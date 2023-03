Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić: Nisam opsjednut premijerskom foteljom, neću krasti vrijeme građanima BiH

Nermin Nikšić, lider SDP-a BiH i sljedeći premijer Federacije BiH, za Dane govori o različitim pogledima na probleme u koaliciji i poslu koji ga čeka.

ISKRENO, OVAKAV POČETAK RAZGOVORA NAMETNUO MI JE DENIS BEĆIROVIĆ SVOJIM PRIJEDLOGOM DRŽAVNOG ZAKONA O GASU. JESTE LI ZNALI DA ĆE ON TO URADITI I JESTE LI RAZGOVARALI S NJIM, NE KAO PREDSJEDNIK STRANKE NEGO KAO BUDUĆI PREMIJER FBIH, O EFEKTIMA TAKVOG NJEGOVOG POTEZA? NARAVNO DA JE BILO I OČEKIVANO I LAKO PREDVIDIVO CVIJANOVIĆKINO I DODIKOVO ODBIJANJE, KOŠARČEVE UCJENE… TO SMO VEĆ DOVOLJNO PUTA VIDJELI.

– Slažem se da su reakcije većine političara u ovoj zemlji predvidive kada je u pitanju trajna polarizacija na pojedinim pitanjima i tu nema ništa novo. Što se tiče konkretnog prijedloga, vjerujem kako u energetskoj krizi svaka država treba voditi računa da ima jasan strateški pristup u kojem će građanima osigurati adekvatnu snabdjevenost svim resursima.

PREPLAĆENI POLITIČARI

Mi se, nažalost, nismo usrećili u vremenu krize sa entitetskim vladama, pa su građani platili najveću cijenu neznanja ili nesnalaženja politike.

SLIČNA JE PRIČA I SA STRUJOM. SVI ZNAMO DA SU BH. PROIZVODNI RESURSI NA IZMAKU I DA SU, ČAK I NEZAVISNO OD ZELENE TRANZICIJE, ZAMJENSKA POSTROJENJA VEĆ MORALA BITI U ZAVRŠNIM FAZAMA GRADNJE. DAKLE, I BUK BIJELA TREBA CIJELOJ ZEMLJI. MORAMO LI TAKVE STVARI VUĆI PO SUDOVIMA, KOMISIJAMA ZA KONCESIJE ILI GDJE VEĆ?

– Nama trebaju bosanskohercegovački projekti, jer su oni i entitetski. Ne vidim niti jedan razlog da sve ono, što predstavlja razvojni potencijal za osiguranje energetske nezavisnosti zemlje, ne bude u skladu sa Ustavom i zakonima ove zemlje, proceduralno definisano i kao takvo realizirano. Sve drugo je političko licemjerje i sebičnost politike koja lažnim patriotizmom ustvari krade budućnost našoj djeci i osuđuje je na uvoz električne energije.

IMATE LI VEĆ SAD IDEJU KAKO ĆETE RJEŠAVATI PITANJE RUDNIKA I RUDARA IZ KONCERNA ELEKTROPRIVREDA BIH?

Rezultat SDP-a BiH u Republici Srpskoj svakako daje povod za umjereni optimizam, ali veliki posao je još pred nama

– Rudari su godinama temelj energetske nezavisnosti naše zemlje i kao takvi zaslužuju da se o njihovom statusu pristupa na vrlo odgovoran i socijalno osjetljiv način, koji nismo imali prethodnih godina. Mi smo u mom premijerskom mandatu vrlo jasno bili opredijeljeni za modernizaciju i za podizanje materijalnog statusa rudara. Na isti način želimo pristupiti u godinama pred nama. Želimo jasno realizirati planirane investicije u nove energetske kapacitete, modernizirati rudnike u cilju povećane produktivnosti, a u saradnji sa sindikatom kreirati ekonomsko-socijalni ambijent kojim će se dugoročno poboljšati materijalni položaj radnika u rudnicima.

NEĆU NASTAVLJATI DALJE SA AERODROMOM U TREBINJU, DRŽAVNOM IMOVINOM… KOLIKO SU TE PRIČE, SUŠTINSKI, PRIČE O DOGOVARANJU I POVJERENJU? KOJIH USTVARI NEMA NIKAKO BAR OSAM, DEVET POSLJEDNJIH GODINA, A NI PRIJE NISU BILI NEŠTO VELIKI?

– Vraćamo se stalno u prostor političkih egzibicija u kojima se, nažalost, najviše vremena potroši na bespotrebne rasprave, dok danas imamo desetine hiljada građana na javnim kuhinjama i bezbroj drugih životnih problema za koje smo odgovorni da ih rješavamo. Nažalost, sve prethodno predstavlja trajni prostor za konflikt koji tjera investitore iz ove zemlje, a sa njima i našu najkvalitetniju radnu snagu.

REALNO, VAMA ĆE NA STAROM/NOVOM POSLU KOJI TREBATE PREUZETI, NAJVIŠE TREBATI UPRAVO DOGOVARANJA I PREGOVARANJA. SA PARTNERIMA U TROJKI+, SA HDZ-OM U FEDERACIJI I, SA SNSD-OM, NA NIVOU DRŽAVE, ALI I ONOME ŠTO JE LOGIČNO DA VLADE ENTITETA URADE ZAJEDNO ILI KOORDINIRANO. KAKVI SU POČECI? GLEDAJUĆI SA STRANE, ČINI SE DA BI DOGOVORA I MOGLO BITI…

– Moja iskustva iz ranijeg mandata mi daju za pravo da sam optimista kako se oko životnih stvari puno jednostavnije dogovarati nego oko “strateških” političkih, koja su često otežavajuća i zbog nesnalaženja međunarodne zajednice. Naša vizija je da građane, privredu i njihove prioritete stavimo u fokus, a da razlike i konflikte privremeno zamrznemo kako bismo sačuvali ovo malo ljudskog resursa koji nije napustio zemlju. Zasad, kao i u svakom drugom poslu sa više partnera, ima određenih poteškoća i nesporazuma, ali opći dojam je da su svi posvećeni da ovaj posao zajedno dovedemo do kraja i uspostavimo potpuno funkcionalnu vlast, opredijeljeni da napravimo istinski iskorak.

ILI JE TO SAMO ZABLUDA? SJEĆAMO SE DA SU PROŠLOG MARTA PREMIJERI DRŽAVE ZORAN TEGELTIJA, TE ENTITETA FADIL NOVALIĆ I RADOVAN VIŠKOVIĆ ZAJEDNO STALI PRED JAVNOST I REKLI DA SE SLAŽU SA PRIVREMENIM UKIDANJEM AKCIZA NA GORIVO, A ONDA JE SVE ZAUSTAVIO TEGELTIJIN I VIŠKOVIĆEV SNSD. BOJITE LI SE TIH SITUACIJA?

– Ma nisam idealista, vjerujem da će biti različitih pogleda na stvari, ali isto tako mislim da ako smo odgovorni ljudi i svjesni svoje uloge, nećemo dopustiti da se valjamo u blatu bez rezultata. Nisam opsjednut premijerskom foteljom, spreman sam dati maksimum. Od mene su partneri tražili da preuzmem poziciju premijera FBiH zbog prethodnog iskustva i stava da nova većina ne može rizikovati gubljenje vremena da se na poziciju postavi osoba kojoj bi trebali mjeseci, a možda i više, da pohvata konce i dovede novu Vladu do pune efikasnosti u radu.

NEMA TAJNI

Naravno, ne umišljam da će sve ići glatko i savršeno. Radi se o poslu sa mnogo stresa i obaveza. Ako ne bude išlo, nisam spreman radi fotelje krasti vrijeme građanima naše zemlje. Previše im ga je ukrala nezrela politika.

U KOJOJ JE FAZI PROGRAM RADA KOALICIJE U FEDERACIJI? KO ŠTA TRAŽI, KOME SU ŠTA PRIORITETI? INFRASTRUKTURA, RAZVOJ, SOCIJALA…? JE LI TROJKA+ SVOJE ZAVRŠILA? ŠTA HDZ KAŽE NA TO? IMAJU LI ONI NEKI SVOJ PRIJEDLOG?

– Program je usaglašen između partnera unutar grupacije stranaka iz takozvanog probosanskog bloka. Radi se o opsežnom dokumentu sa preciznim ciljevima po ministarstvima, te sa definisanim prioritetnim ciljevima nove vlade. Sada slijedi usaglašavanje Programa sa HDZ-om i blokom stranaka okupljenih oko HDZ-a. Cijeli proces će biti završen do imenovanja novog sastava Vlade FBiH.

Saša Rukavina (Dani)