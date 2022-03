Predsjednik SDP-a BiH o završetku pregovora o Izbornom zakonu : “Apsolutno podržavam pristup da je bolje da nema dogovora, nego da se postigne loš dogovor”

Predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić se na svom Facebook profilu osvrnuo na današnji završetak pregovora o Izbornom zakonu.

„U pogledu ishoda razgovora o Ustavnoj reformi i izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine neću u bilo koga upirati prstom zbog uzalud potrošenog vremena.Apsolutno podržavam pristup da je bolje da nema dogovora, nego da se postigne loš dogovor.

Od početka smo ukazivali kako svođenje priče o izmjenama Izbornog zakona BiH na razgovore između političkih subjekata se sjedištem u Federaciji BiH predstavlja afirmaciju autonomije RS-a i Milorada Dodika.

Umjesto toga, ponovo pozivam sve političke činitelje, domaće i međunarodne, da pažnju konačno okrenemo na ključni, gorući problem i napad na državu kroz separatizam vlasti u entitetu RS.



Mi na sceni imamo klasični državni udar i separatističko otimanje nadležnosti države.



Odavno upozoravamo da skretanje pažnje s tog problema znači guranje države u dublju krizu.



Zato mi u SDP-u ne pristajemo na matricu prema kojoj treba osigurati omjer dva protiv jedan u bilo kojem sastavu. Naprotiv, ovo je vrijeme kada ćemo se izboriti za normalnu državu svih njenih građana i naroda u skladu sa demokratskim standardima ili ćemo ostati u blatu etnonacionalnih podjela.



Nalazimo se pred jednostavnim izborom. Hoće li naša budućnost i budućnost naše djece biti moderna evropska država u kojoj ćemo se takmičiti ko je bolji čovjek, stručnjak, komšija ili susjed ili ćemo nastaviti zazirati jedni od drugih i takmičiti se ko više i bolje mrzi, ko je veći nacionalista?



Mi u SDP biramo prvu opciju. Za nas u bosanskohercegovačkom društvu nema nejasnih odnosa prema budućnosti. Smatramo svojom neopozivom dužnošću da se suprotstavljamo svim oblicima ugrožavanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u našoj zemlji. Građani Bosne i Hercegovine zaslužuju savremeno građansko uređenje koje je standard u svim državama članicama EU. Ništa više, ali i ništa manje od toga.



Zato nam danas treba samo jedna, jasna podjela na one koji se bore za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine i one koji se bore za politiku podjela i život u prošlosti.



U korijenu bosanskohercegovačke krize ne nalazi se ni izborni zakon ni euroatlantske integracije.



U korijenu bosanskohercegovačke krize se nalazi ogroman politički kriminal a sve ostalo je posljedica.



Jedina stvarna prijetnja u demokratijama je nepoštivanje pravnog poretka i vladavine prava koja vodi do kršenja prava svakog građanina. Jednakost se ostvaruje jednakim tretmanom svih pred zakonom, a ne davanjem prednosti na osnovu etničke pripadnosti.



Obaveza izmjena izbornog zakona nije samo federalni problem nego državni, niti je cilj zadovoljiti želje Dragana Čovića, nego provesti presude Evropskog suda za ljudska prava.



To je ustavna obaveza i cilj za pristupanje EU, a ne ispunjenje bilo čijih zahtjeva.



Mi kao multietnička stranka ne pristajemo na rasističku ideju da je problem Bosne i Hercegovine to što su Bošnjaci etnička većina, kako su to nedavno pred europarlamentarcima rekli i Dodik i Čović. U svakoj državi je slučaj da je neka grupa po etničkoj pripadnosti, boji kože, vjerskoj osnovi ili nečem drugom većinska u odnosu na druge.



U demokratijama to ne može biti argument za ograničavanje bilo čijih prava.



Što se tiče izbora, oni će biti održani i ne postoji niti jedna objektivna prepreka njihovom održavanju u zakonom predviđenom roku.



SDP BiH sa svojim partnerima ostaje vjeran svojim principima u svim ključnim političkim temama. Potpuno smo svjesni da nas čeka još puno posla da dobijemo modernu građansku državu po mjeri svih njenih građana, u kojoj ćemo svi biti ponosni pripadnici svako svog naroda, ali na kraju svi malo više Bosanci i Hercegovci. Nakon toga ćemo vidjeti potpuno drugačiju državu i mnogo sretnije ljude koji će voditi političari koji dijele njihove potrebe, strahove i nadanja“, naveo je Nikšić.

