U to isto vrijeme, ugošćuju predstavnike država koje su otvoreni saveznici Rusije, koji su također pod sankcijama NATO-a i svih demokratskih država.

– Bilo bi dobro čuti objašnjenje kako je to pod vašom vlašću i uz vašu saglasnost, državna Komisija za pristupanje NATO-u preimenovana u Komisiju za saradnju sa NATO-om?

– Zašto niste uslovili formiranje Vijeća ministara članstvom u NATO i/ili svim onim pitanjima koje tražite od nas da riješimo prije nego smo formirali Vijeće ministara? Treba li podsjetiti kako SNSD nije bio u vlasti do 2018. godine, nego su na osnovu dogovora sa SDA ušli u državnu vlast nakon izbora 2018. godine. Zašto tada nikakav sporazum niste potpisali i u njega ugradili bilo šta od ovoga što ste se sada sjetili da bi trebalo? U našem sporazumu jasno stoji da će se o državnim pitanjima pitati država.

– Ko je to tada 2018. dao SNSD-u četiri državna ministra, a danas se nas proziva što je to tako? Ko li je tada osigurao SNSD-u i HDZ-u po 4 delgata u Domu naroda BiH 2018. godine?

Odgovori su jasni, ali njima nisu bitne činjenice već pokušaj rušenja bilo kakvog iskoraka, ako nisu dio te priče”, piše Nikšić.

Kaže da niko ne tvrdi da ima čarobni štapić kojim će promijeniti stanje i ljude na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.

“I da tačno je, priznajemo u sporazumu smo se obavezali na uvođenje govora tolerancije i saradnje u javni diskurs i namjera nam je da ga primjenjujemo prema svim političkim faktorima, čak i onim koji nisu dio naše grupacije”, dodao je.

Kaže da su on i partneri svjesni da će trebati vremena da se uspostavi međusobno povjerenje.

“Možda se i prevarimo u svojim procjenama da je moguće promijeniti stanje, ali smo odlučni dati sve od sebe i pružiti šansu Bosni i Hercegovini”, dodaje Nikšić.

“Nažalost, vaše dezinformacije, laži i besramnost prelaze sve granice. Dosta vas je više. Napravićemo državnu vlast u kojoj će se problemi rješavati i to će biti vlast bez licemjera. Drage volje podvući ćemo crtu i vidjeti hoće li države biti više na isteku našeg mandata nego što je bilo do sada. Uvjeren sam da imamo pravo garantirati da hoće!”, zaključio je prvi čovjek SDP-a.

