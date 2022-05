Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić : Nisam odustao od kandidature za člana Predsjedništva BiH￼

“Vrlo lako se dogovoriti oko imena kandidata, ali mi pokušavamo da dogovorimo kompletnu priču, budućnost BiH. Ne biramo kandidata Trojke, biramo kandidata za građane BiH”, istakao je predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić u posljednjem ovosedmičnom izdanju Rezimea, te dodao:

“Mislim da će vrlo brzo biti to objelodanjeno. to će biti kandidat kojeg će podržati najširi mogući blok opozicionih političkih partija. Siguran sam, kad odredimo kandidata, da je to nakon izbora novi član Predsjendištva BiH.”

Kaže da je Denis Bećirović jedan od najozbiljnijih kandidata.

“Zaista mogu iskazati svoje zadovoljstvo načinom na koji vodimo razgovore. To nijednog trenutka nisu pregovori nego zaista tražimo najkvalitetniji program i čovjeka koji će pomoći građanima BiH.”

Nikšić navodi da nije nikakva tajna da je u tom širokom opozicionom bloku različit ideološki spektar političkih partija.

“Na neke stvari ne gledamo svi baš isto. Međutim važno je da ono oko čega se dogovorimo nije sporno.”

Naglašava da je i on jedan od kandidata.

“Svako od nas ima pravo da bira svoj politički put i da se prema tome opredjeljuje.”

Kandidatura Željka Komšića potpuno u skladu sa Ustavom i zakonom BiH

Smatra da se Bakir Izetbegović ne bi trebao kandidovati za člana Predsjedništva.

“Nakon svega što je izašlo na vidjelo, što smo svi znali i što smo spominjali i pričali. On danas nije ništa demnatirao samo je pričao kako je to eto reciklirana priča Trojke. On je znao da se ne može podnijeti revizija, ali eto išao je u to svjesno. Što nas je lagao čovjek? Ja sam inicirao sastanak u Vijećnici jer to nije priča jedne političke partije, jednog naroda, nego priča svih žrtava u BiH. I da je tada rečeno to tražili bi rješenje kako bi podnijeli zahtjev. SDA-u je, kad kažete istinu, njima je to poliitčko spinovanje. Zamislite čovjek je poslao ljude u Beograd da se predsjedniku Republike Srbije pravda da je to zahtjev za reviziju protiv neke druge Srbije. To je sam rekao.”

O kandidaturi Željka Komšića kaže da ona usložnjava položaj Hrvata jer HDZ polazi od te pretpostavke.

“Ali je kandidatura potpuno u skladu sa Ustavom i zakonom BiH i ja ne prihvatam matricu po kojoj bi Ilija Cvitanović, Dragan Čović ili bilo ko drugi imao pravo da ospori bilo kojem građaninu da se kandiduje za člana Predsjedništva.”

Nikšić tvrdi da SDP i HDZ nisu 2012. godine trgovali Izbornim zakonom.

Smatra da neće doći do najavljene posjete visokog zvaničnika EU da se još jednom pokuša dogovoriti izmjena Izbornog zakona.

“Mislim da nema vremena kad su u pitanju ove konkretne izmjene. Moglo bi biti priče oko zaštite integriteta izbornog procesa. Smatram da je za ovo prvo već prekasno.”

Politička kriza u BiH teško može biti veća od trenutne

O eventualno bojkotu finansiranja izbora navodi da je moguće da se desi.

“Već sad imamo situaciju da Vijeće ministara koketira sa jednim takvim odlukama na način da opstruira donošenje budžeta, ali smatram da će se na kraju to riješiti na ovaj ili onaj način. Ili ćemo usvojiti budžet ili će visoki predstavnik intervenisati i nametnuti budžet. Ne postoji varijanta po kojoj se neće osigurati sredstva za finansiranje izbora.”

Ističe da je priča o trećem entitetu opasna politička igra.

“Smatram da niko neće krenuti u tu avanturu. Uostalom, historija nas uči da se to ne isplati. Kad se država bori protiv kriminala uvijek pobijedi država.”

Na pitanje ima li Zoran Milanović karakter, odgovara: “Prema BiH pokazuje zaista da je to po onoj narodnoj gdje se takmičimo da budemo veći katolik od pape. Mi u BiH se zalažemo za standarde koje je rekao Ustavni sud u Hrvatskoj, d abar približimo vrijednost glasa građana u BiH. Dakle to što bi oni trebali tamo da rade. Ne, oni se ne bave tim da ne bi pričali o problemima u Hrvatskoj.”

Nikšić smatra da politička kriza u BiH teško može biti veća od trenutne.

“Ukoliko se ne dogovore tehničke izmjene Izbornog zakona izbori sigurno neće biti fer i pošteni. Sigurno će biti pokušaja krađe, kao i dosad. Mi se nadamo da smo ipak jednu kariku uspjeli otkloniti, a to je pitanje CIK-a koji je i ovom odlukom o raspisivanju izbora pokazao da vodi računa o BiH.”

