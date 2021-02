Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić : “Samo Stari most i Velež traju duže od ljubavi SDA i HDZ-a”

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić je, komentirajući sinoćnje događaje u Gradskom vijeću Mostara, gdje je kandidatkinja Bh. bloka Irma Baralija eliminisana iz utrke za gradonačelnicu, napisao da je SDA, između HDZ-a i države, ponovo izabrala HDZ. Kako je Nikšić napisao na svom Facebook profilu, SDA je imala mogućnost da glasanjem za Irmu Baraliju pokaže kako između HDZ-a s jedne strane i promjena, integracije i evropskog Mostara s druge strane bira Mostar.



“Podrškom kandidatkinji koja je svojom tužbom i kasnijom presudom Evropskog suda za ljudska prava omogućila održavanje izbora SDA je mogla pokazati da nije vječiti HDZ-ov igrač iz sjene. Nažalost, kao i nebrojeno puta do sada kada je u pitanju izbor HDZ ili država, SDA izabere HDZ”, napisao je Nikšić.



Kako je naveo Nikšić, SDA, nakon što je dva puta izglasala HDZ-ovog gradonačelnika Mostara i omogućila ovoj stranci da 16 godina ima čelnog čovjeka grada, ima razloga da se pravda i dokazuje, a nije im prvi put da za svoje postupke opravdanje traže i okrivljuju druge.



“Ovaj put neće im proći. Nakon što su učestvovali u dokazanoj krađi glasova nauštrb Bh. bloka, imali su još više razloga da pokažu da to nije dio dogovora SDA – HDZ. Glasanjem za kandidatkinju Bh. bloka su mogli pokazati da su se promijenili. Umjesto toga, mostarsko druženje Izetbegović – Čović, uz koje se odigravala dobro uigrana predstava u mostarskoj vijećnici, dokazali su kako u Mostaru samo Stari most i Velež traju duže od ljubavi između SDA – HDZ”, navodi Nikšić.



Dodao je da se idila očito nastavlja, HDZ-u gradonačelnik, SDA predsjedavajući Gradskog vijeća, a građanima Mostara, kao i do sada, svađe, podjele, lažna obećanja.



“U toj farsi Bh. blok neće učestvovati, a naši vijećnici će kroz sjednice Gradskog vijeća biti glas građana kojima je Mostar u srcu i koji će se itekako čuti”, zaključuje Nikšić.

(Kliker.info-Klix)