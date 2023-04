Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić : SDA smatra da je smak svijeta ako bude u opoziciji

Sjednica Glavnog odbora Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH) počela je u Tuzli, a predsjednik te stranke Nermin Nikšić je neposredno prije početka sjednice potvrdio novinarima da će se raspravljati o implementaciji izbornih rezultata, posebno o pitanju formiranja Federalne vlade.

Govoreći o formiranju izvršne vlasti u Federaciji BiH, Nikšić je izrazio očekivanje da se prihvati činjenica da u Federaciji BiH postoji jasno izražena parlamentarna većina i u Predstavničkom domu i Domu naroda te da se omogući toj većini formiranje vlade kako bi se krenulo u rješavanje stvarnih problema građana.

On naglašava da se situacija može riješiti ako se uvaže principi parlamentarne demokratije, poručivši potpredsjedniku FBiH Refiku Lendi (SDA) da prihvati da postoji većina i stavi potpis na odluku o imenovanju nove Vlade FBiH.

– SDA smatra da je smak svijeta ako bude u opoziciji. Mi smo živi dokaz da to nije tako, u opoziciji se može ozdraviti, pripremiti teren za neko dalje jačanje. Lendo provodi politiku SDA koja ne priznaje principe parlamentarne demokratije koje imamo svugdje u svijetu. Lendo ne bi bio izabran da mi nismo uvažili činjenicu, bez obzira kako su oni došli do tih 13 delegata u Klubu Bošnjaka, on ne bi bio izabran da ga nije podržala parlamentarna većina – izjavio je Nikšić.

Kako je kazao, garantuje da bi potpredsjednik FBiH iz SDP-a stavio potpis na odluku o formiranju nove Vlade ukoliko bi i SDA osigurala potrebnu većinu.

Nikšić ocjenjuje kako nema nikakve dileme “da nas je visoki predstavnik svojom odlukom koju je proglasio u noći izbora doveo u ovu blokadu te da je jedino ispravno i moralno da tu blokadu i otkloni”.

– Ako me pitate kako i to sam mu vrlo jasno rekao. Želimo da odblokira kako je to u demokratskom svijetu, a to je da parlamentarna većina može formirati vlast. Insistiram na tome u razgovorima s njim da to bude trajno rješenje, a argument je što bi nas to motivisalo da ozbiljno radimo na izmjenama ustava i izbornog zakonodavstva i da mi donesemo rješenja koja bi bila prihvatljiva za sve – podvukao je Nikšić.

Nije očekivao, kaže, da će visoki predstavnik jučer donijeti bilo kakvu odluku u vezi s formiranjem izvršne vlasti u FBiH, ali je mišljenja da bi ta odluka mogla biti donesena nakon uskršnjih praznika.

– Naravno bio bi spektakl, bilo bi čudo, da se mi u međuvremenu dogovorimo i napravimo to sami. Da bi pobjegli od bilo kakvog straha šta će donijeti visoki predstavnik, dovoljno je da SDA prihvati principe parlamantarne demokratije – poručio je predsjednik SDP-a.

Kako je rekao, sjednica Glavnog odbora SDP-a u Tuzli je redovna aktivnost te stranke, a najavljuje dva redovna kongresa SDP-a koja će biti održana ove godine, jedan izvještajni, a drugi izborni.

(Kliker.info-agencije)